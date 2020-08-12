Взгляд православного на современный российский патриотизм

У России есть Армия и Флот. А с кем и за что намерены воевать наши Вооруженные Силы? Что мы намерены защищать, если подавляющее большинство граждан России главной идеей видят патриотизм в своей комфортной среде обитания. Мы хотим, чтобы у нас было как в Европе или Америке – комфортно, чисто и удобно. Мы за то, чтобы «как в Европе», готовы драться. За свой домик с фонтанчиком и машинкой в подземном паркинге. За «Макдоналдс», хоккей и большие небоскребы…

Мы как-то незаметно из русских людей, по-настоящему любящих свою Родину, превратились в «американских патриотов». Живя в России, мы тихо становимся патриотами Америки и всего мира. И зачем с нами воевать? Мы же тихо без шума и пыли всю свою жизнь полагаем ради комфорта, ради удобств, уюта, сытости, достатка. Мы мечтаем, чтобы все у нас было как в цивилизованных странах. Как в США или Европе.

Говорят, сегодня мы живем в эпоху серости и безликости. В эпоху медуз, дождевых червей и садовых улиток. Ползет улитка по влажному листу. Ползет туда, где ей сытнее и комфортнее. Улитка имеет неплохую систему безопасности. У неё есть раковина, в которую она может спрятаться. Конечно, улитка – патриот своего домика. И червяк – патриот своего кусочка навоза, в котором он ползет. И медуза – патриот. И всякие ракушки, ящерицы и даже бычки-подкаменщики – тоже патриоты. Все любят родную среду обитания, где они могут спрятаться, где им комфортно, безопасно и сытно.



СМИ сообщают, что во Владивосток вот-вот прибудет американский актер японского происхождения, который играл в американском боевике «Последний самурай».



«Актер и мастер боевых искусств Шин Коямада приедет в столицу Дальнего Востока, чтобы рассказать историю своего успеха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Генконсульство США во Владивостоке. Встреча, посвященная Дню американского образования, состоится 16 февраля с 13 до 17 часов в «AZIMUT Отель Владивосток» (Набережная, 10). Все интересующиеся учебой в Америке смогут получить исчерпывающую информацию о поступлении и учебе в университетах США».

Пожалуй, только с сознанием улитки или дождевого червяка можно воспринимать подобные вещи как норму.

США объявляют, что Россия – их главный враг. Мы, русские, под санкциями США. Мы «наказаны», как провинившиеся. Наказаны страной-террористом.

США совсем недавно подтвердили звание мирового террориста. Они подло и вызывающе убили иранского генерала Сулеймани. Весь мир негодовал. Демонстрации и плакаты у американских дипмиссий.

И вот «день американского образования во Владивостоке». Какой-то голливудский затейник будет свободно и при поддержке нашей власти и российских СМИ представлять Владивостоку американский образ жизни. Что будет рассказывать этот японец-лицедей, сбежавший еще в юности из своей Японии в США и там ставший «успешным человеком»?



О чём поведает нам эта улитка, для которой Родина там, где платят? О том, как здорово жить в стране педерастов, где педерасты даже могут стать президентами? Или о том, как прекрасно государство, руководитель которого лично приказывает жестоко расправляться с великими государственными людьми, осмелившимися не принять педерастический образ жизни США?

Эти вопросы, скорее следует задавать не «последнему самураю» из Америки. Спрашивать надо с тех, кто позволяет совершаться всей этой содомии в нашей родной стране. В стране великой культуры и великих подвигов.

Уличная шпана, рэперы, голливудские проститутки, какой-то немыслимый сброд нас учат быть «успешными». И кто бежит навстречу этой шпане? Кто? Любители комфорта, идейные мокрицы, мечтающие о теплой сырости под влажными полами.

Американское образование – это же так круто! Спроси американского студента, когда была Вторая мировая война и кто победил? Спроси и не удивляйся, если американский студент уверенно ответит, что война была где-то в середине XII века и, конечно, войну выиграли Соединенные Штаты Америки!

США – это политическая и социальная утопия. Мировое правительство мечтает утопить все человечество. Они весь мир желают превратить в США, превратить мир в большую утопию.

Не раз доводилось слышать негативные отзывы от профессоров, ученых образованных людей в России, на практике знакомых с содержанием американского высшего образования. Умные интеллигентные люди говорили, что «американское образование – это для дебилов».

И зачем же это «образование для дебилов» широко представлять в России? Что это? Идеологический кризис, или предательство? Тупость или государственная измена?

Виктор Цой пел: «Здесь не понятно, где лицо, а где рыло. И не понятно, где пряник, где плеть. Здесь в сено не втыкаются вилы. А рыба проходит сквозь сеть. И не ясно, где море, где суша. Где золото, а где медь. Что построить, и что разрушить. И кому, и зачем здесь петь».

Время духовных и исторических серостей, предателей, иуд, мокриц, улиток и червей. Улитки проползли во власть, в образование, культуру и в сферу народного хозяйства. Они проползли в нашу жизнь.

И это мы, отвернувшиеся от Христа, высокомерно заявившие, что мы сами боги, открыли врата ада в Богоспасаемой России. Мы сами впустили духовных червей и улиток в свою жизнь. Сами стали духовно серыми и безцветными, тусклыми и блеклыми, потеряв огонь веры во Святую Троицу. В Отца и Сына и Святого Духа.

Это мы, общество любителей комфорта и дивного мира голливудского кино. Мы, любители «Макдоналдса», занявшие первые места в парламентах и высоких собраниях.

