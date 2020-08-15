Главная » Здоровье, Мировоззрение, Политика, Творчество

“Реэкспорт”

01:01. 15 августа 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Схема "Роттердам-Минус".

Считаю, была допущена серьезная ошибка в названии вакцины. Вместо абстрактного названия "Спутник V" вакцину надо было назвать "Новичок".
И представьте, как бы зазвучали новости:

"Новичок прошел все необходимые проверки на людях", "20 стран хотят купить у России Новичок", "Дочка Путина вколола себе Новичок", "Британские ученые считают, что российский Новичиок не эффективен", "Схигумен Сергей назвал Новичок происками дьявола", "США отказались помогать России в разработке Новичка из соображений безопасности", "Ученые волнуются, безопасен ли Новичок?", "Американский медик заявил, что Новичок опасен для введения", "CNN заявляет, что Новичок это фейк", "Минздрав заявляет, что Новичок будут раздавать бесплатно", "Трамп надеется, что Новичок сработает".

В общем, мог бы получится троллинг планетарного масштаба.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6097639.html

Метки: коронавирус, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Восточные рынки очень важны для Молдовы
... моменты. За последние годы объем реэкспорта товаров, возвращенных / экспортированных после ...товаров после переработки (то есть реэкспорт). Иностранные компании (в некоторых случаях... показателю – менее 1%. Доля реэкспорта продуктов после переработки в страны...
Новости Украины и Новороссии 26 октября 2018
...перекрыла сейчас Белоруссии возможность делать реэкспорт нефтепродуктов на Украину, то ...того, Россия перекрывает возможности для реэкспорта товаров, которые шли через ...России и Белоруссии беспошлинно занимаются реэкспортом нефтепродуктов на Украину, теперь ...
Окно в Евразию
... зоны», через которую будет происходить реэкспорт тех же западных товаров попавших... преувеличивать эту проблему. Одно дело реэкспорт через Казахстан или Белоруссию, но...
Торговый баланс Украины: сложности интерпретаций
... высокотехнологичные товары, а сырье и реэкспорт. В частности увеличились поставки жиров..., перед нами готовая схема банального реэкспорта, благодаря которой на фоне общего...
Mistral вступил в морское расторжение
... млрд и никаких разрешений на реэкспорт, до того как деньги будут..., и без согласия российской стороны реэкспорт невозможен". В связи с этим...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 мая 2016
... в эту страну без права реэкспорта». Постпред напомнил о российской инициативе... в эту страну без права реэкспорта». Он вновь напомнил о выдвинутой...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)