Как всем миром восстановили послевоенную Беларусь

Естественно, проект требовал огромных финансовых вливаний. И они появились. В 1944 г. дотация из общесоюзного бюджета в белорусский составила 327 миллионов рублей, т.е. почти 94 процента всего бюджета БССР. В 1945 г. из общесоюзного бюджета в белорусский был выделен 1 миллиард 200 миллионов рублей. Больше была дотация только Украине (1 миллиард 500 миллионов).

И вот почему: до войны БССР была пограничным регионом, примыкавшим к крайне недоброжелательно настроенному государству – Польшею. Граница БССР проходила в 30 километрах от Минска. Из-за этого считалось, что в случае польской агрессии передовой плацдарм либо будет быстро захвачен поляками, либо станет местом ожесточенных боев – а потому никакого смысла развивать тяжелое машиностроение в республике нет. Однако к 1944-му ситуация коренным образом поменялась. С 1939-го территория БССР укрупнилась за счет Западной Беларуси, а Польша была государством-союзником. Беларусь автоматически оказалась «в тылу», однако не глубоком, а среднем. Именно это привело к тому, что территория республики стала быстро преобразовываться на индустриальный лад.

Когда в конце июля 1944 года территория Белорусской Советской Социалистической Республики была полностью освобождена Красной Армией от оккупантов, на союзном уровне встал вопрос о перспективах дальнейшего развития региона . Вариантов было два – сделать в развитии Беларуси акцент на сельское хозяйство, как это было еще четыре года назад, или полностью перепрофилировать республику, сделав ее машиностроительным кластером. Как известно, остановились на втором.



Другие советские республики получили гораздо меньше: Молдавская и Эстонская ССР – по 300 миллионов, Литовская и Латвийская ССР – по 200 миллионов, Карело-Финская ССР – 80 миллионов. Если учесть разницу в размерах Украины и Беларуси, получается, что именно БССР получила наибольшие дотации из союзного бюджета.

Это и неудивительно – ведь урон, понесенный БССР в годы войны, был колоссальным. В руинах лежали 209 из 270 городов и райцентров, 9200 сел и деревень, свыше 10 тысяч предприятий. В 1944-м экономика находилась на уровне 1928-го, а в области промышленности и энергетики – на уровне 1913 года.

Восстановление Беларуси началось еще до ее полного освобождения, в сентябре 1943 года. В первую очередь восстанавливались предприятия оборонного значения и те, что снабжали население предметами первой необходимости. С мая 1944 года были введены в строй гомельские паровозоремонтный и кирпичный заводы, в августе — завод «Гомсельмаш».



Уже через месяц после освобождения Минска 13 столичных предприятий давали продукцию. К этому моменту в республике уже работали 72 электростанции. К маю 1945 года в БССР действовали 8 тысяч заводов и фабрик, 4 тысячи артелей и мастерских.



Вопрос, чьими руками поднимались из руин старые и строились новые заводы, излишен – конечно, это были руки местных жителей, которые, зачастую недоедая, шатаясь от недосыпания, самоотверженно трудились на восстановительных работах.



Например, с октября 1944-го по постановлению Мингорсовета каждый минчанин должен был отработать в выходные дни и свободное время 30 часов в месяц на восстановлении города. И никто от этих работ не отлынивал – напротив, шли с радостью.



Но нельзя забывать и о той колоссальной помощи, которую оказывал БССР весь Советский Союз, и в первую очередь самая крупная и богатая республика – РСФСР. Ведь Беларуси не хватало всего, и в первую очередь людей. В 1945-м в промышленности республики работали всего 45 процентов рабочих и служащих от их довоенного числа.



Остальные 55 процентов составили как раз те, которые отправились в БССР по трудовому набору. И уж конечно, они не воспринимали белорусскую землю как некую «чужую» республику, которую с какой-то стати необходимо возродить. Это были советские люди, и они самоотверженно трудились над возрождением советской земли.

Из предприятий первоочередное значение придавалось возведению крупных индустриальных заводов – автомобильного и тракторного.

Ведь их продукция необходима была на восстановительных работах. Именно поэтому первой продукцией МАЗа в ноябре 1947-го стали самосвалы МАЗ-205 – ведь на стройке нужнее всего именно самосвал. Бортовой грузовик МАЗ-200 пойдет в серию только в 1950-м.



Конечно, освоить с нуля автомобильное производство в разрушенном Минске было нереально. Именно поэтому родиной минских автомобилей стал Ярославль.



Ярославский автозавод разработал принципиально новую модель, первый советский дизельный самосвал ЯАЗ-205 (в Ярославле выпустили только 103 таких машины), и передал его производство в Минск. Внешне русские ЯАЗы и белорусские МАЗы отличались только эмблемами (ярославский медведь и беловежский зубр) и решеткой радиатора (у ЯАЗа горизонтальная, у МАЗа вертикальная).



Естественно, в освоении новой модели белорусским коллегам активно помогали ярославские специалисты. А конвейер на МАЗе собрали горьковчане. Поначалу сборка машин велась на приспособленных «козлах». Это не позволяло обеспечивать требуемые темпы.



