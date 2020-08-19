Перенос белорусского сценария в Россию: на кону для Москвы очень многое

Алексей Дзермант — политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, член Белорусского союза журналистов — озвучивает реальные риски для России от негативного разрешения кризиса, а также размышляет над способами противодействия переносу белорусского сценария в РФ.

«Какие интересы и задачи у России в сложившейся ситуации в Беларуси? Не дать вырвать страну из союза, не допустить её геополитического и экономического разворота на Запад. Риск этого после прихода к власти антилукашенковской оппозиции, где уже есть сильное прозападное ядро и польское внешнее управление, очень высок.

Ещё одна задача для России — оформить выход из политического кризиса более тесным геополитическим и экономическим союзом с Беларусью в форме углубления интеграции, создания конфедерации или чего-то иного. Чтобы быть уверенной в невозможности повторения таких ситуаций в будущем.

Если этого не делать, усиливаются риски переноса белорусского сценария в Россию, очень вырастут угрозы для безопасности.

Что Россия может сделать? Не вмешиваться, наблюдая, чья чаша весов перевесит. Плохой сценарий.

На кону для России очень многое, взять хотя бы БелАЭС, которую нужно запускать, или МЗКТ — незаменимый для ядерных сил России. Очень много всего вложено и связано, чтобы рисковать потерей через пассивную позицию.

То есть, нужно активно включаться, но как? Силовая поддержка вряд ли возможна сейчас, она и не нужна в данной ситуации. Но поскольку мы всё же имеем дело с внешней гибридной агрессией под видом внутреннего протеста, то лучше помогать информационно.

Не топить специально Лукашенко, рассказывать о том, кто придёт к власти в случае победы оппозиции, что у них за идеи и символика, к каким последствиям это приведёт.

Лукашенко правильно обозначил, что все перемены должны происходить в рамках конституционного процесса. Сначала изменения в Конституцию, потом новые выборы парламента и президента. России есть смысл поддерживать это предложение, стать посредником между сторонами, если это возможно. Потому как уже на роль посредников активно напрашиваются все, кому не лень с западной стороны. Уже даже и президент Грузии.

Нужно недвусмысленно дать понять, что деструктивный сценарий по отношению к белорусской политической системе Россия будет воспринимать как угрозу собственной безопасности со всеми вытекающими последствиями».

Читайте также: Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО (ВИДЕО)