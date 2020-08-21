Навальный на ИВЛ, Бегство вкладчиков, Крым без воды // Галопом по Европам #280
22:00. 21 августа 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Врачи выясняют, что произошло с Навальным;
- Суд отправил под домашний арест депутата от КПРФ Шереметьева;
- На Украине только официально — уже полмиллиона безработных;
- Американское министерство труда сообщает, что страна вернулся к мартовскому темпу роста безработицы — плюс миллион сто тысяч новых обращний в неделю;
- Арестован серый кардинал и советник Трампа Бэннон;
- Башкирская содовая компания, оказавшаяся в эпицентре экологического конфликта, может быть национализирована;
- Белорусские протесты планируют США, а европейцы подыгрывают;
- Заканчивается вода в водохранилищах вокруг Симферополя;
- Каждый третий вкладчик российских банков планирует забрать свои деньги, если ЦБ продолжит снижение ставок;
- В Мексике разгорается небывалый скандал;
- Эрдоган раскопал газ на дне Черного Моря;
- В Тайланде арестовали рэппера-пацифиста, боровшегося с монархией.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Врачи выясняют, что произошло с Навальным;
- Суд отправил под домашний арест депутата от КПРФ Шереметьева;
- На Украине только официально — уже полмиллиона безработных;
- Американское министерство труда сообщает, что страна вернулся к мартовскому темпу роста безработицы — плюс миллион сто тысяч новых обращний в неделю;
- Арестован серый кардинал и советник Трампа Бэннон;
- Башкирская содовая компания, оказавшаяся в эпицентре экологического конфликта, может быть национализирована;
- Белорусские протесты планируют США, а европейцы подыгрывают;
- Заканчивается вода в водохранилищах вокруг Симферополя;
- Каждый третий вкладчик российских банков планирует забрать свои деньги, если ЦБ продолжит снижение ставок;
- В Мексике разгорается небывалый скандал;
- Эрдоган раскопал газ на дне Черного Моря;
- В Тайланде арестовали рэппера-пацифиста, боровшегося с монархией.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам