Батька отпустил ЧВКшников
20:02. 14 августа 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
32 из 33 задержанных территории Белоруссии ЧВКшников отпустили и они уже в России.
В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь.
Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан.
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1886440/ – цинк
Как и говорилось ранее, их отпустят вскоре после выборов. Батька не самоубийца, чтобы выдавать их Украине.
В целом, история про зловещую ЧВК в Минске завершилась большим пшиком.
Никаких доказательств их зловещих планов так и не было представлено.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6096662.html