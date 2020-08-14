Тьма “деникенизмов” египетская. Глупость, или умысел египтологов?

Мы в России привыкли к тому, что для человека иной культуры, многое у нас, кажется невероятным, не находящим объяснения. Например, американец никак не может понять, что такое вобла. Он крутит её, вертит, морщит мозг, вместе с черепом, строит с десяток версий, и всё равно ему не приходит в голову, что это еда. Предположения самые разные, от испорченного продукта, до магического артефакта, инструмента чёрных магов или ведьм. А когда ему говорят, что это вкуснятина, он глаза от ужаса закатывает. Конечно, ему же с детства говорят, что ход-дог это съедобно. Ну да, ну да)))

Ну почему, если человек сталкивается с чем-то впервые, то сразу нужно относить это в разряд магии, мистики, необразованности предков и т.п.? Ведь зачастую, корова, это просто корова, а вовсе не символ "Тайного общества хранителей рецептов приготовления говядины".

Фотоаппарат, пролежавший на морском дне около года. Очевидно? Но найдутся ведь последователи Эрика фон Деникена, и заявят, что этот предмет оставил в прошлом, путешественник во времени, из нашего настоящего, или инопланетянин, прилетавший на Землю когда деревья ещё были большими. И сенсация обеспечена, можете не сомневаться.

Так уже было не раз. Например, в 2008г. самые "объективные в мире" китайские археологи раскапывали "захоронение якобы принцессы династии Мин, которая представилась, якобы более 400 лет назад. И вдруг... На пальце покойной обнаружился перстень-часы швейцарского производства. Казалось бы всё ясно как божий день. Могилка свеженькая, начала 20 века. Часики подарил русский инженер, строитель КВЖД, что не так то? Ан нет! Мин, значит Мин! В Китае всёооо ооочень древнее! И родился миф о путешествиях во времени. Смешно, но эту глупость разнесли все мировые новостные агентства, и ни один разумный человек не возмутился, и не сказал: - "Да что ж вы творите, люди добрые! Какие хрононавты! Это могила - современница некоторых тибетских бабушек, которые живут по сто и более лет, неужели не понятно"?

Так вот, теперь о египетских "инопланетных" артефактах. Но начну издалека. С Мексики.

Одна моя знакомая побывала в Мексике, и во время экскурсии в Теотиуакан, произошло событие, которое, на мой взгляд, из ряда вон. Ни единого похожего свидетельства, мне не встречалось ни до, ни после услышанного рассказа. Вот его изложение:

"У них там экскурсоводы, гиды разные, водят по намеченному маршруту, и как диктофоны твердят заученный текст. То, что и в любом справочнике написано. Но около одной из пирамид, нам попался местный абориген охранник, или смотритель какой то, который за деньги, втихаря от официальных гидов, показывает туристам один фокус.

Заводит экскурсантов внутрь пирамиды, в тесный коридор, демонстрирует всем початую пластиковую бутылку с водой, ударяет палкой по стене, и возникает поразительный эффект резонирующего эха. И вот в какой-то момент, хитрый амиго ударяет той же палкой по бутылке, и на глазах у потрясённой публики, вода превращается в снег! Точнее это не снег, а ледяная шуга, как в проруби у рыбака на зимней рыбалке. И это при этом, что на улице жара под сорок, внутри пирамиды прохладно, но всяко - разно не ниже пятнадцати градусов!

Эффект изменения агрегатного состояния воды достигается только при определённой частоте и амплитуде эха в каменном коридоре. При этом необходимо выбрать правильный момент для встряхивания бутылки."

Вот такая удивительная история, о которой не распространяются всяческие "Дискавери" и "Наша планета", которые несут в массы "подлинные научные знания".

Теперь вспомним о многочисленных утверждениях о том, что с помощью звука, возможно перемещать огромные тяжести. Египтяне, вроде бы "швыряли" многотонные глыбы на 50-70 метров, распевая определённые мантры, или заклинания.

Тибетские монахи "закидывали" гигантские камни на высокие скалы с помощью звуков барабанов, труб, и опять же пения.

Уникум Эдвард Лидскалныньш построил во Флориде коралловый замок в одиночку, из многотонных глыб вытесанных самостоятельно из ракушечника. При том, перемещал он их по воздуху, с помощью звука, "прижимался к мегалитам и завывал как сумасшедший", чем пугал местных мальчишек, которые подсматривали за ним через щели в заборе.

