“Почему не удалось спасти страну в августе в 1991 года?”. Е.Ю.Спицын на канале Красное радио
23:42. 19 августа 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
#МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ
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Только молитва может высветить на мгновение божественное «Ты» — бога как «Ты». Это единственный акт человеческого духа, способный вызвать присутствие бога как «Ты».