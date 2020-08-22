Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. Нахимовское военно-морское училище

10:23. 22 августа 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Источник: https://humus.livejournal.com/7363569.html

Метки: история, Ленинград, образование, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Нахимовское военно-морское училище
Кадеты на «Авроре» Кадеты перед военно-морским училищем В аудитории Класс астрономии Концертный ...
История советских Суворовских и Нахимовских училищ
... важные решения.Виктория МальцеваСоветские Нахимовские военно-морские училищаИстория Нахимовских военно-морских училищ, как и Суворовских, ...заработали Ленинградское и Рижское Нахимовские военно-морские училища.Курсантами Нахимовских училищ тех...
«Мы в погонах уходим из детства...»: к 75-летию со дня образования суворовских военных училищ
... конкурс в десять суворовских военных училищ, шесть Президентских кадетских училищ, Нахимовское военно-морское училище и три его... филиала, пять кадетских корпусов и Московское военно-музыкальное училище...
Путин создал не имеющую аналогов военную компанию
...и срывами сроков. Реорганизация военного строительства была поручена Минобороны. ... году будут сданы филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, а также... завершена реконструкция Тверского суворовского военного училища, добавил собеседник РБК. ...
Тень Сердюкова накрыла и военных моряков в Питере
.... Планировалось, что военно-морские вузы, в том числе и Нахимовское училище, переедут в Кронштадт... результате прошедшего сокращения военно-морских училищ и их последующего преобразования в военно-морские институты они...
Орден в сортире
... туалетная бумага появилась у курсантов Нахимовского военно-морского училища в Петербурге. То есть, собственно... Нахимовскому училищу или другим учебным заведениям Минобороны тоже? В Петербурге есть ещё Морской...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)