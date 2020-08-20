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Министр иностранных дел Польши ушел в отставку

13:19. 20 августа 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Белорусский оппозиционер Цепкало, который сбежал от Лукашенко сначала в Россию, затем на Украину, а теперь уже в Польшу, встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. На встрече обсудили создание польско-американского (!) фонда для помощи забастовкам в Белоруссии.

Экс-кандидат рассказал, что на встрече с Чапутовичем он вместе со своей супругой «выразил благодарность Польше за поддержку гражданского общества» Белоруссии.
По словам Цепкало, глава МИД Польши знает о том, что белорусский народ «полон решимости и желает добиться мирных перемен».
«Для обычных людей очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами… На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях»

Такое вот оно "невмешательство в дела суверенного государства".
В тот же день Чапутович подал в отставку.
Официально это объяснили  тем, что после президентских выборов "самое время сменить министра иностранных дел".
Вот так вот совпало. Я бы предположил, что "на белорусском направлении что-то пошло не так".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6110197.html

Метки: белоруссия, польша, США, цветные сценарии, цепкало

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