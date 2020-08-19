​Царство зверя и сменный президент

Ну, на этот вопрос я вам предлагаю подумать самим. А может быть, и вспомнить: кто действовал, пока Горбачёв дурака валял?

С первого дня своего президентства сменный президент сидит не в кресле руководителя, а, фактически, на скамье подсудимых. Самый разумный вариант в таком двусмысленном положении – вообще ничего не делать. Спрятаться за чужие спины – пусть они действуют, а ты ничего не предпринимал. На «нет» и суда нет. Хороший вопрос – кто будет действовать, если президент бездействует, а официальная (легальная) власть парализована страхом на скамье подсудимых?

Сменный президент – душка. Он знает, что «у власти» ему сидеть четыре года. Самому покладистому и вёрткому – восемь. А потом те, кто его сажали на липовый трон – строго спросят с него, уже переставшего быть «первым лицом» за всё, что им, настоящим хозяевам, не понравилось в его поведении.

Когда куропатке нужно увести лису от своего гнезда, она притворяется раненой . Она убегает по земле, делая вид, что крыло сломала. Лиса, естественно, гонится за ней, и удаляется от гнезда. Когда куропатка отведёт лису достаточно далеко – она взлетает, и лиса остаётся «с носом». А ведь лиса считается хитрой! Однако против такого приёма и она бессильна. Когда царству Зверя нужно отвести народный протест от истинных хозяев жизни, от реальной власти – они переключают этот протест на сменяемых президентов. Народ долго гонит такого президента, превращённого, по иудейской традиции, в «козла отпущения». Иногда тот в итоге вспархивает и исчезает. Иногда его сажают, как зиц-председателя Фунта. Это неважно: главное, внимание толпы шикарно отвлечено в сторону от НАСТОЯЩИХ ДЕЛ…



Ничего не делающий (всего боящийся) президент является плоской картонной ширмой. Он существует для одной цели – КОГО-ТО собой прикрывать, закрывать. Жизнь – такая штука, что в ней есть и обидчики, и обиженные.

Но сменный президент хитёр:

- Те, кто обижены в его правление – обижены не им.

- А кто обидчик – так тоже не он.

Сменного «демократического» президента, одноразовый прибор прикрытия, всегда судить не за что. Жизнь, конечно, и при нём шла, решения какие-то и при нём принимались – но он всегда ни при чём. Он по всякому вопросу «осуществлял консультации» и «выступал с озабоченностью». Если случилось что-то плохое – то не по его вине. А если что хорошее – то тоже без него. Он, в лучшем случае, «заострил внимание» – кому-то перепоручив решение проблемы.

Сменный президент совершенно безопасен и безобиден для населения. Он спутан по рукам и ногам строгой законностью и строгой отчётностью. Он ничего сделать не может – вызывающий сомнение приказ его подчинённые просто не выполнят, чтобы не сесть по итогам срока на нары вместе с ним. Да у него, демократического «лидера», и полномочий нет, чтобы что-то РЕАЛЬНО менять. И это прекрасно, потому что президент безвреден для меня!

Правда, живущий в городе Бузулуке алкаш Вася тоже для меня совершенно безвремен. Я вообще ни разу в жизни с ним не сталкивался. Он у меня ничего не отобрал, никак меня не притеснил, нигде не попрал моих гражданских и человеческих прав и свобод. Моя жизнь совершенно никак не пострадала от алкаша Васи из Бузулука.



И если мне предложат наказать, побить Васю из Бузулука (где я ни разу в жизни не был) – я буду искренне недоумевать: за что? Зачем? Он не сделал мне ничего плохого! Он вообще ничего мне не сделал, и я его знать не знаю…

И вот что получается, друзья мои: алкаш Вася из Бузулука и демократически избранный, вовремя сменяемый президент страны для меня равнозначны! Тот мне ничего не сделал. И этот мне ничего не сделал. Ни плохого – ни, как вы понимаете, хорошего…

Наши жизни – моя и демократического душки-президентика вообще строго параллельны. У него свои проблемы, сходные с проблемами маникенщиков мужской одежды премиум-класса: подиумы, показы, отработка обаяния в улыбке… У меня свои: с защитой от бандитов, с заработком, с жильём, со здоровьем, с качеством продуктов и экологией, и т.п.

