Наблюдаю, как белорусы, уже который день, топят свою страну. Все без исключения. И президент и так называемые протестующие.

Жалко.

Хорошая была у вас страна. Вам кажется, что вы получите свободу? Нет. Не получите. Вы получите только забугорное начальство, которые будут делать из вашей Белоруссии очередную антиРоссию или Украину-2. Вам расскажут красивую сказку про то, как вас и ваши товары с нетерпением ждут в Европе, но одновременно пустят под нож все ваши заводы, которыми вы гордились много лет.

Неужели рабочие Минского тракторного, МАЗа или БелАЗа этого не понимают? Удивительная слепота!

Сегодня польские и украинские умельцы рассказывают вам, как вести уличные бои с милицией, а завтра вас обязательно заставят отказаться от своей истории.

Вам долго будут говорить про «европейские ценности», но в итоге все обязательно сведётся к «клятым москалям» и России, которая «веками угнетала белорусский народ».И все это под гимн белорусских полицаев. Оглянуться не успеете, как вам прикажут удалить советскую символику со стен Брестской крепости и отказаться от Дня Победы.

В один прекрасный день вы конечно поймёте, что вас просто использовали, но люди, которые сегодня громче всех кричат про разные свободы, задать свой вопрос вам не дадут.

И вам ещё сильно повезёт, если в итоге, вы не начнёте убивать друг друга.

Хорошая была у вас страна.

Роман Бабаян

Источник: http://voicesevas.ru/news/53699-horoshaya-byla-u-vas-strana.html