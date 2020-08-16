Обошли на повороте. Россия побила США и Китай

Российские программисты признаны лучшими в мире и оставили далеко позади конкурентов из США и Китая – таковы результаты свежего глобального исследования. Почему это достижение уходит корнями в СССР, какое значение имеет в наши дни и в чём нам нужно ещё подтянуться – расскажем в этом выпуске.

00:00 Вступление

00:26 Лучшие в мире

01:28 Новости недели

02:40 Старая школа

03:57 Перспективы

05:06 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vdpc57HZ5ak