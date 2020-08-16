Обошли на повороте. Россия побила США и Китай
18:58. 16 августа 2020 172 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Российские программисты признаны лучшими в мире и оставили далеко позади конкурентов из США и Китая – таковы результаты свежего глобального исследования. Почему это достижение уходит корнями в СССР, какое значение имеет в наши дни и в чём нам нужно ещё подтянуться – расскажем в этом выпуске.
00:00 Вступление
00:26 Лучшие в мире
01:28 Новости недели
02:40 Старая школа
03:57 Перспективы
05:06 Время Человека
В США и в Китае есть СОБСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ.
В России НЕТ.
Пользуемся американским.
Но програмисты ага….
Сказочники лять
“…это достижение уходит корнями в СССР…”.
А какое достижение не оттуда?