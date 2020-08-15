В Гродно спустили государственный флаг Белоруссии
16:20. 15 августа 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Спуск государственного флага Белоруссии над гродненским драматическим театром и вывешивание там змагарского
Пронос огромного змагарского флага по улицам Гродно.
"Это не змагарский протест", "Это спонтанный неорганизованный протест", говорили они.
Все настолько шаблонно и привычно, что даже скучно – никакой выдумки и креатива, типичный суповой набор давно знакомых ходов.
UPD: А вот еще.
Ляховичи, сегодня.
Спонтанность и неорганизованность.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6098985.html