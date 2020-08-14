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Родословная владельца телеграм-канала NEXTA. Кто скрывается за голосом белорусского «майдана»

18:23. 14 августа 2020 119 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: life.ru @ Дмитрий Петровский

Писатель Дмитрий Петровский — о том, почему вскормленный Батькой собственный юный Навальный-2.0 ценен для белорусского КГБ и почему в Минске избивают только русских военкоров.

Лукашенко, не успев «триумфально» переизбраться в президенты, сразу же начал радовать публику курьёзами в своём неповторимом духе. Нет, не восьмьюдесятью процентами, хотя и это на фоне массовых протестов для многих очень забавно. Александр Григорьевич бодро заявил, что, во-первых, Интернет в ночь выборов массово отключали из-за рубежа, а во-вторых, протестами руководили «кукловоды» из Польши, Великобритании и Чехии.

Конечно, все посмеялись. Конечно, стали отпускать язвительные комментарии о страшном вмешательстве глобальных игроков Польши и Чехии и намекать Батьке, что лучше бы разобрался со своим народом и поаккуратнее считал голоса на избирательных участках. А между тем президент Белоруссии не совсем голословен.

Если вы следили за горячей ночью выборов в «Телеграме», то вам, конечно, уже знакомо слово NEXTA. В этом канале были и самые актуальные видео протестов с самых лучших ракурсов, и самая свежая информация. За ночь он вырос на 148 тысяч подписчиков — для «Телеграма», пожалуй, рекорд. Все воспринимают его как большой анонимный канал, а между тем «Нехтой» называет себя вполне конкретный человек, с паспортными именем и фамилией.

Степану Путило 22 года, он называет себя режиссёром, музыкантом и блогером. Он начинал как ютубер ещё школьником, выкладывал на свой канал музыку собственного сочинения, но потом резко подался в социальную тематику: в 2015-м записал и опубликовал песню «Выбора нет» (кавер известного хита группы «Сплин»), после чего им сразу же заинтересовался КГБ республики. Талантливый школьник записал ещё пару песенок, снял несколько фильмов и репортажей, в 2018-м завёл телеграм-канал и… правильно — уехал в Польшу. Так что, когда белорусский президент говорит что-то о польских раскачивателях лодки, от которых «отфиксированы звонки», он, очевидно, имеет в виду именно Степана.

Но дальше ещё интереснее. Нехта — сын журналиста Александра Путило, сотрудника спутникового канала «Белсат», вещающего из Польши на Белоруссию на белорусском и русском языках. То есть вполне себе инструмента «мягкой силы», если говорить по-модному, и рупора пропаганды, если по-старому. Сюрприз: Польше интересна Белоруссия. У них там имеется ряд претензий и надежд, территориальных в том числе. И они ведут работу. День за днём, год за годом объясняя, почему нынешний режим плох, а близкая Европа — хороша. Если что, в партнёрах «Белсата» значится американское радио «Свобода». И, кстати, Степан «Нехта» Путилов, помимо тг-канала, вполне официально работает там же, где и папа, ведущим спортивных программ.

Если вам кажется, что я кого-то сейчас обличаю, то уверяю — в мыслях этого не имел. У каждой страны есть свои интересы, в том числе — за пределами границ. Все заинтересованы в увеличении своего влияния и добиваются этого по мере сил и возможностей. Также я уверен, что то, что делает Путилов, он делает вполне искренне и от души. Просто западному соседу в данный момент выгодна эта искренность.

В своих пламенных речах наутро после странных выборов Лукашенко помянул Польшу, Чехию, Великобританию и даже немецкую «Дойче Велле». Не Россию. Однако так случилось, что именно русских, а не польских или немецких журналистов вчера и сегодня задерживали, волокли по асфальту, как мешки, били, а теперь они сидят чёрт знает где и непонятно за что. Именно их, граждан братского и союзного государства, а вовсе не злокозненной Польши, пытается вызволить из застенков наш МИД. КГБ интересовался Путило, но не забирал его, как забрал Семёна Пегова. Интересно, почему? Потому что мы не члены вражеского НАТО? Или потому, что мы не пытаемся воздействовать на умы братского народа так активно, как это делает небратская Польша?

Обложка: Коллаж © LIFE. Фото © Misha Friedman / Getty Images

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Источник: https://nstarikov.ru/rodoslovnaja-vladelca-telegram-kanala-nexta-kto-skryvaetsja-za-golosom-belorusskogo-majdana-118055

Метки: чит.клуб

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