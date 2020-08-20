Навальный находится при смерти — отравление (+ВИДЕО)

Он подключен к аппарату ИВЛ.

Предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).

Самолёту, на котором Навальный летел в Москву из Томска, пришлось совершить посадку в Омске, где оппозиционера и госпитализировали.

Главный врач больницы сообщает, что состояние Навального оценивается как тяжёлое.

Летевший одним рейсом с Навальным парень опубликовал в социальной сети фото, где оппозиционер пьет чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска, после чего он выложил видео уже из самолета, где Навальный кричит от боли.

Поступают предположения, что вещество, которым могли отравить Навального, это оксибутират натрия — сильный психодислептик.

Он не имеет цвета и запаха, но солёный на вкус, почувствовать его в кофе или чае довольно легко.

Пока окончательные анализы не готовы. Навальный, по словам врачей, в себя не пришёл и находится в коме II-й степени.

Кроме того, известно, что транспортная полиция в Томске проверяет информацию о возможном отравлении.

Юристы так называемого Фонда борьбы с коррупцией уже требуют от Следственного комитета России возбудить дело по факту отравления Навального.

Напомним, в конце июля Навальный сам объявил о закрытии органицазии.

Руководство кофейни, где Навальный коротал время до вылета, инициирует внутреннюю проверку.

«Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения», — заявил директор и владелец кофейни.

В больницу, где находится Навальный, прибыли представители Минздрава Омской области.

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