Раскадровка Бейрутского Ядерного Взрыва
21:12. 19 августа 2020 237 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Доцент кафедры физики, кандидат физико-математических наук Сергей Альбертович Салль доказывает ядерный характер взрыва в Бейруте. Обратите также внимание на его заключительные сведения о том, что Израиль потребовал от Ютуба убрать видео с изображениями самолёта и ракеты перед взрывом.
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Слышь, Доцент , а тебе не кажется , что работа российских спасателей с собаками возле эпицентра около элеватора в обычной рабочей одежде , и гуляние там корреспондентов с операторами – это декорации Мосфильма ? Ядрёный взрыв предполагает ой какое кол-во подарков для публики, – начиная с посадки радиоактивного облака и
заканчивая рассеиванием изотопов, как минимум.
Для ядерного взрыва характерно радиационное загрязнение территории. Вряд ли это можно не заметить. Особенно с учётом того, что там работали наши спасатели близко к эпицентру. А наши, по идее, должны бы сразу использовать такой шикарный информационный повод. Плюс, была куча спасателей из других стран. А это сразу большие иски к своим правительствам за ущерб здоровью.
Вывод – интересно, но весьма маловероятно.
P.S. Пока писал, Жора уже отметился аналогичным выводом с выдачей красочной картины. Думаю, далее нет смысла обсуждать эту тему.
Кошерный решил проверить степень дебильности стада ,- не уменьшилась ли ?-
Сейчас толпы возмутятся…
Бей жидов спасай арабов.
Сраиль, как обычно, рассчитывал, что стадо схавает селитру – стадо и схавало (например, см. комментарии выше). Но, поскольку такое происходит регулярно, то это начинает бросаться в глаза https://www.veteranstodaynetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/maxresdefault-696×385.jpg, хотя пока все и делают вид, что “оно само” https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html, потому что, если не делать вид, то это “энтосимитизьм”…
Ну чудесный эксперт – по которому “гуглятся” только псевдонаучные популистские статейки в таком-же духе. И только после поиска с переподвыподвертом сведения о диссертации по оптике…(если это его, а не тезки)…