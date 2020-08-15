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Главный товар – это вражда с Россией

20:43. 15 августа 2020 81 просмотр 3 коммент. Опубликовал:
Источник: Взгляд @ Дмитрий Ольшанский

Когда тирания падет и восторжествует свобода, на те же самые предприятия, где сейчас собирается недовольный народ, чтобы сказать свое веское «надоело», придут. Туда придут, чтобы эти предприятия закрывать навсегда.

Дело будет сделано, мышеловка захлопнется, и новый мир, в котором уже не нужны ваши морально устаревшие комбайны и трактора, эта ваша редиска с картошкой, выгонит на улицу простодушных, поверивших ему людей, а их неэффективную, лишнюю работу распилит на металлолом.

Впрочем, он же не зверь – и предложит им взамен другую. Например, в клининг-сервисе центра временного размещения граждан Сомалилэнда. Ведь надо же чем-нибудь торговать, а если с сельским хозяйством покончено, если с промышленностью покончено, то вариантов не так уж много.

Главный товар – это вражда с Россией (на военной базе, кстати, тоже требуется клининг-сервис), но и на нежданных гостях, которых разумно отказываются принимать Польша с Венгрией, тоже можно заработать свои пять копеек. И тогда эти простодушные люди, жившие предсказуемой, скучной жизнью, которую они сами же утопили в толчке, попробуют протестовать ещё раз. И снова выйдут на улицу.

А заодно и все те, кому не понравится идея врага на востоке, пойдут за ними. Ведь если тогда было можно восстать против той власти – так почему же сейчас нельзя против этой? Это им доходчиво объяснит полиция уже нового режима.

Но странное дело – никто почему-то не возмутится. В эфире будет царить ленивая тишина. И те же самые люди, которые сейчас пишут: «вы герои», «слезы на глазах», «дорогие, я с вами» – станут вяло отворачиваться и зевать.

«Ну да, а чего вы хотели?» – скажут они. «Во имя освобождения от империи придется потерпеть», – скажут они. «Это диктатор поддерживал бессмысленное, ненужное производство, а теперь халява закончилась, надо адаптироваться к рынку», – скажут они. И почему они не хотят вместо своих дурацких комбайнов помочь мигрантам? «Расисты, что ли?» – скажут они.

А тот разгон демонстрации – совсем не этот разгон демонстрации. Тогда шла борьба за свободу, а тут какая-то жалкая зарплата, плохая Россия и ржавый трактор. Отстаньте.

Мы видели это грустное шоу уже сто раз. Где шарик, где шарик? Мужик, извини, ты проиграл. Придется смотреть и сто первый.

Обложка: Фото: Катерина Гордеева/TUT.BY

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Источник: https://nstarikov.ru/glavnyj-tovar-jeto-vrazhda-s-rossiej-118164

Метки: чит.клуб

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 21945 2487
    Русофил 15 августа 2020 в 20:52

    Розовые трусики и в ЕС.
    https://zen.yandex.ru/media/slaviarus/gde-seichas-devushka-jelavshaia-na-maidane-krujevnye-trusiki-5ceb7fd94e41d100b3558f95

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  • 8295 7524
    strelez 15 августа 2020 в 21:09

    Ничего. Запад их быстро научит свободу любить.
    Что ещё убогим нужно, когда все заводы и с/х работают?
    Надеются на светлое будущее?
    Так без Лукашенко это будущее только по западным рецептам, и они известны, продемонстрированы многим подобным глупцам.
    Что может сделать с государством баба, менее подготовленная к управлению им, чем кухарка? Организовать через полгода “честные выборы”?
    Т.е. если её назначат, то это честно, но непостижима женская логика – выборы-то тогда зачем?
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    3
  • 9095 8337
    Stelm 15 августа 2020 в 21:38

    Сейчас производство и с/х в стране есть. Но в случае победы оппозиции все можно кардинально поменять. И тогда народ почувствует разницу. Мы это уже проходили в девяностые. Не дай Бог белорусам испытать подобное.

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    1

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