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Россия вынудила Кипр изменить условия налогового соглашения. На очереди Нидерланды

08:53. 11 августа 2020 199 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Кипр принял условия РФ по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%, сообщил Минфин России.

“В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия Российской Федерации по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов”, – приводит заявление Минфина РФ агентство ТАСС.

Протокол о внесении изменений в налоговое соглашение с Кипром вступит в силу с 2021 года. “Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года”, – отмечается в сообщении.

“Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года”, – заявил вице-премьер Алексей Оверчук, глава делегации РФ на переговорах, слова которого приводятся в сообщении.

Минфин России также сообщил, что аналогичные условия по пересмотру налогового соглашения были предложены Нидерландам.

“Россия ожидает официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Республике Кипр”, – говорится в сообщении.

Также Минфин России планирует в ближайший месяц завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на таких же, как предложенные Кипру условиях. “Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру”, – заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Дополнительные поступления в бюджет РФ от повышения Кипром налога на дивиденды составят 130-150 млрд руб. ежегодно, сообщил статс-секретарь, замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в эфире телеканала “Россия-24″.

“Все наши предложения были поддержаны. Также со стороны кипрских коллег звучали предложения добавить в инвестиционные фонды эти исключения, в иные аналогичные инструменты, но они не были поддержаны российской стороной, поскольку это привело бы к снижению тех дополнительных доходов, которые мы ожидали получить. И, соответственно, были согласованы только российские предложения. Мы ожидаем дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр, начиная со следующего года, в размере 130-150 млрд рублей ежегодно”, – отметил Сазанов.

Министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис также назвал решение о пересмотре соглашения важным и взаимовыгодным.

“Восстанавливая доверие в экономических связях между Россией и Кипром. Поправка в соглашении о двойном налогообложении была согласована сегодня с вице-премьером [правительства РФ Алексеем] Оверчуком. Это важное и взаимовыгодное соглашение”, – отметил министр в Twitter.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/53464-rossiya-vynudila-kipr-izmenit-usloviya-nalogovogo-soglasheniya-na-ocheredi-niderlandy.html

Метки: новости / аналитика

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5649 5297
    KT 11 августа 2020 в 14:55

    “Министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис также назвал решение о пересмотре соглашения важным и взаимовыгодным”.Основное слово “ВЗАИМОВЫГОДНЫМ”.Так и есть,и это понятно.
    Непонятно для кого автор написал “Россия вынудила”.

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