Об идеологии, символике и смыслах ко Дню Независимости Республики Беларусь 3 июля

Надо отдать должное высшему руководству страны, главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко и властям – работают на славу! Вместе с этим, есть проблемы, требующие широкой огласки, общественного обсуждения и в конечном итоге решения всем миром.

Также, в военном параде планируется участие российских войск и впервые в его «небесной» части над Минском ожидается демонстративный пролёт самого тяжелого в мире сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

В Минске на 3 июля в День Независимости намечено проведение военного парада, историко-театрализованных представлений и множество других патриотических акций, таких например, как «Споём гимн вместе», «Беларусь помнит» (белорусский аналог «Бессмертного полка») и так далее. Ещё есть время и в этой связи приглашаем всех желающих принять участие в этом празднике.

День Независимости Республики Беларусь, отмечаемый 3 июля в честь освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и обретения настоящей независимости, безусловно является одним из главных государственных праздников нашей страны . В 2019 году, белорусский народ будет отмечать 75-ю годовщину этого государствообразующего события.



В последние годы на разных государственных торжествах, практически круглогодично от 8 марта до 23 февраля, включая и 3 июля, в качестве праздничной атрибутики используются новодельные символы – Красно-зелёные, Яблоневые, Грушевые, Сливовые бутоньерки.



Они соответствуют колористике белорусского национального государственного флага с доминирующим красным цветом, зелёной полосой внизу и народным орнаментом у древка, по замыслу креативщиков являются олицетворением цветущей весны и символическим развитием девиза «За сильную и процветающую Беларусь!», вместе с призывом «Квiтней Беларусь!».

Думаю, вряд ли найдётся кто-то против этих символов, в том числе автор данной статьи только «За». Даже следует их приветствовать, с пониманием того, что вероятно нет более подходящего символа современной Республики Беларусь, её 25-ти летнего пути и многовекторного курса – чем Яблоневая бутоньерка.

Однако, использование данного символа без чувства меры стало постепенно превращаться в профанацию. Скорее всего, в горячке творческих фантазий, провластные креативщики не смогли остановиться на достигнутом и стали добавлять к новым символам – новые смыслы. Так, по логике креативщиков, Красно-зелёные-яблоневые бутоньерки – являются символами весны, весна победила зиму, весной (9 мая 1945 года) произошла Победа Советского народа в Великой Отечественной войне, соответственно Красно-зелёные-яблоневые бутоньерки – являются символами Победы…

Развитием данной логики стали новые умозаключения. Раз данные символы олицетворяют собой государственный красно-зелёный флаг Республики Беларусь, а Республика Беларусь в свою очередь является правопреемницей Белорусской Советской Социалистической Республики, одной из республик Советского Союза, то есть победительницей фашистской Германии в Великой Отечественной войне, значит Красно-зелёные-яблоневые бутоньерки – являются вдвойне символами Победы…

Следуя данной логике, голова человеку дана, чтобы есть (класть в неё еду). Таким образом, изначально прекрасная идея создать современную символику современной Республики Беларусь, с добавлением креативщиками дополнительного смысла Победы Советского народа в Великой Отечественной войне стала превращать Красно-зелёные-яблоневые бутоньерки в некую бутафорию и симулякры (именно в части олицетворения Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, но не в олицетворении современной Республики Беларусь, с этим недоразумений нет).

Ведя государство многовекторным курсом, несложно запутаться самому и запутать за собой народ, а вслед за этим допустить подмену понятий, что и произошло. Официальные власти, стали замещать Красно-зелёными-яблоневыми бутоньерками настоящие символы Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

В данном вопросе, быстро сообразив, что им это на руку, неожиданными союзниками белорусских властей выступили белорусская оппозиция и националисты со своей неизменной логикой – ничего не делать для Беларуси, если это не будет во вред России или всему тому, что связывает наши народы – общим истокам, общим героям, общим победам.

Справочно: из письма учредителей Белорусской Народной Республики (далее БНР) немецкому Кайзеру Вильгельму II, раскрывающего суть белорусских националистов: «Рада БНР, как избранный представитель белорусского народа, обращается к Вашему Императорскому Величеству со словами глубокой благодарности за освобождение Белоруссии немецкими войсками из-под тяжёлого гнёта, чужого господствующего издевательства и анархии. Рада БНР декларировала независимость единой и неделимой Белоруссии и просит Ваше Императорское Высочество о защите на подконтрольной ей территории для укрепления государственной независимости и неделимости страны в союзе с Германской империей. Только под защитой Германской империи страна видит своё будущее».

Конец мифотворчеству

Но голова человеку нужна, прежде всего для того, чтобы думать. Также нужно понимать, что самые ценные в жизни вещи – это не вещи. Исходя из этого, давайте спокойно попытаемся разобраться в ситуации и начнём с новодельных «символов Победы» и смыслов.