Нет нужды повторять, что скорее всего, наша современная наука упустила что-то очень важное, что было известно ещё совсем недавно. Свойства звука давно изучаются, но как то не вполне успешно. Японы первые дошли до того, что с помощью нескольких динамиков научились удерживать в воздухе лёгкие предметы. Их разработки пытаются усовершенствовать по всему миру, и ведь, кое-что получается.

Но это всё детский лепет, поскольку нужно быть совершенно непробиваемым "учёным", чтоб пытаться продолжать экспериментировать с акустическим давлением. Ясно же, что в нашем случае он ничего не объясняет, и помочь в разгадке феномена не в состоянии. Тогда что? Резонанс?

Возможно. Знания об этом явлении приблизят нас к отгадке, но только на полшага. Потому, что учёные никак не могут вычислить частоты, на которых возможно изменение физических свойств материалов, если таковое вообще возможно. Однако направление поисков, на мой взгляд, верное. Египтяне, как и индусы, уделяли огромное внимание способностям живых существ слышать.

Знатные ушки у знатного человека.

Очевидно, дар тонкого слуха ценился очень высоко! Абсолютным слухом обладали самые знатные граждане, приближенные к Богу. Что такого ценного в умении хорошо слышать? А какой культ у египтян был иных существ, обладающих феноменальным слухом!

Заяц, излюбленный персонаж египетских скульпторов. Его изображали, намеренно подчёркивая, имеющиеся у него таланты слышать шаги лисы за сотни метров. Только сейчас съели не только зайцев, но и лис, походу тоже пустили на сосиски.

Собака тоже феноменальный слухач от природы.

Популярный персонаж сова, также так же обладает идеальным слухом! Согласитесь – неслучайная случайность. Обратите внимание на странные "спиральки" или "синусоиды", которые я отметил красными стрелками.

Кошки обладают уникальным слухом. Диапазон, которым они пользуются, сдвинут по отношении к тому, что воспринимается человеком, в сторону ультраразвука. Поэтому если у вас в доме грохочет тяжёлый рок, кошка не обращает никакого внимания на эти звуки, но стоит в дальнем углу появиться мышке, как кошка мгновенно её услышит, как бы громко не рычали динамики в вашей квартире.

Но поистине феноменальным "слушателем" является змея! "Чушь"! - скажете вы, мол змеи вообще не слышат, только реагируют на вибрацию, ан нет! Учёные признали свою ошибку, и теперь уже официально считается, что змеи слышат очень плохо, потому, что органы слуха совершенно микроскопические, зато слышит она в ультразвуковом диапазоне!

Если бы человек научился слышать то, что слышат другие живые существа, он бы с ума сошёл! Оглох от моря звуков, которые, на самом деле его окружают, но которые не воспринимаются человеческим ухом в повседневной жизни. Именно потому у змей такие микроскопические "уши", чтоб не глохнуть от звуков, создаваемых движением воздуха, воды в толще земли, и в океанских глубинах, и т.п. Достаточно того, что змея отлично слышит звуки, которые возникают от трения между собой волосками мыши или перьями птицы. А значит... Теперь вспомните про загадочные «синусоиды»...

Смотрите сколько раз это "слово" повторяется в египетском тексте. О чём это говорит? О том, что слово "звук" было очень часто употребляемым, и мне странно, что это не привлекает внимания египтолОгов. Что? Почему я решил, что этот иероглиф означает "звук"?

Ну а вы сами - то подумайте... Попросите своего ребёнка, внука, или племянника, который "калякает" цветными фломастерами "картины" в альбоме, чтобы он нарисовал звук... Что он изобразит, как вы думаете? Я думаю одно из двух:

Либо так...

Либо так...

Почему то все дружно решили, что на барельефе электрические лампы со спиралью накаливания внутри... Но ведь это - же смешно, ей Богу! Какие лампы!? А как бы рисунок объясняли, если бы не изобрели в нашем мире лампу накаливания, ведь сам факт использования этого изобретения в качестве осветительного прибора, уже кажется маразмом?

На мой взгляд, на барельефе наивное изображение звука, и его поля. Тот факт, что джеду "приделаны" руки свидетельствует о том, что он если не источник самого звукового колебания, то своеобразный индикатор уровня звука.

