Главная » История, Мировоззрение, Творчество

“Союз Спасения”

11:31. 15 августа 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Обзор Евгения Баженова на провалившийся в прокате опус "Союз Спасения", который стал одним из последних "птенцов гнезда Мединского".
Сам фильм даже с художественной точки зрения получился крайне невнятным и рваным, ну а про идеологический заказ имени бывшего министра культуры и сам Евгений все хорошо разложил.



Основной посыл авторов сталкивается с суровой реальностью – первая Конституция в России (чего в маниловской форме и хотели декабристы) и первый буржуазный парламент появились в России не в результате эволюции, а в результате кровавой революции 1905-го года как уступка самодержавия требованиям буржуазии. Эволюционно с 1825 по 1905-й год парламент и конституция почему-то не возникали. Отсюда мораль – если вы не способны решить проблемы страны и общества сверху эволюционно, за вас это сделают снизу, революционно, как это обычно и происходит при настоящей революции (перевороты мимикрирующие под революции мы здесь рассматривать не будем).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6098126.html

Метки: декабристы, кино, Союз спасения

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Стоит ли смотреть фильм «Союз Спасения»
... с образом Ленина в кино.«Союз Спасения» удачный пример того, как можно... и даже нужно.Декабристы в «Союзе Спасения» показаны идеалистами и авантюристами – так..., этого нельзя забывать.А фильм «Союз Спасения» посмотреть стоит.P.S. С...
Вишневский раскритиковал "Союз спасения": лучше бы он этого не делал
... интеллект парламентария. Вишневский раскритиковал фильм «Союз Спасения», заявив, что фильм сняли специально... раз опозорило себя. На минуточку, «Союз спасения» - исторический фильм. То, что в...
«Союз Спасения» и последствия мятежа декабристов
... раз: вышедший на экраны фильм «Союз Спасения» вызвал в обществе интерес к...
Союз спасения. Разбор основных позитивных моментов данного фильма. Параллели с сегодняшними событиями
Посмотрел на новогодних выходных фильм "Союз спасения" и в этом видео решил ...
Союз спасения
... двух из 15 республик Советского Союза. Но что-то с самого...
Пусть пропадет ваш скорбный труд
.... Александр I произносит в «Союзе спасения» многозначительную фразу: «Все хотят... Александр II предстает в «Союзе спасения» ангелочком с кудрявыми белокурыми ... имеет отношение к производству «Союза спасения», снял комплиментарное документальное кино об...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)