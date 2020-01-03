«Союз Спасения» и последствия мятежа декабристов

В информационном обществе повестку информационного потока формируют и даже иногда навязывают наиболее яркие события и персоны. Современному человеку, словно необходим некий толчок, чтобы заинтересоваться историей своей страны, отдельным событием или государственным деятелем.

Так получилось и на этот раз: вышедший на экраны фильм «Союз Спасения» вызвал в обществе интерес к мятежу декабристов, чуть не столкнувшему Россию в пучину братоубийственной войны в 1825 году.

Поэтому первый в 2020 году выпуск видеоблога посвящен именно декабристам и последствиям их попытки захватить власть.

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Источник: https://nstarikov.ru/sojuz-spasenija-i-posledstvija-mjatezha-dekabristov-111982