МИД: борьба с Россией на всех фронтах стала смыслом существования НАТО
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Противостояние с Россией на всех направлениях, включая информационное поле, стало смыслом существования НАТО, отметил в интервью газете «Труд» глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.
Он отметил, что НАТО продолжает проводить широкомасштабные военные учения вблизи восточных границ России, а также расширяет зону своего военно-политического влияния, «приглашая всё новые страны под свой «зонтик» под лозунгом защиты их от России».
Он напомнил, что Россия отказалась от проведения крупных военных учений вблизи границ стран НАТО и перенесла их вглубь страны.
«Однако альянс не демонстрирует готовности к аналогичным шагам. По отношению к России НАТО теперь придерживается линии «сдерживание и диалог», где реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет», — заключил Лавров.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53716-mid-borba-s-rossiey-na-vseh-frontah-stala-smyslom-suschestvovaniya-nato.html