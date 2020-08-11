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Новости проекта «Час Быка»

13:00. 11 августа 2020 190 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

О романе Ивана Ефремова и его социальном звучании

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В рамках проекта по созданию фильма «Час Быка» по одноимённому роману писателя-фантаста Ивана Антоновича Ефремова инициативная группа завершила приём работ на  первые конкурсы: на написание сценария, музыки к будущему фильму и создание рисунков. 

В конкурсе приняли участие 66 конкурсантов, среди которых: 25 художников, 28 музыкантов, 13 сценаристов.

Ознакомиться с работами можно по ссылкам: 
Рисунок: http://chas-byka.ru/forum/main-forum/konkurs-risunka/
Музыка: http://chas-byka.ru/forum/main-forum/konkurs-muzyki/ 
Сценарии: http://chas-byka.ru/forum/main-forum/konkurs-scenarija/ 

На данный момент наше жюри приступило к работе.

Председатели жюри:
Рисунок – Геннадий Иванович Тищенко
Музыка – Леонид Викторович Тимошенко
Сценарий – Николай Николаевич Смирнов

22 августа будут объявлены победители конкурса. 
Но на этом все не закончилось.

С 1 по 20 августа объявлены еще два конкурса:   

Конкурс на написание синопсиса. (Синопсис – это краткое изложение сценария на нескольких страницах, но возможно даже – на одной). При написании этого синопсиса можно учесть лучшие находки авторов 1-го конкурса и добавить свое авторское видение.

Можете доработать свой первый синопсис с учетом этих пожеланий. Файлы в формате «doс» должны быть присланы на электронную почту kosmist@bk.ru  Актив проекта подведет итоги конкурса на написание синопсиса до 22 августа 2020 г. Синопсис победителя планируется доработать, после этого разместить его в портфолио проекта.

Конкурс на создание логотипа.
Правила и задачи конкурса:
Конкурс проходит с 1 по 20 августа.
На конкурс надо представить графический логотип для проекта «Час Быка».
Логотипы надо присылать на эл. почту – kosmist@bk.ru
Файлы принимаются до 20 августа 2020г. Итоги конкурса на создание логотипа будут подведены до 22 августа 2020 г.
Логотип планируется использовать на сайте, в соцсетях, чатах и т.п.

Безусловно, такие конкурсы позволяют молодежи проявить свои творческие способности, да и участвовать в них чрезвычайно интересно!

Однако, авторы проекта видят свои задачи гораздо шире. Они стремятся привлечь внимание к творчеству писателя Ивана Ефремова. А нужно сказать, что это был человек незаурядных способностей, ученый-палеонтолог и геронтолог с мировым именем. Его литературные произведения, которые традиционно принято относить к жанру фантастического романа, обладают глубоким социальным звучанием. Если обратиться к «Часу Быка», который был издан в 1970 году, то можно увидеть, что фантастический сюжет похож на яркую конфетную обертку, а сама «конфетка», то есть содержание произведения и заложенные в нем смыслы – никак не относятся к развлекательному чтиву, которое мы привычно именуем «фантастикой».

Роман «Час Быка» раскрывает неприглядную правду о системе несправедливого мироустройства, которая существует на планете Торманс, хотя внимательный читатель понимает, что речь идет именно о нашей Земле. Шаг за шагом на страницах своего романа Ефремов описывает, как функционирует паразитическое олигархическое устройство и к каким последствиям всё это приводит. Не остается без внимания ни одна сфера жизнедеятельности человека: медицина, образование, культура и т.д. Остаётся только удивляться, как писателю удалось вписать такой подробный критический анализ уровня жизни целой цивилизации в структуру одного фантастического романа. 

Важно отметить, что писатель ведет рассказ о происходящем на Тормансе с рациональной точки зрения, без гнева и осуждения, и постоянно проводит параллель между тормансианской цивилизацией и культурой землян, которые прилетели на эту планету (земляне к тому времени уже преодолели биосферный кризис – разрешили у себя проблемы Эры Разделенных Миров). Такой подход позволил автору на конкретных примерах показать отличие справедливого мироустройства от системы угнетения, которая сложилась благодаря власти олигархии, и отличие человечного строя психики от психики человека угнетенного, превращенного в раба системы.

В романе «Час Быка» Ефремов провел поистине гигантскую разъяснительную работу по пропаганде нового справедливого жизнеустройства общества, где главными ценностями являются – сам Человек и развитие его творческого потенциала.

Важно отметить, что само это произведение практически в течение десяти лет после того, как вышло в свет, находилось под негласным запретом. Казалось бы – в чём причина такого страха и нелюбви к роману «Час Быка» со стороны руководителей политбюро и компартии СССР, со стороны «руководящей и направляющей» идеологической силы? Ведь в этом произведении как раз ярко пропагандируется светлое будущее «коммунистического общества»?

Дело в том, что те годы были временем построения так называемого «лжесоциализма», когда с трибун провозглашались одни ценности, а в повседневной жизни люди видели, как на местах чиновники руководствуются совсем иными законами и нравственными стандартами. Всеобщая уравниловка, дефицит качественных товаров народного потребления, а впоследствии – и введение талонов на основные продукты питания (гречка, масло, мясо и т.д.), – все это свидетельствовало о том, что в СССР была та же общественно-экономическая система, как и на Западе, только называлась она «государственным капитализмом». Понятно, пока чиновник находится в высших эшелонах власти – он и становится временным олигархом, а значит, есть повод позаботиться о накоплении личного состояния, ведь «всё вокруг общее, а значит, всё вокруг – моё»…

В романе «Час Быка» раскрыты совсем иные стандарты коммунистического общества, иные человеческие взаимоотношения и духовно-нравственные ценности. Именно поэтому произведение Ефремова пришлось «не ко двору» идеологическому руководству страны. 

… Прошло время, но и сегодня литературное творчество этого удивительного человека – известного ученого и писателя – не потеряло своей актуальности. Читаешь его произведения – и словно, как в безбрежный океан, окунаешься в прошлое, настоящее и светлое будущее. А вот когда оно настанет – это светлое будущее, зависит от усилий каждого человека на планете Земля… 

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Час Быка

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/novosti-proekta-chas-byka

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