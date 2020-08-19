Реальная история Северной Африки и “арабского завоевания”

"Это больше не важно, ведь оно в прошлом"

(говорит Обезьяна Королю Льву в одноименном мультфильме)

Собственно, то, чем сейчас является Северная Африка к африканцам не имеет никакого отношения. Это целиком и полностью заслуга европейцев-завоевателей и племён, которые благодаря действиям или проискам тех же европейцев "сдвинулись с насиженных мест". Но разобраться в этом вопросе мешают три фактора: во-первых, несоответствие нынешней североафриканской географии и происходивших исторических событий, во-вторых, штампы и клише официальной истории (ОИ), в-третьих, неадекватно растянутая хронология. Но я постараюсь по возможности вернуть всё на свои места.

Итак, SKUNK69 представляет…

Что такое Северная Африка? Фото выше даёт великолепнейшее представление о том, что из себя представляет Северная Африка и, чисто технически, за всё время, что европейцам хоть что-нибудь известно об Африке, то есть, грубо говоря, за неполные 200 лет, она всегда приблизительно такой и была. Северная Африка (кроме более-менее плодородной приморской полосы) в подавляющем своём большинстве - это Сахара. Вот, что говорится о ней в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона начала прошлого века:

"Население С. очень невелико. Наиболее замечательны туареги, или имошарг (Tuareg, Imoscharg), населяющие среднюю часть С. Это — берберское племя. Вивиен де С.-Мартен предполагает, что северных туарегов до 30 тыс., южных — до 45 тыс. Высший класс туарегов не занимается земледелием, а на своих быстролетных мехари грабит караваны и собирает дань с земледельцев оазисов. Тиббу, или тедда, живут в горах Тибести в Вост. С.; по Нахтигалю, их до 28000. Жители оазисов — помесь арабов, берберов и негров. Вся Зап. и Средняя С. принадлежит, по дипломатическому выражению, к "сфере влияния" Франции (за исключением небольшого владения Англии у мыса Джуби и части Атлантического берега между мысами Боядор и Бланко, на которую имеет права Испания). Права Франции признаны и Англией (трактаты 1890 и 1899 гг.). Власть Франции поддерживается ее владениями на С (Алжирия и Тунис) и ЮЗ (Сенегал и французский Судан), но только страна до 30° ш. на С находится несомненно под главенством Франции; далее на Ю воинственные туареги сумели сохранить свою независимость. К В от большой караванной дороги из Триполи к оз. Чад живут независимые ту, в горах того же имени, а оазисы между Триполи и Египтом — область фанатического мусульманского ордена или братства снуси или сенуси, особенно враждебного христианам. Часть С. находится под властью Марокко (крайний З и СЗ) и Турции (Феззан, составляющий часть вилайета Триполи). Наконец, крайняя вост. часть Ливийской пустыни находится под властью Египта".

Давайте будем честными хотя бы наедине с собой и признаем, что реально об Африке до середины XIX века было ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕИЗВЕСТНО. Да и на пороге ХХ века подавляющее большинство территории Африки было известно весьма и весьма приблизительно, тем более северная её часть

Рассмотрите внимательно вот эту карту:

Она ОООчень резко контрастирует с тем, о чём нам усиленно втирают скоро уже как век, и это на начало ХХ века! Чисто технически, до исследований великих путешественников второй половины XIX в. об Африке было известно не более, чем об Антарктиде (типа, да есть, а что там? да кто его знает?!), а знания об Африке заменялись пошлыми бессвязными сказками типа "тысячи и одной ночи"…

