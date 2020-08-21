Навальный на ИВЛ, Бегство вкладчиков, Крым без воды // Галопом по Европам #280

В этом выпуске:- Врачи выясняют, что произошло с Навальным;- Суд отправил под домашний арест депутата от КПРФ Шереметьева;- На Украине только официально — уже полмиллиона безработных;- Американское министерство труда сообщает, что страна вернулся к мартовскому темпу роста безработицы — плюс миллион сто тысяч новых обращний в неделю;- Арестован серый кардинал и советник Трампа Бэннон;- Башкирская содовая компания, оказавшаяся в эпицентре экологического конфликта, может быть национализирована;- Белорусские протесты планируют США, а европейцы подыгрывают;- Заканчивается вода в водохранилищах вокруг Симферополя;- Каждый третий вкладчик российских банков планирует забрать свои деньги, если ЦБ продолжит снижение ставок;- В Мексике разгорается небывалый скандал;- Эрдоган раскопал газ на дне Черного Моря;- В Тайланде арестовали рэппера-пацифиста, боровшегося с монархией._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uUuHMy_fxZ4