Связь Яблоневых, Грушевых, Сливовых (Красно-зелёных) бутоньерок с Победой 9 мая в Великой Отечественной войне, через весеннюю пору года, является субъективной, мягко говоря неоднозначной и может трактоваться по разному, например весной гитлеровские войска вплотную подошли к границам нашего Отечества, чтобы затем вероломно на него напасть и в ожидании от этого праздника были только тогдашние националисты; также весной отмечается создание БНР – главного праздника белорусских полицаев в период оккупации Белоруссии немцами и их современными идеологическими последователями из числа белорусских националистов и так далее.

Связь Красно-зелёных (Яблоневых, Грушевых, Сливовых) бутоньерок с Победой 9 мая в Великой Отечественной войне, через одинаковую колористику бутоньерок с флагом Республики Беларусь и флагом БССР, также является притянутой за уши и не соответствует исторической правде. Ведь в период Великой Отечественной войны (1941-1945гг) флагом БССР был монолитно красный флаг с Советской звездой, серпом и молотом, а зелёная полоса внизу флага вместе с национальным орнаментом у древка добавились только в 1961 году.

Наверное, если заняться целью, можно найти ещё больше несуразностей в связи новодельных Красно-зелёных-яблоневых бутоньерок с Победой Советского народа в Великой Отечественной войне, и, каждая из выявленных нестыковок будет размывать суть этих вещей. В то время, как цель символики в обратном – наиболее точно донести олицетворяемые смыслы.

Вместе с этим, конщунством будет серьёзно обсуждать вопрос цены новодельных символов в сравнении с ценой настоящих символов Победы, за которые были уплачены миллионы человеческих жизней, отданных на алтарь Великой Победы, и, именно благодаря этой цене они стали Священными.

О настоящих символах Победы

Следует напомнить, что исконными, то есть доставшимися нам непосредственно от самих Победителей и таким образом настоящими символами Победы Советского народа в Великой Отечественной войне являются Красная, Гвардейская и Георгиевская ленты.

Красная лента – олицетворяет собой Красное знамя над Рейхстагом, победу коммунистического интернационала над фашистским нацизмом (высшей стадией национализма), победу Советского Союза над фашистской Германией, иначе говоря символизирует государственную Победу СССР.

Гвардейская лента – олицетворяет собой дым боёв и огонь орудий, победу Советского народа ратным трудом над гитлеровскими оккупантами (включая их приспешников – бандеровцев, власовцев, бело-красно-белых полицаев и им подобных), иначе говоря символизирует народную Победу в Великой Отечественной войне.

Георгиевская лента – олицетворяет собой победу добра над злом. При том, что она была учреждена ещё при Екатерине II, смысл ленты находит полное отражение в гимне Великой Отечественной войны – «Священная война». Таким образом, с ходом времени, по народному наитию, Гвардейская и Георгиевская ленты стали друг другу взаимодополняемы по смыслу и тождественны по названию.

Вместе с этим, большое видится издалека. В перспективе, осмысление Отечественной войны 1812 года с наполеоновской Европой должно обрести соответствующее название – Великая Отечественная война, а осмысление Великой Отечественной войны 1941–1945гг с гитлеровской Европой должно обрести соответствующее название – Великая Священная Отечественная война.

Смотрите об этом статью доктора философских наук, профессора Льва Евстафьевича Криштаповича: «Великая, Отечественная, Священная». И вероятно, свою часть в этом деле, должна исполнить Русская Православная Церковь.

Следует также напомнить, что Гвардейской лентой обтянуты колодки солдатских орденов Славы трёх степеней (с ноября 1943г по лето 1945г, кавалерами ордена 3-й степени стали 980 000 человек, 2-й степени – 46 000, а 1-й степени — 2 562 человека), колодка медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945гг» (почти 15 миллионов награжденных), колодки юбилейных наград стран Советского Союза, в том числе БССР и её преемницы Республики Беларусь (награждены все ветераны).

Возвращаясь к цене вопроса, следует отметить – за каждой из этих боевых наград – героический подвиг, всех сыновей и дочерей нашего народа, которых Великая Священная Отечественная война сплотила в единую семью. Кто способен предать своих предков?

А что дальше?

В наши дни в России практически весь народ и государственная власть достойно чтут память о Победе Советского народа в Великой Отечественной войне. Армия России сдерживает гегемонию США, ведёт войну против международного терроризма, участвует в укреплении мира в Сирии, Венесуэле и других горячих точках на Земле. В самой России развиваются и восстанавливаются гражданско-патриотические инициативы, такие, как народное движение «Бессмертный Полк», налаживается работа с молодёжью и устанавливаются нормы ГТО – «Готов к труду и обороне!», создаётся «ЮнАрмия». Пронизывающим, объединяющим и устремлённым в будущее символом этих процессов является Георгиевская лента. На этом воспитываются молодые поколения россиян.