Вспомните, ну, или узнайте заново, тех кто показал, что такое настоящая Африка (да, это именно те люди, благодаря которым уже к 30-м годам ХХ века Африка превратилась в такой же обыденный "старый свет", как и Европа с Азией): Ричарда Бёртона, Давида Ливингстона, Генриха Барта, Самуила Бейкера, Джона Спика, Василия Юнкера, Егора Ковалевского, Густава Нахтигаля, Джона Роулендса, известного как "Генри Стенли", Уильяма Беки, Джеймса Чепмена, Антуана д'Аббади, Поля дю Шайю, голландку Александрину Тинне, ставшую прототипом для "Тин-Хинан — полулегендарной царицы ткарегов, жившей в 4 веке", Поля Солейё, Алёшандру де Серпа Пинту, Джеймса Ричардсона, Вильяма Рида, Иоганна Крапфа, Жана-Батиста Рафеннеля, Георга Швейнфурта, Вильгельма Петерса, Вернера Мунзингера, Карла Мауха, португальца Лазло Мадьяра, герцога Саксен-Кобург-Готского Эрнста II, Юхана Августа Вальберга, того самого, который присылал чучела диких животных в Швецию, и незаслуженно забытого даже там Карла фон дер Декена, Анри Дюверье, польского иудея Эдуарда Шницера и неутомимого Гордона-Пашу, Герхарда Рольфса или того же Карла Лепсиуса, который лепил для нас "дреееееевний египет"… Готов поспорить, что никто даже понятия не имеет о 90% из тех исследователей, имена которых я привёл…Да, они были первыми (уж извините, но упоминать о таких дешёвых бульварных поделках, распространившихся при императоре французов Луи Наполеоне, как мифический "Ёбн Батута" и тому подобных "португальцах", считаю ниже своего достоинства, не люблю сказки…), это были настоящие герои! Но не стоит их, конечно, идеализировать: они были детьми своего времени, и именно благодаря их деятельности на начало ХХ века африканская "терра инкогнита" стала человеческим зоопарком и бездонной сырьевой бочкой белых хозяев.

И не то чтобы мне было жалко африканцев или то, что им напридумывали древних-предревних историй, нет, детям свойственно выдумывать сказки и верить в собственные нелепые фантазии, про говорящих животных, про великих древних королей древнейших королевств, конечно, я всё понимаю… Середина XIX-го - детство разума, сперматозоиды науки, и прилепившегося к науке такого развлекательно-дезинформативного жанра попсятины и "прессы" (уже тогда ядовито-точно прозванной "жёлтой") как "история", только-только начинают внедряться в информативно-сознательное восприятие действительности просыпающегося из небытия истеблишмента, поднявшегося над обывателями и вдруг осознавшим, что ОН - не просто вылезшая из грязи однодневка, "сам-себе-командир-после-меня-хоть-потоп", а часть взаимосвязанной системы, имя которой ИСТОРИЯ, и они - не просто "сам-по-себе-родился-помер", а самая настоящая ДИНАСТИЯ, от которой зависят не только те, кто зависит здесь и сейчас, а и сам ХОД ИСТОРИИ…

Да, тогда уже начинали понимать… Плохо только, что больше века спустя никто так и не хочет, и не может понять, что детство должно проходить, даже детство науки, что от детских глупостей и "детских неожиданностей" надо избавляться, а потерявшихся в детстве называют "инфантильными"… правда, в официальной истории закономерные процессы считаются неестественными и историкам с чисто гуанотарным образованием практически невозможно доказать обратное, поэтому воз и ныне там, а люди, подобные Гансу Дельбрюку, продолжают оставаться ненужными и безвестными… Я, собственно, и не имею ничего против разных "радиоуглеродных", "генных" и тому подобных новомодных методов датирования, но пока они тарируются в зависимости от датировок, зародившихся в ОИ середины XIX века, толку от них никакого не будет. Понимаете, это всё равно, что изобрести новейший электронный микрометр, измеряющий тысячные доли миллиметра и оттарировать его по китайской рулетке, где каждые 10 см отмеряются на глаз, пядями, а другой разметки не предусмотрено…

