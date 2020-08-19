Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Невероятное в мире

Раскадровка Бейрутского Ядерного Взрыва

21:12. 19 августа 2020 237 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
Доцент кафедры физики, кандидат физико-математических наук Сергей Альбертович Салль доказывает ядерный характер взрыва в Бейруте. Обратите также внимание на его заключительные сведения о том, что Израиль потребовал от Ютуба убрать видео с изображениями самолёта и ракеты перед взрывом.



***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5172099.html

Метки: Израиль, Салль, физика, яо

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дед Мороз и Год Молодёжи
Источник http://via-midgard.info/
Жара в России - результат испытания климатического оружия в США?
Некоторые специалисты подозревают, что в нынешних температурных рекордах виновато не глобальное потепление, а применение американцами военных разработок Светлана КУЗИНА — 29.07.2010 Нещадное пекло стало настоящим испытанием не только для людей, но и для ...
Технологии смерти
Вспомним, как начиналась Великая Отечественная Война. Армада фашистских войск вторглась на территорию России, практически не встречая сопротивления, и главное с чего начинали фашисты – это истребление мирного населения. Первое, что увидели русские женщины...
Запуск Кристалла АТЛАНТИДЫ в Черном МОре! 25 февраля 2011 г.
... в 1960 г. был произведен ядерный подводный взрыв рядом с мысом... Но... нам показали, что взрыв не смог помешать целостности Кристалла...
ЕС ждет апокалипсиса в Японии в ближайшие часы
..., комментируя события в Японии, что ядерный кризис в Японии развивается по... о повреждениях активных зон трех ядерных реакторов на АЭС "Фукусима-1...
Все атомные станции нужно закрыть (2011)
... достижении критической температуры, произошёл бы ядерный взрыв. С учётом того, что на... тысяч тонн «тяжёлой воды», этот взрыв уничтожил бы нашу планету. Практически... правительства уже привели к заражению ядерными отходами территории их страны и...

6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 15028 13946
    жора шапов 19 августа 2020 в 21:26

    Слышь, Доцент , а тебе не кажется , что работа российских спасателей с собаками возле эпицентра около элеватора в обычной рабочей одежде , и гуляние там корреспондентов с операторами – это декорации Мосфильма ? Ядрёный взрыв предполагает ой какое кол-во подарков для публики, – начиная с посадки радиоактивного облака и
    заканчивая рассеиванием изотопов, как минимум.

    Ответить
    1
  • 280 234
    Andrew Drozdov 19 августа 2020 в 21:41

    Для ядерного взрыва характерно радиационное загрязнение территории. Вряд ли это можно не заметить. Особенно с учётом того, что там работали наши спасатели близко к эпицентру. А наши, по идее, должны бы сразу использовать такой шикарный информационный повод. Плюс, была куча спасателей из других стран. А это сразу большие иски к своим правительствам за ущерб здоровью.

    Вывод – интересно, но весьма маловероятно.
    P.S. Пока писал, Жора уже отметился аналогичным выводом с выдачей красочной картины. Думаю, далее нет смысла обсуждать эту тему.

    Ответить
    3
  • 14582 8772
    Maleos 19 августа 2020 в 22:08

    Сраиль, как обычно, рассчитывал, что стадо схавает селитру – стадо и схавало (например, см. комментарии выше). Но, поскольку такое происходит регулярно, то это начинает бросаться в глаза https://www.veteranstodaynetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/maxresdefault-696×385.jpg, хотя пока все и делают вид, что “оно само” https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html, потому что, если не делать вид, то это “энтосимитизьм”…

    Ответить
       
  • 5627 4583
    Женечка 19 августа 2020 в 22:47

    Ну чудесный эксперт – по которому “гуглятся” только псевдонаучные популистские статейки в таком-же духе. И только после поиска с переподвыподвертом сведения о диссертации по оптике…(если это его, а не тезки)…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)