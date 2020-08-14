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ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные результаты выборов

14:32. 14 августа 2020 44 просмотра Один комментарий Опубликовал:


ЦИК Белоруссии несмотря на давление по поводу спорности результатов выборов и требований назначить новые выборы, опубликовал https://vybary2020.by/ итоговые результаты выборов 9 августа.

Итого:

Лукашенко – 80,1%
Тихановская – 10,12%
Против всех – 4,59
Канопацкая – 1,68%
Дмитриев – 1,21%
Черечень – 1,14%

Общая явка – 84% – 5 818 956 человек
Явка во время досрочного голосования – 2 806 640 человек

Как раз под назначенные на завтра протесты.
Разумеется, оппозиция, США и страны ЕС не признают эти результаты, так что история будет продолжаться и от Лукашенко будут требовать назначить повторные выборы, которые в текущих реалиях равнозначны подписанию заявления об отставке.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6095790.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11524 9454
    марина 14 августа 2020 в 16:05

    Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

    «С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Белоруссии, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба Тихановской «Пул первой».

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