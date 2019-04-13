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Паникеры придумали для России новую катастрофу

19:42. 13 апреля 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:

Теперь мы все должны умереть потому, что иностранцы закрывают свои бизнесы в России.

В своей колонке на РИА Новости текущий расклад со складывающимся положением в экономике страны прекрасно сформулировал Виктор Мараховский. Его определение просто невозможно не процитировать:

«У отечественных СМИ есть целая армия актуальных паникеров по вызову. Есть паникеры по флоту и есть паникеры по космосу с авиацией. Есть паникеры по сельскому хозяйству. Есть специальные паникеры по Крымскому мосту. Есть паникеры по Курилам, паникеры по Сибири, паникеры по китам и паникеры по котам».

Оно как бы вот оно — сокращение, вдвое, что и требовалось доказать! Но за кадром остается небольшой, но важный нюанс. Деньги закрывающихся иностранных компаний в стране продолжают оставаться. Они лишь перераспределяются в коммерческую недвижимость, где ведущие иностранные инвесторы (Hines, PPF Real Estate, Raven Property Group, арабский фонд Mubadala Investment Company) свои портфели активно наращивают. К примеру, компания PPF Real Estate приобрела торговый комплекс «Невский центр» в Петербурге, а французская Leroy Merlin прикупила долю акций в финской сети гипермаркетов K-Rauta.

И ведь все сказанное, на первый взгляд, полностью соответствует истине. Отчет ЦБ РФ цифры подтверждает. Правда, если читать внимательно, речь там идет несколько про другое. Инвесторы всего-навсего изъяли вложений на 22,4 млрд долларов, тогда как новых принесли на 15,9 млрд долларов. Разница как бы имеет место быть, но вот то ли она означает на практике — давайте разберемся вместе.

Кто и почему решил, что инвестиции являются просто другой формой обозначения благотворительности — до сих пор остается загадкой. В реальной жизни деньги приносят исключительно с целью заработать, то есть — забрать потом больше вложенной суммы. Без разницы, по истечению какого-то времени разом или с некоторой периодичностью частями. Главное — в порядке вещей все инвестированное, в конечном счете, изымается назад.

Другой вопрос — как именно. Некоторым ответом на него служит понятие накопленных прямых иностранных инвестиций как своего рода простой математический баланс между тем, что в бассейн налилось, и объемом за тот же временной период через другую трубу утекшего.

Так вот, Лаборатория международного движения капитала МГИМО МИД РФ посчитала, что прямых иностранных инвестиций на 1 января 2016 года в России было накоплено на 347,6 млрд долларов. Несмотря на все санкции и глобальный мировой кризис капитализма, на начало 2017 года эта цифра достигла 477,6 млрд, а на 1 января 2018 — 535,2 млрд долларов США.

Общее положение с движением инвестиций в мире постоянно меняется. К примеру, первое десятилетие нынешнего века характеризовалось масштабными вложениями американских капиталов в другие рынки. Преимущественно в азиатские. Но геополитические события 2012−2018 годов характер процессов существенно изменили. Особенно явно с 2014 по 2016 годы, где США вывозили денег в среднем вдвое меньше, чем забирали. Например, в 2015 Америка инвестировала за рубеж 200 миллиардов, а привлекла к себе 502, в 2016 — 349,8 и 743,4 млрд долларов соответственно.

Но уже в 2017 картина стала иной. Вывезено 1,2 трлн долларов, а ввезено 1,58 трлн долларов. В основном за счет осушения Евросоюза, где американских капиталов на данный момент осталось менее 10% от уровня десятилетней давности. Впрочем, у ЕС из-за Brexit происходит собственное внутреннее перераспределение денег. Они массово бегут из Лондона в новый финансовый центр — Люксембург (рост притока прямых инвестиций с 0,1 млрд долларов в 2015 году до 2,1 млрд — в 2017 году). За ним следуют Париж и Франкфурт-на-Майне.

Страны БРИКС на общем фоне остаются огромной зоной нестабильности даже по сравнению с рынками Азии. Все вместе, включая Китай, они занимают 15% мирового объема движения капиталов, сократившись на 4 процентных пункта относительно уровня 2016 года. Результат в значительной степени определяется изменением инвестиционной политики КНР, власти которой официально ужесточили политику ограничений по сферам и объемам внешних вложений в пользу стимулирования притока иностранного капитала к себе. Но оказались втянуты в полномасштабную торговую войну со своим главным торговым партнером — США, существенно перекрывшим объемы потока американского капитала в китайский бизнес.

На этом фоне нынешнее положение России является не просто стабильным, есть все основания считать его динамику весьма и весьма позитивной. Несмотря на пеструю разнонаправленность денежных потоков, в общей сумме общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в РФ за три последних года увеличился в 1,53 раза. Где здесь основания для истеричного трагического заламывания рук — остается решительно непонятным.

Впрочем, чтобы не палиться на очевидных цифрах, паникеры по вызову сейчас перешли к игре в наперстки благодаря некоторой мутности типичных бухгалтерских понятий. Вместо просто инвестиций они заговорили о якобы крахе их портфельной части. В качестве примера используя известное решение об уходе из России корпорации «Форд». И ведь она на самом деле свой бизнес у нас решительно сворачивает. Из всех ее площадок останется работать только выпуск легких коммерческих грузовиков, тогда как производство легковушек закроется совсем.

