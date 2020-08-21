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МИД: борьба с Россией на всех фронтах стала смыслом существования НАТО

08:10. 21 августа 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Противостояние с Россией на всех направлениях, включая информационное поле, стало смыслом существования НАТО, отметил в интервью газете «Труд» глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.

«Сейчас, прямо как во времена холодной войны, борьба с Россией на всех фронтах, включая информационно-пропагандистский, стала смыслом существования альянса», — сказал Лавров.

Он отметил, что НАТО продолжает проводить широкомасштабные военные учения вблизи восточных границ России, а также расширяет зону своего военно-политического влияния, «приглашая всё новые страны под свой «зонтик» под лозунгом защиты их от России».

«В отсутствие реальных угроз безопасности всё это приводит лишь к появлению и углублению новых разделительных линий в Европе», — подчеркнул российский министр.

Он напомнил, что Россия отказалась от проведения крупных военных учений вблизи границ стран НАТО и перенесла их вглубь страны.

«Однако альянс не демонстрирует готовности к аналогичным шагам. По отношению к России НАТО теперь придерживается линии «сдерживание и диалог», где реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет», — заключил Лавров.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53716-mid-borba-s-rossiey-na-vseh-frontah-stala-smyslom-suschestvovaniya-nato.html

Метки: россия / в мире

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