Естественно, успехи этих исследователей и колонизаторов были невозможны без значительного военно-технического превосходства европейцев. Это в Америках, где вооружённые огнестрельным оружием европейцы попали в настоящий "каменный век", микроскопическое разнородное население фактически мало что могло противопоставить организованным воинским подразделениям, да и плотность населения в Африке намного превосходила американскую. Да, конечно, мифические "конкистадоры" на страницах ВДРУГ "найденных" в XIX веке откровений "средневековых" авторов "миллионами" вырезали индейские племена под корень, легко побеждая экспедиционными силами в сотню-полторы бойцов несметные полчища непобедимых "индейских империй". Этим бредом про неустанный геноцид по-детски наивно пытались объяснить отсутствие населения в Новом Свете, плотность которого можно было сравнить только с плотностью заселения безлюдной Сибири (я уже касался вопросов численности в статье про Аляску и статье про Ахиллеса, где описывал Флориду). С Африкой другое дело, этот континент был достаточно плотно заселён, причём если туземцы и отставали от европейцев в развитии, то зачастую не более, чем на полвека (примерно, как мы сейчас), и достаточно быстро и безболезненно меняли лук со стрелами или устаревшие фитильные карамультуки на новейшие капсюльные ружья и пистоли, а по степени боеспособности "бедные угнетаемые негры" в руках умелого командира могли удивить и видавших виды европейцев, ну, вспомните навскидку хотя бы тех же туарегов, зулусов или махдистов

Да и посмотрите сами на эту карту:

Разве так должен выглядеть пресловутый "Старый Свет"?! Эта карта интересна не какими-то там африканскими королевствами или "османскими владениями", из которых реально османскими были только Ливийское побережье с Феццаном, а остальное принадлежало фактически независимому Египту и Тунису, она хороша тем что позволяет понять насколько мизерными были владения европейцев в Африке даже на 1880 год(!). И практически такими же мизерными были и знания как о самой Африке, так и о том, что там происходило. Поэтому практически всё, что нам преподносят сейчас как "Африканскую историю", - либо откровенные газетные выдумки бессовестных бульварных щелкопёров, либо сведения о событиях настоящей африканской истории, но произошедших за последние полстолетия XIX века, раскрашенные в лубочном стиле и растянутые "на века".

ВСЯ "МНОГОТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ" ИСТОРИЯ ЕГИПТА БЫЛА ПРОЖИТА СТРАНОЙ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА ВЕК. Чего уж там говорить об историях других стран, территория которых до самого европейского завоевания была известна под названием "варварский берег"?! Более того, только приход к власти в Египте величайшего правителя и полководца этой страны дал настоящую историю как самой стране, так и её соседям.

Да, и посмотрите ещё раз внимательнее на эту сравнительную карту: ВСЯ АФРИКА БЫЛА ЗАВОЁВАНА ЗА 33(!!!) ГОДА.

Что же мешало её раньше-то захватить? Невыносимый климат? Да ладно, в Южной и Центральной америках климат абсолютно такой же невыносимый! Мухи це-це? Ага, чичаз, эта муха имеет крайне ограниченное распространение, уж если из мух кто и мешал, так это Муха Али Египетский… Да и что, за 33 года с 1880 по 1913 климат изменился?! Или муха извелась? Нет, всё то же самое… Может, мешали безграничные многолюдные "африканские империи", сказками про которых забивали мозг нетребовательному обывателю? Я вас умоляю, ну, какие огромнейшие? Даже несмотря на то, что население Африки было многочисленнее туземного американского, африканцы были очень немногочисленны. Хотя бы посравнивайте население европейских стран-завоевателей и их африканских завоеваний (цифры приведены ориентировочно на 1900 год на территории в границах 1990 года). Ну, например: Франция - 38.451.000 чел., а её первая африканская колония Алжир - 4.675.000 чел., да, видите сами, восьмикратное преимущество в населении. Или Италия - 32.475.000 чел., а Ливия - 422.000 чел., ну, и в том же духе. Нет, если этого мало и вы хотите по-настоящему прочувствовать мощь и величие африканских "империй", приведу несколько выдержек из той же Википедии, но думаю, историю путешествия через всю Северную Африку в широтном направлении, в которой из военных было всего 50 сенегальских стрелков и 20 всадников-спахов во главе 9 французских офицеров, каждый должен прочитать целиком, и если думаете, что это могут позволить себе только европейцы, то как бы не так:

