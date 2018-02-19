Главная » Мировоззрение, Политика

Восточные рынки очень важны для Молдовы

19:04. 19 февраля 2018 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:

Источник: izborsk-club.ru

Мы нуждаемся в поддержании торговых и дружественных связей и с Западом, и с Востоком, но официальные цифры ясно демонстрируют, что наибольший объем добавленной стоимости молдавская экономика получает от контактов с нашими традиционными восточными партнерами.

За 11 месяцев 2017 года молдавский экспорт составил около $2,2 млрд, из которых 66% – доля ЕС и 20% –СНГ.

На первый взгляд, поставки на рынки стран ЕС значительно превышают таковые в СНГ. Но при более детальном анализе можно заметить некоторые интересные моменты.

За последние годы объем реэкспорта товаров, возвращенных / экспортированных после переработки на территории РМ, составлял в стоимостном выражении около $500 млн ежегодно, а за 11 месяцев 2017 года его доля в общем показателе экспорта составила более 33 % (20 лет назад, в 1997 году, доля экспорта таких товаров в общем объеме экспорта составляла всего 6 %).

В то время как в страны СНГ мы экспортируем товары собственного производства, экспорт в ЕС – это почти на 40% экспорт товаров после переработки (то есть реэкспорт). Иностранные компании (в некоторых случаях, транснациональные корпорации) размещают заказы на переработку в Молдове из-за сравнительно низкой себестоимости работ/услуг по переработке.

В структуре экспорта из Молдовы реэкспорт , то есть экспорт товаров после переработки доминируют страны ЕС, на долю которых приходится практически 90% экспорта товаров этой категории. Доля стран СНГ по этому показателю – менее 1%.

Доля реэкспорта продуктов после переработки в страны ЕС в общем объеме экспорта составляет 36%, в Румынию – 44% от всего экспорта в эту страну, в Италию – 66%, в Великобританию – 39%.

Приведу один пример. За 11 месяцев 2017 года экспорт по товарной группе «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование» составил $314 млн (в основном, в страны ЕС), а импорт сырья по этой же группе товаров за тот же период (тоже, в основном, из ЕС) составил $291 млн. Речь идёт в основном об электрокабеле который собирается в Молдове для автомобильной промышленности ЕС. То есть, можно предположить что реальный экспорт по этой группе товаров составляет чуть больше $20 млн. Такие примеры можно привести по многим товарным группам, так что так называемый экспорт в страны ЕС оказывается, по сути, реэкспортом товаров после переработки.

Риск таких «производственных процессов» связан с тем, что, как только появляются проблемы с дешевой рабочей силой (в Молдове такого рода случаи – уже реальность), такие предприятия закрываются и мигрируют в регионы с более доступной и дешёвой рабочей силой.

Что касается рынков стран СНГ, то на эти рынки экспортируется, по большей части, наша отечественная продукция, и это обеспечивает нам высокую добавленную стоимость. Основной рынок для таких поставок – Российская Федерация, и по основным товарным позициям в прошлом году был зафиксирован существенный рост.

В январе-ноябре 2017 года, по сравнению с 2016 годом, экспорт яблок на российский рынок вырос более чем в 2 раза и превысил 190 тыс. тонн (абсолютный рекорд за последние 20 лет). Экспорт яблок в ЕС в 31 раз меньше – 6,2 тыс. тонн.

Экспорт в Россию абрикоса, сливы и персиков в январе-ноябре 2017 года составил 39 тыс. тонн, в ЕС – 19 тыс. тонн, или в 2 раза меньше.

Экспорт винограда в Российскую Федерацию – 40 тыс. тонн, в ЕС – 16 тыс. тонн, или в 2,5 раза меньше.

Общий объем экспорта овощной продукции в целом (без бобовых) на российский рынок составил 6,4 тыс. тонн, в страны Евросоюза – немногим более 800 тонн, т. е. в 8 раз меньше.

Дальнейшее наращивание экспорта в Российскую Федерацию происходит по вину. В 2015 году, после трехкратного сокращения экспорта вина на российский рынок в 2014 году, его поставки увеличились на 6%, в 2016 году – на 44% и в 2017 году – на 12,4%.

Повторюсь: нам нельзя отказываться ни от одного рынка, каждый доллар экспорта – это конкретные рабочие места.

Но очень недальновидно делать ставку только на западные рынки и игнорировать реальность и потенциал восточных партнёров.

Мы обязаны сохранить и вернуться на рынки стран СНГ, наращивая поставки наших товаров на западных и других рынках.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
ЕС предлагает Молдове и Украине прыгнуть с парашютной вышки… без парашюта
...отношения с Россией для РМ очень важны. Меняем политику на...очень важно. Я говорил об этом с рядом крупных экономистов. Что Республика Молдова... сегодня на российском рынке нет вообще. Идёт... голосуют сегодня за Восточный внешнеполитический вектор движения ...
Бэкграунд, выпуск-325 за 9 ноября 2013
... закричали: «желаем под царя восточного! Лучше нам умереть в нашей...и прочих, достаточно незначительных для российского рынка, но очень важных для украинского, товаров. А ведь...политики государства-соседа, а именно Молдовы. Сильный ливень начался одновременно ...
Пресс-конференция Лукашенко А.Г. для региональных СМИ РФ 07.10.2011
...равные условия...И очень важно, что Беларусь..., когда создавалось «Восточное партнерство», предложили соседям...о Беларуси! Ни Молдова, ни Украина, ни...равные условия для граждан, бизнеса, для предприятий,...болтовня — рынок отрегулирует. Да, рынок отрегулирует. Но...
Бэкграунд, выпуск-332 за 28 декабря 2013
...Они живут на дотации восточных и юго-восточных регионов Украины. И... и видим на примере Молдовы, где уже чуть ли... пальмовое масло заменяет на рынке подсолнечное масло, потому что... директор финской туристической фирмы. Очень важно для нас заботиться о природе, ...
Идеологическое вооружение для собственной защиты
..."электорат" или "сегмент рынка". Полезный совет. Простейшим ...Беларуси, Украине, Грузии, Молдове. Специальные исследования 2000-2001... по соцлагерю" из Восточной Европы побежали в НАТО...просмотренных ими программах, для страны очень важно разрешить в первую ...
Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
... насыщения товарами рынка внутри страны возникает...Молдове румынскими властями, являются «бомбой, последствия взрыва которой будут очень...полностью согласен с восточным мудрецом и ... – физкультурные упражнения очень важны для расцвета умственных способностей ...

Один комментарий»

  • 5742 4686
    Ирбис 19 февраля 2018 в 20:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Кишинёвские мечтатели! После запрета ТВ России вам дырка от бублика а не рынки СНГ, а тем более России!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>