У меня нет к этой лапушке претензий. У меня вообще к нему ничего нет. Кроме одного: будучи человеком въедливым, критически мыслящим, я вдруг понимаю, что сменный безупречный демократичный одноразовый президент совершенно бесполезен! Что он есть – что его нет… Их в «демократических» странах часто по именам путают, забывают, что предыдущий уже ушёл, а нового узнают только в лицо, фамилию запамятовали…

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Не всякий предмет, названный «ежом», является ежом. Камень, например, сколько не называй его «ёжиком» – всё равно останется камнем. То же самое можно сказать и о власти. Мало назвать человека «властью», чтобы он действительно стал властью.

У власти есть функционал, как у стиральной машинки или кофемолки. Стиралка должна стирать, а иначе она не стиралка. Кофемолка должна молоть кофе – а иначе она не кофемолка. Власть должна обеспечивать благосостояние и защиту жителей. Или она не власть.

Ни того, ни другого душка, демонстрирующий качественные мужские костюмы и запонки, пришедший посидеть четыре года на скамье подсудимых – дать не может. Как он может, к примеру, дать мне денег, если сам сидит на зарплате? У банкиров отобрать? Так это будет беззаконие и покушение на (о, ужас!) частную собственность!



Его за это знаете что? Да и не дадут ему. Вылезет судья в дурацком парике, стукнет молоточком: какое ещё перераспределение собственности?! Как посмел?! Ночной сторож при частных капиталах!

Или вздумает он меня, горемычного, защитить. Ну, а как он это сделает? Суду прикажет мне помочь? Это вмешательство в независимость суда, и ужс-ужс. «Басманное правосудие». Или он моего работодателя приструнит? А с какой стати он будет влезать в отношения частой компании? С точки зрения буржуазного права это тоже беззаконие. Работодатель назовёт себя «пострадавшим лицом» и подаст на такого президента-временщика в буржуазный суд. И тому – ведь правовое общество! – мало не покажется…

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Короче говоря, демократический сменный президент – не пастырь, жизнь свою полагающий за овец. И даже не наёмник, который, заслышав волчий вой, бежит, и бросает овец. Это дутая пластиковая фигурка пастуха. Которую воткнули посреди стада агнцев, чтобы изобразить, что она защищена от волчьих стай…

Диалектика, ребята, диалектика: диктатор страшен, и это плохо. А сменный презик – не страшен. Хорошо же! Он, стреноженный правовым обществом, и мухи не обидит! Иной раз и хотел бы муху обидеть – да правовая среда, система сдержек и противовесов, не дают. Со Сталиным страшненько, ну как поведёт усом и скажет – «Расстрелять!» И обжаловать негде…

А с этим пластиковым правовым манекеном как спокойно: у него усы не двигаются. А при чём тут диалектика? – спросите вы.

А при том, что не страшный для вас не-сталин – вашим врагам точно так же не страшен. И когда они придут вас стричь или резать – они, защищённые правами, судами и адвокатами, плевать и срать хотели на этого манекена, на чучело, именуемое «президентом».

У него одна задача – после срока не сесть в тюрьму. С твёрдым пониманием, что всякий, когда он уйдёт от власти – попытается свести с ним счёты. И потому поводов для мести лучше не создавать. Безопасный для вас, белый и пушистый зайчик – точно так же (диалектика!) безопасен и всем врагам, и пожирателям вашим.

90-е наглядно показали (нагляднее некуда!), что если отменить государственный террор – то это никоим образом не отменяет террора криминального и коррупционно-теневого.



Политические статьи при Ельцине торжественно отменили – а сидело больше, чем при товарище Сталине. И убили побольше. И померло от невыносимых условий – тоже больше. Как же так получилось?!

