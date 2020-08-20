Навальный находится при смерти — отравление (+ВИДЕО)
Он подключен к аппарату ИВЛ.
Предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).
Самолёту, на котором Навальный летел в Москву из Томска, пришлось совершить посадку в Омске, где оппозиционера и госпитализировали.
Главный врач больницы сообщает, что состояние Навального оценивается как тяжёлое.
Летевший одним рейсом с Навальным парень опубликовал в социальной сети фото, где оппозиционер пьет чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска, после чего он выложил видео уже из самолета, где Навальный кричит от боли.
Поступают предположения, что вещество, которым могли отравить Навального, это оксибутират натрия — сильный психодислептик.
Он не имеет цвета и запаха, но солёный на вкус, почувствовать его в кофе или чае довольно легко.
Пока окончательные анализы не готовы. Навальный, по словам врачей, в себя не пришёл и находится в коме II-й степени.
Кроме того, известно, что транспортная полиция в Томске проверяет информацию о возможном отравлении.
Юристы так называемого Фонда борьбы с коррупцией уже требуют от Следственного комитета России возбудить дело по факту отравления Навального.
Напомним, в конце июля Навальный сам объявил о закрытии органицазии.
Руководство кофейни, где Навальный коротал время до вылета, инициирует внутреннюю проверку.
«Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения», — заявил директор и владелец кофейни.
В больницу, где находится Навальный, прибыли представители Минздрава Омской области.
Читайте также: Встреча со знаковой фигурой: какие силы прячутся за Тихановской и какую судьбу готовят Белоруссии? (ФОТО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1597902869
Стандартная схема жыдосаксов выжать из сдувшегося проекта максимум плюшек. Как и в случае с лохом по имени “Немцов”, от которого пиндосам пользы стало меньше, чем вложенных в него бабок, и которого сами же и замочили, чтобы обвинить “кровавый путинский режым”, карту “Навальный” разыграли аналогично: сначала закрыли проект ФБК, чтобы, с одной стороны, на платить России вложенных в него бабок https://www.youtube.com/watch?v=gTexM7qzFLA, а с другой стороны, развели лоха по имени “Навальный”, вообразившего, что наглоязычные жыды без него, жыда русскоязычного, никак не обойдутся, – и теперь самое время опять наехать на “кровавый путинский режым”, чтобы взять под контроль разбегающееся стадо российских дебилов https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_85.html, п.24 и науськать его на Путина
Отработал своё!
Дадут пургену, очистится и оклемается… Русофил так от всех болячек лечится…
Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебовводов и Выбегалло отравились за обедом грибами и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом, метрдотелем. И что же? Выяснилось: за обедом Лавр Федотович и профессор Выбегалло, выступая против товарища Хлебовводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо общественностью и, следовательно, перспективно, скушали под коньячок и под пльзенское бархатное по четыре экспериментальные порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться не смогут.
Все для отвлечения и развлекаловки.Быков жиртрест обьелся ,вылечился и этот Лехаим очнется ,наглотался стимуляторов ,специально в Томске оказался.Власти он не нужен ,т.к. прикормлен свой ,родной.А вот очередное действо от СБУ -какие то толстяки в шортах пытались украсть на территории РФ ополченца ,но доблестный ФСБ спасли его.Как -то все по -ненастоящему и опять этот поц Прилепа-Лавлинский дает интервью и говорит ,где бывшие командиры находятся.Скучище ,все на море по сентябрь,фСБ развлекаются
Омск, 20 августа. Блогер Алексей Навальный, которого экстренно госпитализировали в Омске, по предварительным данным медиков, отравился оксибутиратом. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах. Врачи сообщили, что у Навального наркотическое отравление. По данным источника, в настоящее время он находится в токсикологическом отделении БСМП №1 города Омска. Состояние блогера оценивается как тяжелое. После того, как был поставлен предварительный диагноз, медики обратились в министерство внутренних дел. Сотрудники МВД приняли решение взять больницу под охрану на непредвиденный случай.
Из комментариев:
- Оксибутират, это наркота, была широко известна как “соль” еще до появления этих вот всех спайсов, ну точнее это медицинский препарат, который нарколыги жрали не для медицинских целей. При его приёме жестко противопоказан алкоголь и такие штуки как перепады давления окружающей среды. Алкашка просто многократно усиливает эффект и случается опаньки передоз, а в самолёте будет вот ровно фигня как с Лехаимом и приключилась.
- Последствия употребления препарата сравниваются с эффектами алкоголя и MDMA (эйфория, расторможенность, повышенная чувствительность, эмпатогенные состояния), в больших дозах ГОМК может вызывать тошноту, головокружение, сонливость, психомоторное возбуждение, расстройства зрения, затруднённое дыхание, амнезию, бессознательное состояние и смерть. В малых дозах используется в качестве стимулирующего средства посетителями ночных клубов. Оксибутират очень солёный, однако не имеет цвета и запаха, его жрут с напитками потому, так приятнее заходит, а если напиток теплый, то еще и усваивается бодрее (как и любая пакость с теплым чаем или кофе).
Не жри бутират в самолете, Леша, это вредно.
Вы бы хоть заглянули в интернет про дозировки оксибутирата для введения в сумеречное состояние.
Для взрослого мужика это порядка 5-8 г внутривенно:))).
Проглотить это с чашечкой кофе – ну, извините…:)))
“Я тебя люблю !.. – Милый, у меня болит голова, наверно съела что-то..”