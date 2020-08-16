Никакого наращивания нет
16:56. 16 августа 2020 100 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
16 августа
США и Польша подписали договор, согласно которому на польскую территорию будет перенаправлено дополнительно 1000 американских солдат, сообщает Das Erste. Издание отмечает, что польское правительство уже давно хотело увеличения контингента американских войск с целью сдерживания России.США и Польша усиливают своё военное сотрудничество, пишет Das Erste. Госсекретарь США Майк Помпео и польский министр обороны Мариуш Блащак подписали договор об отправке дополнительных 1000 американских солдат на территорию Польши.
«Это будет усиленной гарантией того, что в случае любой угрозы для Польши или для США, наши солдаты выступят плечом к плечу», — приводит Das Erste слова президента Польши Анджея Дуды.
Как отмечает издание, договор также предусматривает перенос в Польшу части штаб-квартиры пятого корпуса армии США. Другие детали соглашения пока неизвестны. На данный момент американский военный контингент в Польше насчитывает 4500 солдат
https://russian.rt.com/inotv/2020-08-16/Das-Erste-SSHA-uvelichat-svoyo – цинк
16 августа
В НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии. Так в альянсе отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь, на границах страны.
В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко
«Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны», — приводит ТАСС слова официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.
https://russian.rt.com/ussr/news/774406-nato-slova-lukashenko – цинк
Вспомнилось "Никаких боевиков на территории Грузии не было"
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6101113.html
Конечно. Когда Путин дал добро на защиту Белоруссии,
то и наращивания нет. Все же видят. Но его нет.
“…в случае любой угрозы для Польши или для США, наши солдаты выступят плечом к плечу…”.
Как бы сказал Трамп – “очень милое заявление”.
Где США и где Польша?
Только больной на всю голову человек мог ляпнуть такое.