"Выходец из Сеннара, родился в нубийской семье, служил в нерегулярной египетской кавалерии во время кампании в Эфиопии, участвовал в восстании махдистов на территории Восточного Судана. После поражения восстания Рабих аз-Зубайр с отрядом из 700 человек (!!!) отступил в район озера Чад, где в 1893 году разгромил государство Борну, существовавшее с конца XIV века на прилегающих к Чаду территориях и основал там радикально-исламское государство (по типу махдистского Судана), включавшее к середине 90-х гг. 19 века почти всю территорию Багирми, часть Вадаи, Канем-Борну, север эмирата Адамава".

То есть если тебе ввалили дюлей европейцы, то ты со второсортным туземным отрядом в 700 человек можешь легко захватить четыре африканских империи, и дальше в ус не дуть… Не менее показателен погром теми же французами другой африканской империи Вадаи, или империи Тиджания Омара ал-Хаджа, или ещё какого нибудь Дамагарама…

Короче говоря, все африканские империи имели вот такие армии:

Зулусы

И когда вы, допустим, читаете энциклопедическую статью об империи Дамагарам, население которой "по оценкам европейцев, достигало 400 тысяч человек", армия султана тоже кстати "достигала 30 000 пехотинцев и 5 000 конников"(?!!!), да ещё при десяти орудиях, но эту прорву, вот незадача, наголову разгромили ОСТАТКИ(!!!) той самой экспедиции, которая после разгрома армии Рабиха вдвое меньшими силами ещё и Дамагарам до кучи решила погромить, то вы должны прекрасно осознавать что в этой "империи", население которой в лучшем случае раз в пять меньше заявленной цифры (потому как, по заявлениям самих же европейцев, там даже 2 000 человек невозможно прокормить), а армия султана, ну, в лучшем случае, человек 300 таких вот, как на фото, ну и с полсотни конников…

И когда французы, начитавшись басен Г.Барта ("писателя и историка", описывавшего свои африканские похождения в стиле "Приключений Синдбада" (и даже получившего за свои писюльки "орден Бани"), с огромными прекрасными зАмками, бесконечными пирами и просвещёнными султанами, засыпающими с томиком Маркса Аристотеля в руках), оболгавшего не только посещённые им нищие страны, но и придумавшего (ссылаясь на якобы найденные "старииииинные рукописи") ещё косой десяток фэнтэзийных "древних империй", высылали свои экспедиции, где было более полутысячи одних носильщиков, они никак не ожидали, что путь их лежит не в страну многолюдных богатейших торговых городов, а в пустынные земли нищих деревушек, где себя-то еле кормили, где вместо прекрасных зАмков с тоннами золота - глинобитные сараюхи, которые топили верблюжьим навозом, а вместо прекрасных просвещённых богатых жителей - ... в общем, люмпен-пролетариат…

Арабское завоевание

Что, собственно, с точки зрения истории является основополагающим вообще для Северной Африки (кроме, конечно, европейской колонизации), причём без разницы, Сахеля или Сахары? Считается, что это так называемое "арабское завоевание 7 в.", якобы принёсшее в эти земли ислам и великую исламскую культуру. С технической и реалистической точки зрения, глупость несусветная. Но что-то же должно под этим скрываться?

Согласно ОИ, книжно-сказочные "арабы" густыми массами конницы в десятки тысяч голов (точь-в-точь, как и при "татаро-монгольском нашествии") шустренько и без перекуров, из переднеазиатского региона через Египет транзитом "пошли до городу Парижу, по пути концерты (в смысле дюлей) в городах давали, с большим успехом". И якобы только поблизости от Парижей им самим дюлей обломилось… Ну, что по поводу возможности-невозможности этаких переходов (кроме двух приведённых выше примеров), приходит в первую очередь в голову? Переход Суворова через Альпы банды Моисея до ИзраИлю, разобранный из конца в конец израИльцами!