Свобода, поровну выданная волку и зайцу – в реальности свобода только для волка. А для зайца – смерть лютая. Свобода, выданная поровну имущему и неимущему – это шантаж со стороны имущего, не знающий ни дна, ни укорота. Он тебя «добровольно» на такие условия подпишет, что ГУЛАГ санаторием покажется!

Вот здесь как раз и нужен страшный, ужасный и беспощадный тиран, чтобы кричать ему –

«Ося, Ося, помоги, убивают!». Чтобы от одного имени этого страшного Оси-рябого у имущих поджилки тряслись. И они начинали уговаривать:

- Да ладно, парень, ну чего ты, давай без него разберёмся, мы тебе вот это и вот это вернём, только ты уж его не зови на нашу голову…

Можно, конечно, попробовать позвать и сменного законного демократического правового президента. Кричать – «нас Басаев режет, Джимми Картер, помоги!». Ну, в мультиках вот и «лунная призма» помогает героям аниме…

И вот что я вам скажу: от Басаева и Дудаева, от Гусинского и Березовского – что Джимми Картер, что «лунная призма» помогут одинаково. Вполне взаимозаменяемы. Если бы президентом стал Г. Явлинский – то не было бы разницы, кого просить о помощи: его или Кашпировского.

Хотя, вру: Кашпировский, глядишь, чего-нибудь наворожит, наколдует против ваххабитов Хаттаба… А вот такой, как Явлинский, заранее спойлер дам, предложит вам обратиться в суд и создать согласительную комиссию. Потом осудит насилие с обеих сторон, и попросит армию с полицией, чтобы «кровь невинных граждан не пролилась».

Имеется в виду – от рук армии. Так-то кровь невинных граждан, конечно, прольётся, иначе зачем Дудаеву кинжал? Но армия будет чиста. И демократический президент тоже. Сколько бы в его срок ни зарезали – сам он лично никого не резал. Как любит говорить самый кровавый персонаж русской истории Горбачёв – «на моих руках нет крови». Вся она – только на ногах, которыми он сбежал от решений…

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Царство зверя с этой долбанной «сменяемостью власть», превращённой в символ фанатической слепой веры, осуществляет очень зловещую подмену.

Если следовать за их логикой, то главная функция легальной, избранной и формально-полномочной власти – вовремя уйти. Уже неважно, чего она там за свои пять лет делала или не делала – главное, вовремя, без разговоров, ушла в урочный срок.

Но, ежели так – может ей и вовсе не приходить? Это же как гости, главная ценность которых – чтобы они ушли. Зачем таких гостей вообще приглашать?

«Сменяемость власти» – безумие, от частого повторения обретшее видимость смысла. Человек впадает в заклинательный ступор: «не больше четырёх лет! Не больше восьми лет!».

В этой истерии каббалистических циферок теряется исходный, начальный смысл и назначение власти.

В волшебном зазеркалье либерального маразма уже неважно становится всё то, что было на протяжении всей истории важным, составляло предмет величия и гордости нации.

Уже не важно проиграл войну или выиграл лидер, лишь бы вовремя переизбрался.

Уже неважно, провёл индустриализацию или всё профукал – лишь бы вовремя переизбрался.

Ни рост уровня жизни, ни подавление криминала не вменяются в обязанность лидера – лишь бы вовремя переизбрался.

Даже территориальная целостность не важна!

Два популяра у либералов, Горбачёв и Ельцин, совместно пустили в распыл 40% территории своей страны, но это ничуть не мешает их почитанию! Утрата Прибалтики и Крыма для либералов куда менее важный факт, чем то, что у этих двух ухарей «трон к заднице не приклеился» и они «нашли в себе силы уйти». А не «вперёд ногами вынесли» – как неуважаемых либералами правителей…

Что же это за логика такая? Получается, никакие итоги правления, кроме урочных сроков ухода – совершенно не важны? За потерю целой Прибалтики, обильно политой русской кровью, тебе не «предъявят», а вот за «обнуление» конституционных сроков – ввалят по полной?!

Лишь бы вовремя уходили – остальное не важно.