Могут быть и другие варианты, но эти, два, будут лидировать наверняка. А попробуйте - ка сами нарисовать запах? Что получится? Скорее всего, опять получится звук. Что делать? А вот что:

Разве не очевидно?! Боги дали людям способность ощущать ароматы! Египтологи так и скажут. А я рискну предположить, что посвящённые, способные слышать больше простых смертных, для введения себя в транс, в состояние изменённого сознания пользовались кокаином. КАК! Откуда в Египте растение - эндемик из Южной Америки? Не знаю. Но уже всем известно, что в останках фараонов абсолютно точно нашлись следы прижизненного употребления кокаина. И не только кокаина. Сохранились и мешочки с марихуаной!

И ведь, обратите внимание на то, что жрецы, фараоны изображались со змеиной головой на лбу! Случайность или закономерность? Думаю, что в "инструкциях" для потомства, оставленных египтянами на камнях, не должно быть ни одной детали лишней, не относящейся к сути самой инструкции. Понять её смысл нам мешает непонимание вещей, элементарных для тех, кто "инструкции" писал.

Теперь обратим внимание на то, что Боги, регулярно давали "нюхать" что-то людям не только методом "из рук-в-нос", но и с помощью каких то магических устройств:

Тут полный набор мистического "оружия Богов". И уас, и джед, и анкх. Всё до кучи, как конструктор "Лего".

Пришла пора разобраться с этими артефактами. Проще всего оказалось, разобраться с уасом. Я даже разочаровался. Такую "великую" тайну разрушил. Лишил возможности сотни тысяч энтузиастов ломать копья в спорах о тайне происхождения и назначения этого "божественного посоха", напоминающего чудесный механический инструмент инопланетян.

Всё так просто и прозаично... Простите меня, пытливые умы, годами мучающиеся отгадкой "страшной тайны фараонов". Этот предмет лежит в открытом доступе во множестве музеев. Этот "артефакт" является загадочным только для жителей современных "цивилизованных, развитых" стран, но он не секрет для всех туземцев, которые регулярно используют "священный посох" в быту.

Каких только версия я не читал об этой деревяшке! Даже кто-то умный высчитал, что он изогнут в соответствии с конфигурацией спинного мозга пришельцев, давших знания египтянам 5000 лет назад... Помните ступор американцев от демонстрации воблы? Так вот тут та же самая картина, только в роли американцев - мы все. Все те, кто давным - давно забыл, как ловят змей!

Этот инструмент и поныне используется. Да, он усовершенствован немного.

Раньше это было простой палкой с рогатинкой на одном конце, и крючком на другой, вырезанная, из первого попавшегося куста.

Нижним концом, рогаткой, змею прижимали за голову к земле, чтоб схватить рукой и посадить в мешок, а верхним крючком пользовались для извлечения одной особи из сосуда с уже отловленными змеями. Просто? Просто! Убедительно? Вполне!

Теперь джед:

Сдаётся мне, что и у этого предмета простое утилитарное назначение. Скорее всего, настоящие джеды до нас в оригинале не дошли, то, что сейчас выдаётся за древность, тупо скопировано безработными арабами с барельефов, специально на продажу. У меня три версии:

1) Джед был, скорее всего, простым кувшином на палке, с жаберными щелями, чтоб можно было видеть, заключённую внутрь змею.

2) Это было что-то вроде паникадила, для курения наркотических снадобий.

3) Это был банальный камертон, для настройки голоса жреца, чтоб "угадать" частоты, при которых начинает меняться агрегатное состояние камня и его масса.

Не поняли смысл первого пункта? Поясняю:

Помните с чего я начинал рассуждение? Со слуха. Так вот, вполне возможно, что именно змеи способны быть индикатором, по которому безошибочно можно выбрать частоту и амплитуду звука, с помощью которого можно перемещать глыбы в сотни тонн весом, и делать камень мягким, как пластилин.

Теперь анкх:

Здесь объединены все три рассматриваемых предмета из «инструментария инопланетян». Судя по всему, на фото такой же новодел, как и все музейные джежы. Современные антиквары копируют изображения, не понимая истинного предназначения этой вещицы. Тут у меня с версиями туговато. Возможно именно анкх являлся камертоном, инструментом настройки голоса жреца на нужный звук. Тогда джед - точно корпус индикатора со змеёй - живой "стрелкой" внутри, которая указывала на точность "настройки".

А может быть, это вообще был своеобразный отличительный знак, "маршальский погон", указывающий на то, что его владелец единственный и неповторимый божественный отпрыск, который знает великую тайну отлова змей, и их использования для великих строек.

