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Обошли на повороте. Россия побила США и Китай

18:58. 16 августа 2020 172 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Российские программисты признаны лучшими в мире и оставили далеко позади конкурентов из США и Китая – таковы результаты свежего глобального исследования. Почему это достижение уходит корнями в СССР, какое значение имеет в наши дни и в чём нам нужно ещё подтянуться – расскажем в этом выпуске.

00:00 Вступление
00:26 Лучшие в мире
01:28 Новости недели
02:40 Старая школа
03:57 Перспективы
05:06 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vdpc57HZ5ak

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