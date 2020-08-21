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Навальный на ИВЛ, Бегство вкладчиков, Крым без воды // Галопом по Европам #280

22:00. 21 августа 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Врачи выясняют, что произошло с Навальным;
- Суд отправил под домашний арест депутата от КПРФ Шереметьева;
- На Украине только официально — уже полмиллиона безработных;
- Американское министерство труда сообщает, что страна вернулся к мартовскому темпу роста безработицы — плюс миллион сто тысяч новых обращний в неделю;
- Арестован серый кардинал и советник Трампа Бэннон;
- Башкирская содовая компания, оказавшаяся в эпицентре экологического конфликта, может быть национализирована;
- Белорусские протесты планируют США, а европейцы подыгрывают;
- Заканчивается вода в водохранилищах вокруг Симферополя;
- Каждый третий вкладчик российских банков планирует забрать свои деньги, если ЦБ продолжит снижение ставок;
- В Мексике разгорается небывалый скандал;
- Эрдоган раскопал газ на дне Черного Моря;
- В Тайланде арестовали рэппера-пацифиста, боровшегося с монархией.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uUuHMy_fxZ4

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