Обзор Евгения Баженова на провалившийся в прокате опус "Союз Спасения", который стал одним из последних "птенцов гнезда Мединского".Сам фильм даже с художественной точки зрения получился крайне невнятным и рваным, ну а про идеологический заказ имени бывшего министра культуры и сам Евгений все хорошо разложил.Основной посыл авторов сталкивается с суровой реальностью – первая Конституция в России (чего в маниловской форме и хотели декабристы) и первый буржуазный парламент появились в России не в результате эволюции, а в результате кровавой революции 1905-го года как уступка самодержавия требованиям буржуазии. Эволюционно с 1825 по 1905-й год парламент и конституция почему-то не возникали. Отсюда мораль – если вы не способны решить проблемы страны и общества сверху эволюционно, за вас это сделают снизу, революционно, как это обычно и происходит при настоящей революции (перевороты мимикрирующие под революции мы здесь рассматривать не будем).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6098126.html