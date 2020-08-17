«Небесная сотня» по-белорусски: Тихановская предложила назвать улицы именами погибших протестующих (ВИДЕО)

Улицы в белорусских городах надо назвать именами людей, погибших в результате несанкционированных акций протеста, начавшихся в стране после президентских выборов.

Об этом заявила в своём сегодняшнем видеообращении главная соперница действующего президента Александра Лукашенко Светлана Тихановская.

«В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны — невинно убитые молодые люди.

Нам необходимо поддержать их семьи, их именами мы обязаны в будущем назвать улицы, их имена останутся в нашей памяти», — сказала Тихановская.

Напомним, в этом же обращении лицо оппозиции, уехавшее в Литву, также заявило, что готово взять на себя роль национального лидера Белоруссии.

В первый день протестов, 10 августа, в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. По данным МВД Белоруссии, он пытался бросить в сторону силовиков взрывное устройство, но оно сдетонировало у него в руках. Позже глава МВД республики Юрий Караев допустил, что Тарайковский мог погибнуть от выстрела из нелетального оружия. Он подчеркнул, что огнестрельное оружие силовики не применяли.

Позднее в Гомеле после задержания умер 25-летний мужчина, которому стало плохо в автозаке. Близкие сообщили, что у него имелись проблемы с сердцем. Мужчину доставили в больницу, но медики оказались бессильны.

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