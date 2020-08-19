Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Президента свергли, Евросанкции будут, Все должны!

21:08. 19 августа 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:

- Саммит ЕС по Беларуси ожидаемо закончился призывом к немедленным санкциям против Лукашенко;

- Белорусская оппозиция создала координационный совет, который должен заняться передачей власти;

- Русснефть Гуцериева между тем уже получила господдержку в виде отсрочки по уплате налога;

- Путин с Сечиным решили, что экономика России будет расти, а спад будет меньше, чем в других странах;

- В Белгороде сотрудники местного филиала Почты России отправили жалобу в прокуратуру;

- Байден – официально кандидат в президенты, об этом объявили на съезде демпартии в Висконсине;

- В Ливии появится турецкая военно-морская база, сообщает Аль-Арабия;

- Норвегия высылает российского дипломата;

- Британский лоукостер EasyJet закрывает три своих базы в Британии и увольняет 670 человек;

- В Бразилии представители коренных племен перекрыли одну из главных трасс, по которой в порты доставляется экспортное зерно;

- В Аргентине массовые протесты против продления карантина;

- В Мали – бывшей французской колонии – военный переворот.



_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/


_______________________________________________





Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com



Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/


#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pASVDRe2ngU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тихий захват России
Тихий захват России. Российское правительство наняло израильскую ЧВК для охраны Олимпиады-2014 и ЧМФ-2018. Визит делегации израильского военного бизнеса (компания Global CST) связан с тем, что Global Law Enforcement & Security Ltd (GLS), дочерняя ...
Тактика Путина по Украине. Терапия вместо лоботомии
... олигархи при ухудшении экономической ситуации будут списывать все трудности на нас и... из Донбасса и Луганска. Новый президент Киева будет обязательно поставлен перед...массовыми расстрелами из реактивных систем (все остальные наскоки и спецоперации Нацгвардии...
Как выглядит Бог?
Знание - это то, что освобождает человека от страданий. Остальное, в лучшем случае, ненужный балласт. Часто официальное образование, представляет собой информацию, большая часть которой, совершенно бесполезна. И «образовывают» нас те, кто сами не счастливы...
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
В эти дни враг мог прорваться к Москве, — интервью маршала Жукова (ВИДЕО)
..., сложилась крайне опасная обстановка, что все пути на Москву, по существу...
Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
КОСМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ©

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)