Правда, аналогичная судьба ожидает и все ее заводы в Европе, но в данном случае важно другое. Вместо уходящего «Форда» в Россию вернулись «Мерседес», «Опель» и ряд других ведущих мировых производителей. Так что в целом, даже если смотреть только на портфельные инвестиции, они по-прежнему накапливаются. В январе 2016 их было 141 млрд, в январе 2018 стало 230,7 млрд долларов.

В таком случае вопрос имеется — откуда, кем и с какой целью провоцируется паника? А из мелкой повседневной текучки, к тому же взятой явно фрагментарно. Во-первых, большинство международных инвесторов на поверку оказались либо американскими напрямую, либо находящимися под сильным, часто подавляющим, американским публичным и непубличным давлением.

Введение Вашингтоном различных санкций вынудило их из прямых активов попавших под ограничения российских компаний выходить. Часто с закрытием юридических лиц, посредством которых их хозяйственная деятельность осуществлялась ранее. В частности, за 11 месяцев 2018 года по данным Росстата в России фирм с иностранной собственностью было ликвидировано 14,4 тысячи.

Но что любопытно, вместе с тем было открыто 7,4 тыс. новых, а приток новых капиталов, хоть и снизился, тем не менее, в целом по-прежнему сохранился. Если в период 2005—2013 годов в среднем инвесторы приносили в Россию по 10,5 млрд долларов ежеквартально, то сейчас (с 2014 по 2018) в страну поступает в среднем по 4,5 млрд каждый квартал.

Оно как бы вот оно — сокращение, вдвое, что и требовалось доказать! Но за кадром остается небольшой, но важный нюанс. Деньги закрывающихся иностранных компаний в стране продолжают оставаться. Они лишь перераспределяются в коммерческую недвижимость, где ведущие иностранные инвесторы (Hines, PPF Real Estate, Raven Property Group, арабский фонд Mubadala Investment Company) свои портфели активно наращивают. К примеру, компания PPF Real Estate приобрела торговый комплекс «Невский центр» в Петербуге, а французская Leroy Merlin прикупила долю акций в финской сети гипермаркетов K-Rauta.

Во-вторых, картину серьезно путает крушение мировой системы оффшоров. Не то чтобы фатальное, однако по сравнению с положением дел двадцать лет назад, условия ведения дел с ними во всем мире существенно меняются, тем самым вынуждая владельцев размещенных в них денег заниматься переделкой схем хранения и движения капитала.

Не стоит забывать, что больше половины поступающих в Россию иностранных инвестиций приходят как раз из оффшорных зон, в первую очередь, Кипра, Люксембурга, Багам и Бермудов. Целый ряд перемен в этой области в течение последних двух лет вызван процессом деофшоризации российского бизнеса, то есть перевода его из иностранной в российскую юрисдикцию, тем самым лишая процедуру реинвестирования денег статуса притока иностранного капитала. По большому счету они и раньше на добрую половину общего объема являлись сначала из России выведенными, но тогда считались, при возврате, учитывались как иностранные инвестиции.

В результате выходило, что, скажем, Кипр с размером собственного ВВП в 16,5 млрд евро в 2013 году инвестировал в Россию 22,6 млрд долларов. Как так? Экономика страны полностью пахала на вложения, а разницу киприоты еще на стороне одолжили? Все становится понятным, если взглянуть на график общего объема депозитов, размещенных иностранными резидентами в кипрских банках. В 2011—2012 годах чужих денег там откуда-то взялось в объеме свыше 70 млрд евро. Теперь изрядная их часть снова считается российской.

Ну, и в-третьих, активно набирающий сейчас темп распада глобальной мировой экономики на самостоятельные изолированные кластеры действительно отражается на движении денег. Складывающиеся новые финансовые центры некогда общий свободно перетекающий между рынками капитал начинают делить и у себя заначивать. В части рынка БРИКС темпы роста иностранных инвестиций в развивающиеся страны действительно просели с 4,6% до 3% в год.

Однако это совершенно не означает какую-то особую ошибочность именно российской экономической или международной политики. Да, к нам притекло за 2018 год на 6 млрд долларов меньше, но так ведь из-за глобальных причин обмелело у всех. Да и насчет усыхания, кстати сказать, процедура импортозамещения теснейшим образом сопряжена с вытеснением иностранных компаний из ряда рынков, а также расширением российских инвестиций за рубежом.

Если на начало 2016 года Россия в экономики других стран имела вложений на 367,5 млрд долларов, то в январе 2018 их размер достиг 470,8 млрд долларов. Согласно нормам финансового учета по меньшей мере 2/3 этой разницы в 103 млрд формируется российскими оффшорными капиталами, изменившими направление инвестирования с России на Турцию, Европу, страны Африки и другие зарубежные рынки.

Резюмируя сказанное следует признать — никакой такой проблемы с этими 6,5 млрд долларов падения притока иностранных инвестиций в Россию нет. Обычный текущий рабочий процесс. Экспорт продовольствия увеличивается. Газовую экспансию в Европу остановить не удалось. Американский конгресс прямо говорит о явной усталости от бесполезности попыток расширения антироссийских санкций. А паникерам как-то надо отрабатывать свой хлеб. Вот и приходится цепляться хоть за что-то.

Александр Запольскис

Источник: http://voicesevas.ru/news/43954-panikery-pridumali-dlya-rossii-novuyu-katastrofu.html

Метки: новости / аналитика

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