Прибывшая вскоре с Горьковского автозавода группа рабочих и специалистов взялась за монтаж конвейера. С его пуском суточный выпуск машин вырос в четыре раза, с конвейера стало сходить до 30 машин, а к концу 1945 года — до 60 и более (тогда МАЗ собирал еще «Студебеккеры» из американских машинокомплектов).



Похожая история и у Минского тракторного завода. Решение о его создании было принято в 1946-м, а год спустя МТЗ был объявлен всесоюзной ударной стройкой. Среди поставщиков техники и оборудования ведущее место занимали заводы Москвы. Они изготовили автоматическую линию, полуавтоматы, новейшие станки, многие другие виды оборудования. Поставщиками были также предприятия Киева, Горького, Куйбышева, Ижевска, других индустриальных центров.



Ленинградцы создали основное электрооборудование для заводской ТЭЦ. Только за первые два года 4-й пятилетки МТЗ получил 1675 единиц оборудования.



Кроме того, две тысячи белорусских парней и девчат были направлены на обучение на предприятия Сталинграда, Челябинска, Златоуста, Харькова, Рубцовска. «Дорогие товарищи! Приезжайте к нам, — приглашали сталинградцы. — Вам будет оказана всесторонняя помощь в быстром получении квалификации. Мы поможем вам освоить технику, предоставим в ваше распоряжение станки, инструмент и материалы, передадим свой опыт».



Слесарь-сборщик Л.М.Скоробогатов, который ездил в Сталинград, делился впечатлениями с земляками: «Как сыновей, приняли нас, белорусов, старые мастера Сталинградского тракторного. Они учат нас специальности, обучают передовым методам труда».



Многие белорусские заводы были полностью оснащены оборудованием, ввезенным из РСФСР. Так, полные комплекты оборудования были поставлены для Минского велосипедного и инструментального заводов, Минского, Витебского и Гомельского стеклозаводоов, Могилевской фабрики искусственного волокна и Оршанского льнокомбината.

Начиная с первой белорусской пятилетки (1951-55) был изменен курс развития народнохозяйственного комплекса в сторону производства товаров народного потребления, увеличения капиталовложений в легкую, пищевую промышленность, аграрный сектор. Это позволило почти вдвое увеличить выпуск товаров народного потребления. В 1951-1955 годах в Беларуси вошло в строй 150 крупных промышленных предприятий и более 200 средних и мелких.



В их числе были Минские подшипниковый и часовой заводы, радиозавод, завод отопительного оборудования, камвольный комбинат, завод швейных машин в Орше, сахарный завод в Скиделе, Витебская шелкоткацкая фабрика и другие.



За годы пятилетки валовой объем промышленной продукции увеличился более чем вдвое, при этом продолжался преимущественный рост тяжелой индустрии.



Производство грузовых автомобилей увеличилось в 5,4 раза, металлообрабатывающих станков — в 2,4 раза, электроэнергии — в 2,5 раза. По производству торфа, льняных тканей, льноволокна, фанеры БССР заняла 2-е место в Советском Союзе.

После войны начала активно налаживаться социальная инфраструктура. Уже к 1949 году полностью была восстановлена сеть учреждений здравоохранения, которые обеспечивались необходимым медицинским оборудованием.



За короткий срок было создано 252 детских дома, в них воспитывались около 27 тысяч детей. Им предоставлялось горячее питание, бесплатно выдавалась одежда и обувь. В 1947-м в республике отменили продовольственные карточки, началось активное строительство жилья, и к началу 1950-х большинство людей, лишившихся крыши над головой во время войны, смогли перебраться из землянок хотя бы во временные бараки.

В руинах после войны лежали не только города и села, но и образование, культура, наука. Все это восстанавливалось колоссальными темпами. К 1951 году в БССР действовало 12 700 школ, в том числе 230 школ рабочей и 714 школ сельской молодежи. В восстановлении школьного хозяйства также активно помогали советские республики, выделяя Беларуси оборудование, помогая квалифицированными кадрами.

Из 25 довоенных вузов БССР к 1945 году работали 22. Появлялись и новые высшие учебные заведения. В Минске открылись театральный и лесотехнический институты, педагогический институт иностранных языков.



Также были основаны Брестский педагогический институт, Гродненский педагогический институт, Гродненский сельскохозяйственный институт, Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле. Нечего и говорить, что огромное количество специалистов с высшим образованием в БССР прибыло из РСФСР и других союзных республик.

В завершение заметим, что восстановление промышленности и сельского хозяйства БССР, без сомнения, было одним из самых грандиозных советских проектов послевоенной эпохи – и проектом, успешно завершенным в кратчайшие сроки. Фактически в 1944-54 годах на месте прежней БССР была построена принципиально новая республика, а приданный ей импульс ускорения был настолько мощен, что продолжал действовать до 1980-х гг.



Сам факт преобразования довоенной БССР в мощную индустриальную республику – безусловно, заслуга советского руководства. Как и сотен тысяч помощников со всего СССР, которые не жалели сил для скорейшего восстановления народного хозяйства БССР.

Алексей Гордеев

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