В этом плане, знание, на самом деле сила. Во всех смыслах. В первую очередь, единоличное владение секретными технологиями, давало возможность оставаться на плаву. Подтверждало легитимность правителя, как посланника Бога на Земле, и имело знаково-отличительную функцию, дающую возможность пользоваться огромными преимуществами перед «крестьянами», простым народом, который был от знаний отлучён. А разве не то же самое мы сейчас наблюдаем? Нас по сей день заставляют чувствовать себя биомассой, потому, что по серости своей мы зависим от нефти, газа, электрических компаний и... От железа.

Да, наш век железный, как ни крути. Без железа мы вообще ничто. А в веке каменном - железо было абсолютно не нужно. Зачем тебе инструменты и машины, если ты можешь силой голоса двигать горы?

Двигать, и без всякого труда обрабатывать простым деревянным шпателем. Как это выглядело внешне, возможно отражено здесь:

Вот, характерный для жрецов, жест, который явно указывает на способность делать тяжёлое невесомым. Это стилизованное изображение полёта. Не так ли фараоны пополняли свои запасы кокаина? Ведь было бы настоящей глупостью – изменять вес булыжников, и не изменять вес самого себя, для того, чтобы летать!

Колдуй баба, колдуй дед, сдвинем гору, на обед!

Обезьянам знания, не давать! От них нужны только запчасти для производства новых рабов!

Думаете, мусчина Богу молится? Поклоны бьёт?

Да не! Не лбом они касаются камня, а губами! РТОМ!

А этот, что, печенюшкой отравился?

А тут уже целая бригада целовальщиков! Прочтите надпись иероглифами, вам же уже знаком "древнеегиптяновский" язык! И звуковые волны и заяц-ушастик, подробная инструкция! А христиане то дураки, не понимая смысла действия, думали, что достаточно лбом об пол постучаться, и всё исполнится. Так по сей день и бьют поклоны, только проку от этого... Ну вы сами в курсе)))

Ну а здесь, судя по всему, вполне может быть изображена инструкция по самообороне от хулиганов для одиноких женщин. Если нет помощи поблизости, наклонитесь, и начинайте орать в нужной тональности, и тогда вас защитит непроницаемое поле. Вы спрятались под прозрачным акустическим броне-колпаком!

В общем итог рассуждений таков:

Чтоб что-то построить, нужно сначала войти в нужное состояние с помощью волшебного посоха, и начать "размягчение" стройматериала.. Бригада подготовленных специалистов, швыркнувших положенную дозу кокса, припадает к скале губами и начинает выть и гудеть пока не поймают одну общую частоту, чтоб ввести породу в резонанс и размягчить поверхность камня до пластичной консистенции, как влажная глина.

Другая бригада, деревянными лопатами соскребает верхний мягкий слой, пока не упирается в тот, что ещё твёрдый. Сняли первый слой, процедура повторяется. Результат прерванной работы вот:

Словно подтаявшее сливочное масло лопаткой, ширк, ширк, ширк...

Затем нужно организовать транспортировку. Снова воют, и машут руками, предварительно сверив показания с приборами, джедом и анкхом.

Перегнали на нужное место, снова размягчили на доступную глубину и вернули вес, "выключив" звук. Каменный блок опустился, и заполнил мягкой поверхностью всё свободное, примыкающее пространство, вот тебе и пластилиновая технология Куско:

А что там за "бородавки" то на камнях? Да всё просто:

Размягчённая масса камня вычерпывается, вычерпывается, остаётся одна точка касания к скале, и готовый блок под собственным весом падает, разрушая перемычку. Потом, конечно, этот бугорок можно и загладить, размягчив блок перед установкой, но какое - то назначение у них, видимо было. Возможно для разметки, как портной на ткани ставит крестики мелом. Своеобразные реперные точки строителей.

Если наше предположение верно, то сами собой отпадают все неудобные вопросы, связанные с постройкой мегалитических сооружений, и украшения их "искусной резьбой". Барельефы не выдолблены зубилом, это факт. Если предположить наличие технологий, позволяющих с помощью звука размягчать поверхность гранита, диорита и базальта, то и этот вопрос отпадает сам по себе. Объёмные изображения выдавлены в мягкой поверхности, заготовленными клише, как на печатной машинке!

Самым фантастичным в этой версии остаётся сама возможность изменения агрегатного состояния камня. Но ведь учёные совсем недавно твердили о том, что не возможно летать на аппарате тяжелее воздуха!

Источник: https://www.tart-aria.info/tma-denikenizmov-egipetskaya-glupost-ili-umysel-egiptologov/