И что же мы кичимся своим бизнесом, когда какая-то шваль американская учит наших детей быть «успешными»? Чем же гордимся мы, нувориши, наворовавшие народного добра в эпоху превращения комсомольских лидеров в руководителей крупных финансовых международных проектов? Чем гордимся мы, «народные» избранники, губернаторы и министры? Своими большими креслами, служебными айфонами на американской программе или «европейскими удобствами»?

Мы гордимся тем, что сделали жизнь людей «лучше». Мы построили для них дороги и школы, больницы и баскетбольные площадки. Мы накормили их китайскими помидорами и египетскими бананами. Напоили «кока-колой» и «вим-билль-даном». Научили жить со спутниковой антенной и большим плазменным экраном. Мы привили им вкус к прекрасной голливудской жизни. И подарили «американское образование».



Мы сделали из России проходной скотный двор и международный рынок. Мы превратили свой народ в чужой… В народ европейский, американский, международный. Из русского народа мы сделали «российскую международную нацию». Мы, чиновники высокого и совсем низкого ранга, крупные и мелкие предприниматели, большие и малые академики, выдающиеся и незаметные писатели, журналисты, актеры, режиссеры…

Мы долго плевали в колодец. И теперь оттуда пьют воду наши дети. Это отравленная вода. Как здорово пел певец и композитор Виктор Цой в 1990-м году: «Нам с тобой: голубых небес навес. Нам с тобой: станет лес глухой стеной. Нам с тобой: из заплеванных колодцев не пить. План такой – нам с тобой».

Таких как Цой сейчас мы не обнаружим на экране. Там Урганты, Шнуры, Поклонские и Собчаки… Там имитация, бутафория, многократно перевернутая ложь. Там не понятно, где лицо, а где рыло…

Когда возник Донбасс, блеснуло что-то настоящее в народе. Появились живые, крепкие люди. Настоящие и понятные русские. Но их в сжатые сроки постарались уложить в землю, закопать. Словно, ради этого устраивался Донбасс.

…Сейчас мы ловко встраиваемся в новый дивный мир.И стремимся быть похожими на обломок грязного пенопласта, что болтается в мутной воде.

В новом дивном мире ты можешь быть ничем, а при этом казаться всем. Можешь так нарисовать себя в каком-нибудь собственном блоге, на своей страничке в социальных сетях, что будешь выглядеть большим перламутровым пузырем. Никто и не догадается, что пузырь – мыльный. Жителям виртуальной сети пузырь представляется красивым шаром, целой планетой.



В сети ты можешь быть всем. Успех в сети измеряется в лайках. Чем больше облаяли тебя, тем ты круче. Виртуальный дивный мир не терпит ничего настоящего, истинного. Там все ложное. Там все обман. Когда-то эти сети растворятся, растают, исчезнут.



И мы обнаружим, что как-то нечаянно оказались в аду. Даже не поняли, как туда угодили. А ведь до сих пор кто-то радуется, что у него есть «Одноклассники» или «Фейсбук». Скольких старых друзей мы нашли через эти «Одноклассники»!



Но ведь это искусственный мир. Какие же это друзья, если вы их давно потеряли? Люди идут, уходят в миры фантазий и мечтаний, в какие-то давние ощущения. Там, в десятом классе, так было здорово. А какие песни мы тогда пели, а как ходили в походы… А, помнишь Светку Соколову?! Ей сегодня 300 лет! Да-а-а. Триста лет тому назад… Летят годы. И хочется вернуться в далекое детство, где Светке Соколовой всего десять. Социальная сеть «Одноклассники» дает такую возможность. И люди там встречаются, живут… Живут вдали от реального мира. От того мира, который создан Богом.

Люди добровольно уходят от самих себя настоящих и формируют нереальное общество. Они создают имитацию общества. Компьютерные социальные сети расширяются, захватывают все большее пространство в нашем сознании и в окружающем мире.



Мы все больше уходим в сеть. Мы переносим туда свои души. Мы получаем «американское образование». Там в сети безналичный расчет. Там безналичные отношения. Там все серое и пенопластовое, хотя кажется цветным и крепким. Посмотрите, в нашем мире все меньше живой реальности.



Кругом имитация. Мастера имитации пришли из Европы и США. Они предложили нам тренинги, чтобы мы стали «успешными». Мы изучаем истории «успеха», истории «американского счастья», истории простого предательства.

Мы стали тренировать в себе навык быть ненастоящим, быть симулякрами. Чем дальше человек от Бога, тем больше в нем имитации.



За короткое время имитирования живых человеческих отношений муляжи заполнили Россию. Лжечеловеки, лжероссияне бродят по стране. По какой-то Лжеруси. Еще недавно были живые люди. Не триста, а всего-то тридцать лет тому назад еще были Игорь Тальков, Виктор Цой… Что сейчас? «Кругом измена, трусость и обман». И еще серость, тупость, безликость… И собачий лай…

Но ещё достанется крепкой палкой по хребтам мохнатым собакам, продающим сегодня наше Отечество. Будут биты псы нещадно, как бы они сейчас не торжествовали и не ликовали. Последним самураям из американского Содома пора садиться на своих ездовых псов и уматывать из России, пока головы целы.

Те, кто научил нас плевать в свои колодцы будут низвергнуты во тьму кромешную. Туда, где плач и скрежет зубов. Но не надо думать, что мы избежим этой участи, если не принесём покаяния. Покаяние требует мужества. И это мужество необходимо не только ради спасения самих себя, но ради наших детей. Ради нашей России. Будем мужественны и откроем сердца для Бога…



Романов Игорь Анатольевич,

Центр церковно-государственных отношений

«Берег Рус»

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