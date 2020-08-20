Хорошая была у вас страна
Наблюдаю, как белорусы, уже который день, топят свою страну. Все без исключения. И президент и так называемые протестующие.
Жалко.
Хорошая была у вас страна. Вам кажется, что вы получите свободу? Нет. Не получите. Вы получите только забугорное начальство, которые будут делать из вашей Белоруссии очередную антиРоссию или Украину-2. Вам расскажут красивую сказку про то, как вас и ваши товары с нетерпением ждут в Европе, но одновременно пустят под нож все ваши заводы, которыми вы гордились много лет.
Неужели рабочие Минского тракторного, МАЗа или БелАЗа этого не понимают? Удивительная слепота!
Сегодня польские и украинские умельцы рассказывают вам, как вести уличные бои с милицией, а завтра вас обязательно заставят отказаться от своей истории.
Вам долго будут говорить про «европейские ценности», но в итоге все обязательно сведётся к «клятым москалям» и России, которая «веками угнетала белорусский народ».И все это под гимн белорусских полицаев. Оглянуться не успеете, как вам прикажут удалить советскую символику со стен Брестской крепости и отказаться от Дня Победы.
В один прекрасный день вы конечно поймёте, что вас просто использовали, но люди, которые сегодня громче всех кричат про разные свободы, задать свой вопрос вам не дадут.
И вам ещё сильно повезёт, если в итоге, вы не начнёте убивать друг друга.
Хорошая была у вас страна.
Источник: http://voicesevas.ru/news/53699-horoshaya-byla-u-vas-strana.html
В точку.Но в этом году страна поскрипит, поёжится, но выдержит.Но опыт “протестов” уже приобретен.Кто знает сколько ещё Их будет.
Умничка Роман,но народ -то вышел не просто так, а достали его.Все как у Черномырдина _хотели как лучше ,а получилось как всегда” т.е как задумали жиды.
Марина! Вас достали? И что Вы ссылаетесь на российского Черномырдина, а не кого-то белорусского?
Пусть даже так, но получится у белорусов даже не как всегда, но гораздо хуже.
Кто мешает Вам или тем, кого “достали” приехать в Россию и пожить здесь малость? Месяца два-три вместе с кем-то из своих единомышленников.
Убежите пешком и скажете всем: Люди, вы идиоты? Да Лукашенко – отец родной! Строг, но справедлив! Хотите бурьян на полях, им же поросшие развалины заводов, толпы мигрантов, ну и т.д. и т.п. по списку!
Так давайте продолжать рушить страну! Если не хотите мирно жить и работать, поставьте президентом неразумную переводчицу, не стоящую самого малого ребра Батьки! Она вам принесёт демократию, общечеловеческие ценности, толерантность, свободу половым извращенцам и т.д. тоже по списку.
Про жидов тема отдельная. Это общемировая проблема. Но вам-то, белорусам, голова зачем? Бульбу кушать?
Набор штампов у вас ,каждый народ и российский тоже имеет право на мечту -жить лучше ,увереннее ,не наблюдать повсеместно ложь и подмену понятий.Вроде социализм, но полно мллионеров с яхтами.Я хочу в Союз,чтобы общее пространство у русских было -вся моя мечта.Но белорусы имеют право на свою ошибку ,пусть наверху предлагают, а он смирится или нет ,ведь все равно нигде простой человек нолик и не решает.А АГЛ надо менять однозначно на более прорусского,увас россиян нет времени _вся молодежь в РБ против присоединения и он в этом виновен или так хотел,что более очевидно.Пусть таскаются с флагами ,а он с дядюшкой СИ все подмел под свою семью.Вот он голимый факт,а не ваши столетней давности представления о простенькой и чистенькой Белоруссии.
А что значит от Вас “вроде социализм , но полно миллионеров с яхтами”(ц) ? Я , вот , спрошу и Вас – а в Китае что ?