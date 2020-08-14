Наталия Нарочницкая: Германию и Европу разделил не Советский Союз

Портал История.РФ собрал на популярных медиаресурсах мнения о прошедшей 75 лет назад Потсдамской конференции.

— В Потсдаме победители действовали в старых империалистических традициях. Судьбы народов решались без их участия, а их права и интересы оказались разменной монетой в большой геополитической игре.

— Это чисто политическое заявление, продиктованное сегодняшними интересами. Очередная попытка обессмыслить, обесценить итоги Второй мировой войны, отвергнуть послевоенный порядок. Да, любая война заканчивается миром: Венский и Берлинский конгрессы, Версальский мир. В этом смысле — ничего принципиально нового.

Новым был невиданный масштаб европейской трагедии. Давайте на забывать реалии 1945 года. Европа лежала в руинах — я говорю не только о материальных разрушениях. Мы пострадали куда больше, однако наше государство вышло из страшной войны окрепшим. И на невиданном подъеме народного духа. Европейский континент, напротив, едва ли не полностью погрузился в хаос. Разрушенные государственные, социальные, культурные институты. Моральный провал, демографическая катастрофа. Легитимных правительств, не запятнавших себя сотрудничеством с Гитлером, — пересчитать на пальцах. Во Франции — коллаборационистский Вишистский режим… Должны были появиться не просто новые границы — новые государства.

Главной задачей победителей было искоренить истоки нацистской идеологии, любые механизмы её огосударствления. Это удалось, и это великое свершение. Несмотря на все противоречия, уже проявившиеся в лагере союзников, разногласий по фундаментальным принципам послевоенного устройства между ними не было. Хотя противники Потсдамских соглашений, разумеется, имелись. Польская эмиграция вопила об утраченных землях на востоке, но молчала о приобретенных на западе. То есть отстаивала право на захваченные Пилсудским территории Западной Белоруссии и Западной Украины в 1920- е годы и притом не думала возвращать прусские земли немцам, которые вытеснили оттуда славян несколько столетий назад. Кстати, не стоит забывать, что границы Польши обозначил на карте Черчилль. С помощью трех спичек.

— Новый передел мира на зоны влияния был обречен на крушение, и только вооруженная сила останавливала естественное движение народов к свободе и демократии. Особенно это относилось к Восточной Европе.

— Это любимый мотив нынешних вождей большинства государств, входивших прежде в Восточный блок. Партитура американская, вариации на тему — во всех западных учебниках истории. Начнем с того, что Германию и Европу разделил не Советский Союз. Даже американские историки признают, что именно США боялись создания единой Германии и демократических выборов. Там господствовали пацифистские настроения, что мешало втянуть страну в какое-нибудь будущее НАТО. Создание ГДР стало ответом на возникновение ФРГ. Организация Варшавского договора возникла намного позже НАТО.

Давайте соблюдать принцип историзма, не судить историю «по понятиям» сегодняшнего дня. Решающая роль Советского Союза в победе над фашизмом была очевидна всему миру. Антифашистские настроения шли рука об руку с просоветскими. Красную армию встречали цветами повсюду — даже в таких городах как Львов. Когда на публичных мероприятиях появлялся Георгий Константинович Жуков, залы встречали его овациями. Возросший международный престиж СССР как никогда укрепил позиции коммунистических партий и всех левых сил Европы.

СССР предлагал ту модель, которую считал наилучшей. Это отнюдь не гитлеровская доктрина — превратить население зависимых стран в рабов, свинопасов и горничных. Национальная элита взросла во всех странах соцлагеря: академики, генералы, режиссеры, артисты, инженеры… И попробуйте сказать, что для Европы советская модель была чужой, враждебной. Октябрьскую революцию в России сбежались делать социал-демократы со всего континента. Кстати, восточные немцы из ГДР, были самыми лояльными и верными союзниками СССР. Горбачев заталкивал их в ФРГ силой.

— Трумэн не сумел должным образом представить Сталину атомную бомбу, что облегчило дипломатическую миссию Советов на Потсдамской конференции.

— Сталин по линии разведки был глубоко осведомлен о ходе реализации Манхэттенского проекта. Поэтому попытка произвести на него впечатление атомной бомбой и провалилась. Думаю, именно так надо понимать его реакцию, записанную Жуковым: «Цену себе набивают». Что мог решить новый кулачок в сложившемся раскладе гигантских военных и политических сил, на фоне мирового авторитета стран-участниц, при уже достигнутых дипломатических договоренностях? Ядерный шантаж начался позже, сообщение Трумэна — лишь намек.

— Подтвердив в Потсдаме обязательства по вступлению в войну с Японией, СССР не реализовал возможностей посредничества между союзниками и своим восточным соседом.

— Маргинальный бред, не более того. Надо представлять себе страну, где веками культивировался самурайский дух. Японцы готовы были сражаться до последнего. Императорский указ предписывал использовать против врага все средства — хоть заостренные бамбуковые палки в спину вражеским солдатам. Япония, пусть и обреченная, была ещё очень сильна, и американские стратеги прогнозировали неприемлемые для себя потери — до миллиона человек в затяжной войне на Тихом океане. Показательная варварская бомбардировка мирной Хиросимы проблемы не решала. (Об этом скоро выйдет книга, подготовленная нашим фондом.) Без военного разгрома Япония не капитулировала бы.

Маньчжурскую операцию Красной армии, при всем её ошеломляющем эффекте, никак не назовешь «легкой прогулкой». Знаю это и по воспоминаниям моего дяди, который из-под Берлина попал на Дальний Восток. По отношению к Японии у союзников действовал тот же принцип, что и для гитлеровской Германии: отказ от сепаратных переговоров. Учитывая чудовищный масштаб японских военных преступлений, это более чем справедливо. И так же справедлив территориальный передел. По Сан-Францисскому мирному договору Япония, цитирую дословно, отказалась «от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Отмечу, что американцы, описывая Курильские острова для военного мореплавания, никогда не разделяли Курилы на «Южные» и «Северные».

Надеюсь, что с принятием поправок в Конституцию территориальные претензии Японии обсуждаться больше не будут. Нужно было обладать «гением» Никиты Сергеевича, чтобы признать их для поддержки японских коммунистов, да ещё увязать территориальные уступки с заключением мирного договора. Япония, напомню, подписала практически безоговорочную капитуляцию, вымолив лишь право сохранить монархию. Прямая аналогия с Германией, которая подписала акт о ПОЛНОЙ и БЕЗОГОВОРОЧНОЙ капитуляции. По своим правовым последствиям эта форма в корне отличается от обычной, которая гарантирует побежденному определенные права: сохранение государства, участие в переговорном процессе. С Германией никто мирного договора не подписывал.

— Сталин выдвинул территориальные претензии к Турции — участнице антигитлеровской коалиции, что толкнуло её в объятия западных держав и НАТО.

— Еще Данилевский называл Черноморские проливы «легкими державы», перекрыв которые её можно удушить. Сталин прекрасно осознавал их стратегическое значение. Бывшие итальянские колонии он временно предлагал сделать подмандатными территориями держав-победительниц. Это означало бы право каждой из них иметь на Средиземном море свои опорные пункты: порты, базы. Обсуждалась и база советского торгового флота на Мраморном море. Черчилль, до того как обозначил смену политического курса, неизменно с улыбкой обещал Сталину, что советский флот будет бороздить Средиземное море.

Трудно поверить в его искренность. Британия веками ревностно контролировала Босфор и Дарданеллы. И, разумеется, о своих заверениях Черчилль забыл. Это заставляет нас вновь вспомнить Данилевского: вся польза от обладания Константинополем для Запада измеряется лишь тем вредом, который при этом наносится России.

Черное море относится к разряду «полузамкнутых»: вход в него непосредственно затрагивает интересы черноморских стран. Проливы же обеспечивают им выход в Мировой океан. Поэтому они считаются международными, а режим их определяется международными конвенциями. СССР, как держава-победитель, имел все основания рассчитывать на особый статус.

Турция, однако, выбрала других покровителей.

— Настойчивость Сталина в вопросе о репарациях с побежденных резко контрастировала с подходом американцев, готовивших для Европы План Маршалла.

— Более 70 тысяч разрушенных городов и сел в СССР — и ни одной бомбы, упавшей на территорию США. Когда моя мать вернулась из партизанского отряда, в доме не было ничего. Голые стены. В то время как в Америке жаловались, что временами нейлоновые чулки из продажи пропадали. США из обеих мировых войн вышли неизмеримо окрепшими экономически и финансово. По Потсдамским решениям, половина репарационных платежей предназначалась СССР. Союзников прежде всего интересовали золотой запас рейха, акции предприятий, а также оборудование германских военных заводов. Сталина вынудили брать репарации с наиболее разоренной и менее промышленно развитой восточной части Германии. Полностью СССР их не получил, и с 1954 года взимать прекратил.

— Поворот США от сотрудничества к конфронтации с СССР и начатая вскоре «холодная война» были вызваны неуступчивостью Сталина в Потсдаме.

— Основные решения Потсдамской конференции были подготовлены ещё в Тегеране и в Ялте. Они дорабатывались, уточнялись, но кардинально измениться не могли. Даже в годы «холодной войны» никто никогда не подвергал их сомнению. Какой бранью ни поливали бы противники друг друга на страницах газет, итоги второй мировой принимались безусловно. Берлинский кризис вызвал большой шум, но в секретных переговорах лидеры Запада признали: это наша зона ответственности. Аналогично развивались чехословацкие события 1968 года. Штаб-квартиру НАТО известили о вводе советских войск в Чехословакию. Бытует исторический анекдот, будто бы Чаушеску интересовался, что сделает НАТО, если он заявит решительный протест против действий СССР и в Румынию тоже войдут танки. Ему ответили, что НАТО также заявит решительный протест…

— СССР попал под огонь западной критики не за подписанные в Потсдаме соглашения, а за их нарушения.

— Тоже вздор. Мелкие нарушения в зонах оккупации допускались что одной, что другой сторонами. Но они расценивались вполне адекватно — как эксцессы, не влияющие на политический климат. Функционировал контрольный механизм, Совет министров иностранных дел, созданный на Потсдамской конференции. Он принимал важнейшие решения по территориальным вопросам, например, о судьбе бывших итальянских колоний, об отношениях с бывшими сателлитами Германии. Смена стратегического курса с сотрудничества на конфронтацию — целиком на совести наших западных «партнеров». Операцию «Немыслимое», удар по Красной Армии, Черчилль поручил разработать ещё до окончания Второй мировой войны.

Нарочницкая Наталия Алексеевна (р. 1948) – известный российский историк, дипломат, общественный и политический деятель. Доктор исторических наук. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН. Директор Фонда исторической перспективы. Президент Европейского института демократии и сотрудничества. Постоянный член Изборского клуба.

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Источник: https://nstarikov.ru/natalija-narochnickaja-germaniju-i-evropu-razdelil-ne-sovetskij-sojuz-118050