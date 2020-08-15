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В Гродно спустили государственный флаг Белоруссии

16:20. 15 августа 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Спуск государственного флага Белоруссии над гродненским драматическим театром и вывешивание там змагарского




Пронос огромного змагарского флага по улицам Гродно.

"Это не змагарский протест", "Это спонтанный неорганизованный протест", говорили они.
Все настолько шаблонно и привычно, что даже скучно – никакой выдумки и креатива, типичный суповой набор давно знакомых ходов.

UPD: А вот еще.


Ляховичи, сегодня.

Спонтанность и неорганизованность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6098985.html

Метки: белоруссия, Видео, гродно, цветные сценарии

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