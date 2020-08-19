БЕЛАРУСЬ. ЧУЖАЯ СВАДЬБА // АгитПроп 19.08.2020

Ты за кого? За Лукашенко или против? Припертый к стенке этим вопросом оказывается перед выбором — присоединиться к толпе протестующих или быть записанным в шакалы тоталитарного режима. Соблазн проснуться наутро хорошим человеком очень велик. Все просто и ясно. Ты хороший, они — плохие. Режим-то вот-вот падёт (по крайней мере, так видится из телеграма), а значит, ты будешь большой молодец. Ты выступил против насилия, за справедливость и демократию.

Ты одобряешь избиения людей? Задержания? Пытки? Цензуру? Фальсификации на выборах это классно? Двадцать шесть лет у власти — нормально? Нет, друзья, все это ужасно. Но разве сейчас об этом речь? Да, об этом — закричит человек из Минска. Нет, не об этом. Давайте-ка засунем эмоции в какое-нибудь потайное место и посмотрим на ситуацию в Беларуси вооруженным глазом.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uHAt7KV59-0