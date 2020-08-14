ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные результаты выборов
14:32. 14 августа 2020 44 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
ЦИК Белоруссии несмотря на давление по поводу спорности результатов выборов и требований назначить новые выборы, опубликовал https://vybary2020.by/ итоговые результаты выборов 9 августа.
Итого:
Лукашенко – 80,1%
Тихановская – 10,12%
Против всех – 4,59
Канопацкая – 1,68%
Дмитриев – 1,21%
Черечень – 1,14%
Общая явка – 84% – 5 818 956 человек
Явка во время досрочного голосования – 2 806 640 человек
Как раз под назначенные на завтра протесты.
Разумеется, оппозиция, США и страны ЕС не признают эти результаты, так что история будет продолжаться и от Лукашенко будут требовать назначить повторные выборы, которые в текущих реалиях равнозначны подписанию заявления об отставке.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6095790.html
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.
«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Белоруссии, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба Тихановской «Пул первой».