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Сменный президент в розовых тапочках – скрывает за собой очень и очень дурную систему. Ведь кто-то же должен определять долгосрочную стратегию и преемственность курса страны – и если это делает не официальная власть, не та власть, которая легальна – тогда кто?

Если следовать маразму либералов, то президент сменяемый каждые четыре года – хорошо. А если его менять каждый год? Тогда ещё лучше!



А если каждый день- тогда вообще верх совершенства?!



Кто и как в такой чехарде властей предохранит страну от гражданской войны и криминального террора? И что будет, если курс державы будет НА САМОМ ДЕЛЕ меняться всякий раз, со всяким новым одноразовым попрыгунчиком?!

Понятно, что никакая страна под властью регулярно сменяемых беспомощных и бессильных лиц жить не сможет – чисто технически.

Ведь существуют долгосрочные задачи – как жизнеобеспечения, так и борьбы с негативными явлениями, и они не могут «скакать» вослед партийным пристрастиям толпы. И вот получается, что эти, наиболее важные задачи, и хлеб и меч – доверены нелегальной, неофициальной, неконституционной, никем и никогда не избранной РЕАЛЬНОЙ власти!

А не страшно ли вам, друзья мои – даже имён не знать у тех, кто принимает кардинально-значимые решения, вопросы жизни и смерти для вас?

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По большому счёту, тайны особой из этого Капитал никогда не делал. Он давно уже сказал, что в его понимании – государство лишь «сторож при частной собственности».

Сторож – лицо наёмное и подчинённое. К тому же приходящее и уходящее. Один уволился или проворовался – наняли другого. Главный же вопрос – КТО нанимает?! Где есть сторож и амбары – есть ведь и Хозяева амбаров, а?

И совершенно понятно, что решения принимают они, а не их ночной сторож. За исключением экстренных случаев, ночью, когда хозяев нет возле складов, и нужно что-то срочно порешать. В пределах полномочий сторожа. Например, выстрелить в грабителя, и только потом звонить хозяевам, объяснять им, что случилось и почем стрелял…

Капиталу нужно такое государство – и никакого другого государства капиталу не нужно. Ему очень не нравится, когда вместо подчинения сторожа (вооружённые люди, между прочим) – пытаются хозяевами командовать. Не за тем нанимали сторожей хозяева, чтобы от них терпеть приказы!

И вот тут-то долбанутым символом веры выдвигается сакральная догма:

- Регулярная сменяемость власти!!!

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Ну, давайте пойдём, ребята, вашим путём. Вот стоит завод, и у него есть собственники. И примем закон, что собственниками завода нельзя быть больше двух сроков, восьми лет. Сменяемость, блин, властей, за что боролись… Избрал вас коллектив в хозяева на четыре года, если вы коллективу любы – то переизбрал ещё на четыре года. Ну и всё. Другие же тоже хотят побыть владельцами завода! Уходите, освободите место новым лицам…

Теперь мысленно проделаем эту же операцию с вашими квартирой, гаражом, автомобилем… Вы над ними власть или не власть? Раз записано – «владеет автомобилем», значит власть. А чего вы несменяемые? Вы думаете, другим вашим авто порулить неохота? Чего же вы своим домом или акциями не только бессрочно владеете, но ещё и по наследству передаёте, как Людовик XV какой-нибудь!

Но главным образом, конечно, банки. Кто и где, и когда выбирал Ротшильдов? Рокфеллеров? Вонючку Билла Гейтса кто выбрал и на сколько лет? И почему он никак не уходит? Почему у него кресло хозяйское к заднице прилипло?

Скажут: это другое.

Нет. Это то же самое.

Власть есть распределение благ и распоряжение людьми. Всякий, кто платит зарплату – распределяет блага. И всякий, кто командует подчинёнными – распоряжается ими.

И вот тут-то мы с вами и находим очень плохо замаскированную, кричаще-выпуклую деспотию Капитала – бесконтрольную, несменяемую, обнаглевшую от вседозволенности, наследственную, запредельно коррумпированную. Все руководящие должности просто и автоматически передаются по наследству, сынкам и племянникам!



