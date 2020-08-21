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Полет МиГ-3 в стратосфере

22:02. 21 августа 2020 130 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W2V_c_9miDw

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5649 4601
    Женечка 22 августа 2020 в 0:29

    О да! Пропеллерные истребители И-200, впоследствии переименованные в МИГ-3, с деревянным фюзеляжем сорокового года выпуска в космосе! Не зря Поликарпов сталинскую премию получил.

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