О политических взглядах Камалы Харрис

О том, кого Байден взял себе в вице-президенты.Кандидаткой стала сенатор Камала Харрис.Есть как минимум 3 веские причины – она женщина (а это голоса женского электората), она цветная (а это голоса цветных), она "левый демократ" аля Берни Сандерс (а это поддержка "левой" части Демпартии).Разумеется, если бы не протесты имени Флойда, не обязательно, чтобы выбрали ее, но так уж совпало.Куда как интереснее познакомится с взглядами Харрис на вопросы внешней политики.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6089590.html