Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 ноября 2017

Борьба с терроризмом в Сирии близится к завершающей стадии.

Единственным крупным оплотом боевиков в Сирийской Арабской Республике (САР) остается провинция Идлиб, где время военной операции во многом будет зависеть от готовности Турции выполнять ранее взятые на себя обязательства.

В соответствии с астанинскими соглашениями, контроль за соблюдением перемирия в зоне деэскалации № 1 по внешней границе осуществляют Россия и Иран, по внутренней — турецкие силы. Подписанное соглашение предполагает, что страна-гарант получает право на размещение незначительных (!) групп наблюдателей в зоне ответственности (см. карту-схему ниже), однако, судя по всему, Анкара имеет по данному пункту свое видение.

В начале октября генштаб Турции объявил о начале операции в Идлибе, развернув на сирийской границе первый наблюдательный пункт. С середины месяца в северо-западную часть Сирии регулярно прибывают дополнительные единицы бронетехники и военнослужащие турецкой армии, таким образом, миротворческая операция все больше походит на акт агрессии.

Турецкие войска в Идлибе

Отдельного рассмотрения требует и поведение гаранта на территории соседнего государства. Находясь в САР менее месяца, турецкие военные неоднократно обстреливали районы, контролируемые курдскими формированиями. В ходе этих обстрелов не раз гибли мирные жители.

Подробнее в материале: Стратегия турецких войск в Сирии: Мир с «Аль-Каидой»* и война с проамериканской коалицией SDF (КАРТА)

Разбираясь в ситуации, в политике турецких властей все четче прослеживается противоречие между взятыми обязательствами и проводимой политикой. Воспользовавшись трудным положением, в котором оказался сосед, гаранту выгодно затянуть приближающуюся развязку конфликта.

За шесть с половиной лет Анкара наладила тесное экономическое сотрудничество с протурецкими НВФ. Возвращение Идлиба под контроль правительственных сил сулит для турецкой казны значительную потерю незаконных доходов. Впрочем, компенсировать эти убытки может российский рынок, что Москва не раз давала понять турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Более острой проблемой остаются территориальные претензии, официально неозвученные Анкарой. Следуя примеру Израиля, намеренному решить спор с Дамаском вокруг Голанских высот в свою пользу, Турция стремится расширить границы за счет кантона Африн.

Как бы то ни было, территориальные амбиции идут вразрез с интересами Вашингтона, поддерживающего в ходе войны курдские формирования, и Москвы, выступающей за территориальную целостность Сирии. В этой связи, в ближайшей перспективе перед Турцией встает непростой выбор.

Военный источник рассказал «Русской Весне», что, не дожидаясь освобождения Абу-Кемаля (последнего крупного оплота ИГИЛ* в провинции Дейр-эз-Зор), отдельные подразделения ударной дивизии генерала Сухейла «Силы Тигров» (Tiger Force) начинают перегруппировываться, готовясь для штурма Идлиба.

Армейские подразделения уже начали наступательную операцию против «Джебхат ан-Нусры»* на востоке провинции Хама. Войска продвигаются в сторону Идлиба, от боевиков уже освобождены около 10 населённых пунктов.

Поддержку наступающим силам САА оказывает авиация ВКС России, на фото ниже показан один из авиаударов, зафиксированный камерой террористов.

Резюмируя, времени у турецких властей осталось не так много. С одной стороны планам Анкары препятствуют поддерживаемые американцами курдские формирования, с другой — элитные подразделения сирийской армии. По сути, от ответа Анкары будет зависеть лишь время, на которое террористы задержатся в Сирии.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Военный источник предоставил «Русской Весне» карту с расположением турецких войск в соответствии с астанинскими договорённостями. Карта увеличивается троекратно.