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О вложенных миллиардах России предложат забыть: судьба БелАЭС в случае свержения Лукашенко

14:54. 18 августа 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
О вложенных миллиардах России предложат забыть: судьба БелАЭС в случае свержения Лукашенко | Русская весна

Политолог Игорь Шатров, специализирующийся на балтийском регионе, комментирует перспективы БелАЭС в случае свержения Александра Лукашенко.

«А есть какие новости с Белорусской АЭС? Уже бастуют?

Думаю, Белорусская АЭС станет первым стратегическим объектом, который прекратит свое существование на территории Белоруссии в случае свержения Лукашенко.

Вложенные Россией в это строительство миллиарды нам предложат простить или получить у Лукашенко. Как долг Украины, который повесили на Януковича. Вильнюс и Варшава в предвкушении.

И что с того, что перед самыми выборами закончено строительство первого энергоблока? Литве, которая является ярым противником превращения соседней страны в энергетический рай и поставщика дешевой электроэнергии, не привыкать закрывать действующие АЭС.

Игналинская АЭС была некогда самой мощной атомной электростанцией не только в СССР, но и в мире. Она снабжала дешевой электроэнергией Литву, Латвию, Эстонию, Белоруссию и Калининградскую область. 

В 2009 году по указке Евросоюза Вильнюс унизился и остановил АЭС. Позволить теперь построить нечто подобное по соседству для Литвы равносильно новому унижению. Сейчас Литва — энергодефицитная страна, импортер электроэнергии. Причем импортер не абы от кого — Швеция, Польша.

И теперь договаривается с прибалтийскими соседями, что с Белорусской АЭС они ничего импортировать не будут. Просто какой-то сюр. В общем, ждите лагерь псевдоэкологов в белых одеждах под бело-красно-белым флагом у стен БелАЭС! Если его уже там нет, конечно.

Кстати, Белоруссия при таком раскладе может превратиться в серьезного потребителя сжиженного газа, который американцы намерены поставлять в Европу через — на минуточку! — Польшу. 

Конечно, с остановкой заводов энергетические потребности Белоруссии снизятся, но она все равно останется серьезным потребителем. А иначе кому Польша этот газ будет всучивать? Германия таки додавит завершение строительства „Северного потока — 2”, и американский газ Европе не понадобится. А тут как раз Белоруссия в руки падает. Всё один к одному!»

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597751675

Метки: Новости

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