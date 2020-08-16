Идеология Запада для Белоруссии — брат на брата (ФОТО, ВИДЕО)

«Русская Весна» продолжает серию публикаций о тех, кто пытается оседлать протесты в братской нам Белоруссии. Нам приходят письма от читателей, искренне рассказывающих о том, что протест приобрел значительный масштаб и среди пророссийской части населения после беспрецедентных подтасовок на выборах и жестокости силовиков на улицах. Мы считаем, что при всём этом нельзя забывать, что «всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи» (Томас Калейль).

В Белоруссии не стихают протесты, которые приковывают внимание всего мира: репортажи появились на BBC, Euronews, Daily News и в других СМИ.

Однако утверждения ряда экспертов в стиле «народ восстал против тирана» — это для бедных. В Минске сейчас реализуется классический переворот, который из-за применения шаблонных технологий получил название «Майдан». Естественно, сравнивать надо с оригиналом, но некоторые отличия всё же есть.

Начало было похожим: выборы, непризнание результатов и страстное желание перемен, единство с европейскими ценностями. Даже информационное сопровождение тоже принципиально не отличалось — те же «мирные протесты», нужные постановочные картинки, потом «бедные» тётеньки в белом, взявшиеся за ручки, уже давно придуманы. С ними борются на Кубе, Венесуэлле и других странах, где США уже не первый год пытается при помощи ряда европейских лидеров сменить действующую власть.

Однако в Белоруссии всё пошло немного по-другому. Информационное сопровождение вдруг резко перекрасилось в эффективное средство координации протестов.

Основная площадка для коммуникации между митингующими — Telegram-каналы. Здесь даются чёткие инструкции к действиям, озвучиваются планы. Основными из них являются Nexta, «Беларусь головного мозга» и некоторые другие, в большинстве своем работающие от имени белорусов, но, как ни странно, из-за рубежа.

Следственный комитет и МВД Белоруссии неоднократно обращались к протестующим, подчёркивая, что организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооружённым сопротивлением представителям власти наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, а участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении вышеуказанных действий, тянет на срок от трех до восьми лет.

Кроме того, за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

К сожалению, «кукловоды», замечательно отточив свои навыки за последние годы, умело манипулируя толпой, не упоминают о противозаконности митингов, а лишь гонят простых людей «на убой».

По данным МВД, значительная часть задержанных находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Да, есть и простые зеваки и действительно мирные люди, но их и подставляют в первую очередь, чтобы озлобить и привлечь на свою сторону. Простому человеку в Telegram-каналах преподносятся только зверства милиции, не показывая, как такие же белорусы, но с противоположной стороны, охраняют порядок и закон, не допуская разъярённую/заряжённую толпу к совершению бесчинств.

«Идеологи протестов» призывают молодёжь и других подставляться под резиновые пули и получать по голове.

Сами благоразумно предпочитают посторониться, чтобы потом, когда «борцы» в кровавых соплях, с пробитыми черепами, ценой своей жизни и здоровья свергнут преступный прижим — прийти со своими хозяевами управлять страной.

Некоторые протестующие выставляют детей вперёд. Тактика Women and children first в плохом смысле — выставление живого щита из женщин и детей — применялась ваххабитами в Чечне, террористическими группами в Палестине.

«Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить людей от возможного произвола, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ… Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», — отметил президент Белоруссии.

Упомянутый Nexta, он же Степан Путило, призывает убивать силовиков, их семьи, громить и учинять бесчинства, угрожает журналистам. Герой, сидящий в Варшаве, хочет чтобы брат шёл на брата. «Мирные» протестующие перекрывают центральные улицы, громят всё, что попадается на их пути, строят баррикады из дорожных плит, блоков, камней, заборов, мусорных контейнеров, применяют силу против правоохранителей. В топку баррикад шли и прокатные велосипеды, самокаты. Движение транспорта парализуется, в том числе для машин скорой, пожарных, общественного и другого транспорта…

Можно много перечислять, но к сожалению, для зомбированных людей цена их поступков дойдёт не сразу, а к кому-то не успеет скорая, кто-то, бастуя сегодня и остановив завод, завтра не получит зарплату, пенсионеры пенсию… Примеров приводить можно много.

Кому нужен такой «Майдан»? Навряд ли простому белорусу.

Главное сейчас стабилизировать обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. Со всех сторон простые люди, которые хотят мира и покоя, спокойной жизни. Запущен ряд петиций — обращений к Правительству Белоруссии, в которых люди призывают всех уважать права и спокойствие каждого. Символом Белоруссии является зубр. Так вот, господа, не тормошите мирного исполина — остановить будет сложно.

Беспорядки сопровождаются фейками, искажением фактов. Этим, в том числе, подпитывается и боевой дух толпы. Мы покажем другое видео, не постановочное — с уличных камер и видеорегистраторов на машинах.

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Владимир Вуячич (Белоруссия), специально для «Русской Весны»