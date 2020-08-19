Президента свергли, Евросанкции будут, Все должны!

В этом выпуске:- Саммит ЕС по Беларуси ожидаемо закончился призывом к немедленным санкциям против Лукашенко;- Белорусская оппозиция создала координационный совет, который должен заняться передачей власти;- Русснефть Гуцериева между тем уже получила господдержку в виде отсрочки по уплате налога;- Путин с Сечиным решили, что экономика России будет расти, а спад будет меньше, чем в других странах;- В Белгороде сотрудники местного филиала Почты России отправили жалобу в прокуратуру;- Байден – официально кандидат в президенты, об этом объявили на съезде демпартии в Висконсине;- В Ливии появится турецкая военно-морская база, сообщает Аль-Арабия;- Норвегия высылает российского дипломата;- Британский лоукостер EasyJet закрывает три своих базы в Британии и увольняет 670 человек;- В Бразилии представители коренных племен перекрыли одну из главных трасс, по которой в порты доставляется экспортное зерно;- В Аргентине массовые протесты против продления карантина;- В Мали – бывшей французской колонии – военный переворот._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pASVDRe2ngU