Сделай такое президент – все бы завыли. Но когда такое делает глава корпорации, чей бюджет больше, чем госбюджет большинства стран мира – это никого даже не удивляет. А как же так? А как же «сменяемость власти»? Да сколько же эти Рокфеллеры будут держать всё и вся в своих руках? Какая уж там пожизненная власть – у Рокфеллеров она уже в каком поколении наследственная!!!

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Если взяться распределять авгиевы конюшни несправедливости всерьёз и по- настоящему, то вопрос сменяемости лиц сразу же станет «стопятьсотым» в списке дел. Потому что главная задача власти – функционировать с пользой для людей и прогресса, двигать вперёд цивилизацию. Если власть умеет бесплатно квартиры раздавать – то это важнее сменяемости или несменяемости Брежнева в сто раз!

- Давай так: мы тебе квартиру со всеми удобствами, навсегда и с символической квартплатой, но за это Брежнев будет править до смерти. Или мы будем менять Брежнева на Прежнего и Межного каждые пять лет, но тогда о квартире забудь… И квартплату тебе сделают размером со всю твою зарплату…

Ну, вы немножко подумайте головой – что важнее? Каким образом смена Брежнева на Прежнего заменит вашей семье отсутствие работы, жилья, рост благосостояния и семейного бюджета?

Каким же нужно быть долбанутым, чтобы от всего отказаться – лишь бы в далёком городе, где ты за всю жизнь был два раза туристом, регулярно менялись креслами люди, ни с одним из которых ты лично не знаком! Плевать, не надо мне квартиры, и пенсии не надо, и безработица мне не страшна: лишь бы Порошенко, которого я не знаю, заменил Зеленский, которого я тоже не знаю… И в местах, где я не бывают!

Что это за цель такая, и каким <…> нужно быть, чтобы её перед собой поставить?!

Конечно, засиживание власти тоже проблема, наверное, нужно обдумать какие-то формы ротации кадров управленческого аппарата. Но глупо, просто глупо сводить всё к «роковой дате», в которую должно, независимо от всех обстоятельств, поменяться лицо!

Но не только глупо, а ещё и страшно, когда надуманной проблемой «сменяемости власти» пытаются уйти от разговора о функциональности, пользе и целях власти, как механизма, как инструмента!

Забыть напрочь сущностные задачи, которые цивилизация ставит перед властью – и свести всю политику к «регулярной смене» ничтожеств, одинаково-неспособных что-то менять к лучшему!

- А вот на Украине уже 6 президентов сменилось – сетуют либералы – как мы от них отстали…

Отстали – в чём?! Чему завидовать-то?

Да хоть их шесть поменялось, хоть шестьдесят, вопрос же не в этом!

Ключевой то, исходный вопрос истории – стала ли жизнь лучше? Выросли ли сила и благосостояние? Развивается ли индустрия и академическая наука? Какие достижения в области культуры? Снижается ли преступность? Наркомания? Крепнет ли институт семьи, нравственные устои общества? Смена лиц должна быть подчинена этим вопросам…

А у либералов наоборот: все вопросы бытия принесены в жертву ритуальному закланию зиц-презиков! Заклали дурачка раз в четыре года, посадили нового – и хрен с ним, со всем остальным! Главное – лицо-то ведь новое, понимаете?

Его величество капитал – очень хорошо такие вещи понимает. Он понимает, как это важно, слабость легальной власти. Как это важно, чтобы наследственный банкир встречался с одноразовым президентиком, ощущающим всё превосходство чужих миллиардов над собственным шатким и временным статусом!

И чтобы наследные монархи корпораций не столкнулись бы ни с каким «быкованием» регулярно сменяемых клоунов, которым не дают «засидеться», «обрасти своими». Чтобы, ни дай Бог, у банкиров с ними проблем не возникало…

Пора бы и нам понять – зачем всемогущему и наследственно-несменяемому капиталу транснациональных корпораций эпохи империализма эта долбанная «сменяемость властей».

В. Евлогин



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