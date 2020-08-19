Президента свергли, Евросанкции будут, Все должны!
21:08. 19 августа 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Саммит ЕС по Беларуси ожидаемо закончился призывом к немедленным санкциям против Лукашенко;
- Белорусская оппозиция создала координационный совет, который должен заняться передачей власти;
- Русснефть Гуцериева между тем уже получила господдержку в виде отсрочки по уплате налога;
- Путин с Сечиным решили, что экономика России будет расти, а спад будет меньше, чем в других странах;
- В Белгороде сотрудники местного филиала Почты России отправили жалобу в прокуратуру;
- Байден – официально кандидат в президенты, об этом объявили на съезде демпартии в Висконсине;
- В Ливии появится турецкая военно-морская база, сообщает Аль-Арабия;
- Норвегия высылает российского дипломата;
- Британский лоукостер EasyJet закрывает три своих базы в Британии и увольняет 670 человек;
- В Бразилии представители коренных племен перекрыли одну из главных трасс, по которой в порты доставляется экспортное зерно;
- В Аргентине массовые протесты против продления карантина;
- В Мали – бывшей французской колонии – военный переворот.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Саммит ЕС по Беларуси ожидаемо закончился призывом к немедленным санкциям против Лукашенко;
- Белорусская оппозиция создала координационный совет, который должен заняться передачей власти;
- Русснефть Гуцериева между тем уже получила господдержку в виде отсрочки по уплате налога;
- Путин с Сечиным решили, что экономика России будет расти, а спад будет меньше, чем в других странах;
- В Белгороде сотрудники местного филиала Почты России отправили жалобу в прокуратуру;
- Байден – официально кандидат в президенты, об этом объявили на съезде демпартии в Висконсине;
- В Ливии появится турецкая военно-морская база, сообщает Аль-Арабия;
- Норвегия высылает российского дипломата;
- Британский лоукостер EasyJet закрывает три своих базы в Британии и увольняет 670 человек;
- В Бразилии представители коренных племен перекрыли одну из главных трасс, по которой в порты доставляется экспортное зерно;
- В Аргентине массовые протесты против продления карантина;
- В Мали – бывшей французской колонии – военный переворот.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам