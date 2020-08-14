К концу года юнармейские центры появятся во всех регионах страны. Дома «Юнармии» – место, где каждый ребёнок в центре внимания

В России создаются юнармейские дома, которые заменят ранее существовавшие дома пионеров.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, к концу этого года во всех регионах страны появятся центры юнармейской подготовки. Таких военно-патриотических домов сегодня уже 46, здесь школьники могут заниматься в кружках и получать дополнительное разнообразное образование.

В скором времени дом «Юнармии» откроется и в Республике Коми. Министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова уже проверила готовность здания к открытию и сообщила об этом на своей странице в ВКонтакте: «Для детей и молодежи, которые тоже будут здесь заниматься и тренироваться, созданы прекрасные условия. На трёх этажах переоборудованного помещения на ул. Катаева, дом 39 теперь есть спортзал со скалодромом, актовый зал, лекционные аудитории, помещение для будущего музея поисковиков и др. Ребятам здесь скучно не будет, это точно».

В мае следующего года планируется открытие и Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на Камчатке. «Центр откроется на базе загородного детского лагеря «Восход». К сожалению, открытие в этом году было невозможно в связи с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время работы по запуску возобновлены», – заявил врио губернатора края Владимир Солодов.

Стоит отметить, что деятельности движения уделяется сейчас самое пристальное внимание со стороны руководства страны, предпринимаются масштабные меры для его развития. Активно помогают движению и спонсоры, их поддержка позволяет сделать досуг юнармейцев полезнее и разнообразнее. Часть компаний помогает в организации спортивных и развлекательных мероприятий, другие проводят познавательные лекции, а некоторые закупают новую форму и оборудуют спецклассы. Так, при вступлении в «Юнармию» каждый участник может бесплатно получить на руки комплект красно-бежевого обмундирования из брюк, футболки и форменного берета с орлом.

Стоит напомнить, что старт юнармейскому движению был дан четыре года назад министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. С этого момента движение превратилось в ведущее патриотическое молодёжное общественное объединение, оно стало узнаваемым и востребованным. Численность «Юнармии» по-прежнему быстро растет, она уже превысила 700 тысяч.