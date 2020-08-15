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Что дальше делать Лукашенко

16:53. 15 августа 2020 134 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Дорогие друзья, рад вас всех приветствовать на нашем канале “Национальный курс”. У нас сегодня в гостях Анатолий Александрович Вассерман. Анатолий Александрович, хотелось бы поговорить про Белоруссию. Что по вашему мнению, Беларусь наступает на грабли Майдана? Что происходит?

Не то что Беларусь, а разнообразные тамошние “несовершенноумные” деятели действительно надеются, что выйдя на “майдан” они наступят не на все разложенные по нему грабли. Такие надежды к сожалению чаще всего не оправдываются. Но есть люди считающие, что для того чтобы понять что медведь тухлый надо съесть его от носа до хвоста со всеми когтями вместе.

Вот если говорить, что там всё таки больше происходит? С одной стороны мы видим оранжевые технологии. С другой стороны видим жесткую силовую компоненту. Но вчера уже пошли на попятную и выпустили тысячи задержанных, которые сегодня вольются в протест.

Я не думаю, что вольются все. Большей части хватает одного глотка тюремной баланды, чтобы не желать больше употреблять её ни при какой погоде. И насколько я могу судить, выпускают в основном как раз тех кто в общем-то не устраивал больших беспорядков, а как говорится попали под замес. Но к сожалению технология массовых беспорядков, как раз и рассчитана в первую очередь на то, чтобы втянуть в эти беспорядки, как можно больше людей заведомо и совершенно ни в чём не виновных. И потом ссылаясь на них творить уже откровенные преступления. И насколько я знаю, те кто занят непосредственным подавлением массовых беспорядков, просто вынуждены хватать очень много народу из-за того, что нет времени и технической возможности разобраться. А дальше разбираются, как правило, довольно быстро. Поэтому, я полагаю, что большая часть тех кого сейчас выпускают побывала в СИЗО ровно два раза: первый и последний. А вот те против кого удаётся найти серьёзные улики, те надеюсь посидят всерьёз и надолго. По крайней мере людей изтатуированных с головы до ног символикой разнообразных человеконенавистнических организаций, а там такие водятся в товарных количествах…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/chto-dalshe-delat-lukashenko/

Метки: Беларусь, белоруссия, видео блог, коронавирус, лукашенко

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