На Украине после антиконституционного переворота и прихода к власти через майдан бандеровской хунты, для многих майданутых, предавших своих предков вдохновляющей символикой стала фашистская свастика. Вскоре за этим последовали и соответствующие действия – геноцид всех несогласных и террор против мирного населения. Вот только некоторые девизы современной Руины: «Коммунистов – на висельницу!», «Москвичей – на висельницу!», «Слава Украине! Героям слава!», «Слава нации – смерть врагам!». На этом воспитывается украинский гитлер-югенд «SS».

В это-же время, народ в Донбассе, не желая предавать своих предков сражавшихся с фашизмом, сплотился в народное ополчение и выступил на защиту своей земли от бандеровцев – фашистов с националистическим лицом и их белорусских побратимов – современных последователей полицаев под бело-крано-белыми флагами. Также, как громили наши деды и прадеды, сейчас громят превосходящие силы противника – отцы Новороссии с Георгиевской лентой, отважно и мужественно, личным примером воспитывая сыновей.

А что в Беларуси?

В Беларуси, как поётся в государственном гимне «Шчыра сябруем, сілы гартуем / Искренне дружим, силы копим», и, если говорить о средней температуре по стране то, всё хорошо.

Есть вещи, в идеологической и символической части, которые вызывают гордость и служат примером всем остальным – в городе-Герое Минске над музеем истории Великой Отечественной войны реет Красное знамя Победы, подобно тому, как в своё время оно развивалось над Рейхстагом.

Особую гордость вызывает то, что республика-партизанка, своим неимоверным историческим путём смогла усилить смысловое значение Георгиевской ленты, дополнив его – черными углями сожжённых деревень и заревом партизанских костров, из которого вышел белорусский народ…

Есть также в народе понимание необходимости увековечивания Георгиевской ленты, но почему-то нет отзыва по этому вопросу от властей. Более того, «многовекторные» представители власти, данные смыслы вместе с Георгиевской лентой, как Священным символом Победы, пытаются выдавить из нашей памяти и заменить их современными выдумками и бутафорией.

В этой связи, следует напомнить слова из песни «От героев былых времён», советского кинофильма «Офицеры» – «…И мальчишкам нельзя – Ни солгать, ни обмануть, – Ни с пути свернуть».

Так кто или что вырастет из наших мальчишек, если настоящее воспитание заменить пародией, вместо зёрен правды вкладывать плевелы, вместо священных символов внедрять симулякры?!

Открытое обращение представителей лево-патриотических сил к Президенту РБ Лукашенко А.Г., руководству силовых министерств и ведомств, государственным служащим в рамках компетенции и общественности по вопросу идеологической работы и символики

ко Дню Независимости Республики Беларусь – 3 июля

Просим активизировать идеологическую работу с целью повышения уровня историко-патриотической сознательности граждан и навести на этом фронте порядок, начиная с символики. А именно:

1. Сохранить разумное использование Красно-зелёных-яблоневых бутоньерок в качестве современного символа – современной Республики Беларусь.

Вместе с этим, не дополнять этот прекрасный самодостаточный символ, лишенной смысла связи с Победой Советского народа в Великой Отечественной войне.

Такая связь, не имеющая под собой никаких оснований (кроме субъективных фантазий креативщиков) превращает данную символику в симулякр, а её использование в качестве символа Победы в профанацию.

2. Рассмотреть возможность, Красную и Георгиевскую (Гвардейскую) ленты, традиционные для белорусского народа и страны – сделать официальными для государства и традиционными для использования представителями власти, в том числе личным примером ношения, как это было в прежние годы суверенной и независимой Республики Беларусь, в качестве праздничной атрибутики на государственных праздниках и мероприятиях гражданско-патриотической направленности, например:

- 23 февраля – День защитников Отечества

- 9 мая – День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне

- 3 июля – День Независимости Республики Беларусь

- 17 сентября – День Красной Армии Освободительницы, воссоединения земель Отечества и единения белорусского народа

- и др.

3. Бело-красно-белую символику националистов, предателей и полицаев на службе немецкому сапогу в период Великой Отечественной войны приравнять к нацистской символике и запретить её использование в любом виде – флаги, ленты, значки и так далее.



С уважением,

Перевощиков В.И.

Ветеран труда и войны, руководитель ВПК «Патриот»

Им. Героя Советского Союза П.Г. Колесникова

Лукашок А.Н.

Председатель Союзного делового клуба «Авангард»

Агафонов А.В.

Директор частного просветительского учреждения

по вопросам истории "Согласие-Медиа"

Рыженков В.М.

Председатель информационно-просветительского учреждения «Наша история»

Забавский К.С.

Белорусский поэт, общественный деятель



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