Я, конечно, не являюсь радикальным противником происхождения части иудеев из района нынешней Иудеи (предпочитаю называть нынешнее население Эрец-Ишроэл так, поскольку они имеют к гебрайцам-"евреям" такое же отношение, как киргизы-каракитаи к нынешнему Китаю, да и страна должна называться так, поскольку, если опираться на официальные источники, так оно и должно быть) и не отрицаю возможность такого перехода, НО! Реальные исследования, проведённые специалистами ИзраИля показывают, что весь путь "народа ИзраИля" из Египта в землю обетованную-Палестину максимум мог занять несколько месяцев, в любом случае, даже с учётом противодействия местного населения и нескольких неудачных попыток, не более 3-4 лет. Правда, есть и ещё одна сторона у этой медали: если действительно путешествие продлилось примерно 40 лет и шло из Египта, то, может быть, учитывая изыскания израИльцев, движение шло не на восток (грубо), а на запад? Действительно, Северная Африка прямо-таки по самую нынешнюю Испанию набита артефактами, указывающими на присутствие иудеев и их символики. Ещё один интересный момент: т.н. берберские народы и племена генетически близки не только населению Пиренейского полуострова, что естественно, но и иудеям, и даже… балканским народам… Да, условия, конечно, могли быть другие, да и сколько там типа могло быть этих "калик перехожих", но даже если кто-то сомневается в способности человека бешено размножаться даже в экстремальных условиях, проследите динамику роста численности населения моего любимого объекта для изучения - туарегов аджеров (тамагхак кель-аджер) с 1936 по последние годы, переведите эти цифры в проценты в год, сравните со странами с благоприятным климатом, и надеюсь, цифры убедят Вас больше моих пустых уговоров.

Ладно, Моськин поход в землю обетованную - это ещё куда не шло, могу с оговорками в общих чертах согласиться, но вот по поводу натянуто-безосновательного предположения апологетов Новой Хронологии, что родиной "Адама и Евы" могла быть Украина, могу сказать (опираясь на свои исследования), что ещё в начале XIX в. (на глаз) Украина была частью океана Тетиса, и над Украиной метров 6-9 водички было (по типу Аральского и Азовского морей), эдак до передкиевских порогов, а Крым (его высокая часть), был островом Буяном, царством славного салтана, и это вполне может объяснить тот факт что казаки туда ходили либо на лодках, либо одно из двух…ну, а как подсохло, так и понеслось: мангыты-монголы-калмыки, ногаи-татары-черкесы-черкасы-болгары-румыны-турки и т.д. коридорчик начали обживать (в реальной истории планеты подобные метаморфозы не редкость, живой пример тому - помирающий на наших глазах Арал).

Ну, и про "великие арабские завоевания" и появление в Северной Африке "эры хиджры" могу сразу предложить повнимательнее ознакомиться с появлением ваххабизма. Найдите этапы его распространения, это и будет датой первого более-менее самостоятельного появления арабов на мировой арене и то, только в Египете при Мухаммеде Али была наконец-то оформлена и "технически оснащена" сама концепция "арабства", вплоть до проработки арабского языка (сейчас этой темой плотно занимается Стас Полонский - автор ЖЖ st_pol81, поэтому не буду отбирать у него лавры первооткрывателя, читайте его журнал). Ну, а настоящие аравийские арабы - это йеменцы, оманиты, сахалиты, это не кочевники, это торгаши, земледельцы и МММореходы. А вот те, кого именуют "кочевыми арабами", судя по Библии, - это и есть те самые библейские настоящие "пастухи иудеи" (народ, а не религия), настоящие палестинские "семиты"… настоящие арабы и мусульманами-то стали одними из последних, и в расовом отношении они скорее являются смесью эфиёпов (данакиль) и дравидов (брахуи), нежели родственны тем "арабам", которые спускались в Аравию с севера…

// При оформлении статьи использован концепт-арт "Arrival" художника Stefan Stankovic

Источник: https://www.tart-aria.info/realnaja-istorija-severnoj-afriki-i-arabskogo-zavoevanija/