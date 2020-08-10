Художник вышивает потрясающие картины с помощью швейной машины
10:17. 10 августа 2020 72 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Житель Индии, Арун Кумар Баджадж, обладает необычным мастерством — он рисует с помощью швейной машины. Технически — это вышивка, а не живопись, но его работы настолько невероятно детализированы, что выглядят как гиперреалистичные картины.
Арун с детства рисовал и мечтал стать известным художником, но 15 лет назад внезапная смерть отца сорвала его планы и заставила парня отказаться от школы, чтобы он мог управлять семейным бизнесом. Его отец был портным, и Арун пошел по его стопам, но не позволил художнику в нем умереть — он начал «рисовать» иглой и ниткой. Кумару потребовалось около 10 лет, чтобы овладеть этой уникальной формой искусства, и на сегодняшний день он признан единственным в мире художником, рисующим с помощью швейной машины.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10499549.html
Да-а.. гоям за жыдами не угнаться! Хитрожопый Арон купил недорого машинку с ЧПУ, прицепил её к компьютеру, настрогал десяток картин на еврейские и, чтобы никто не догадался, другие темы, сочинил сказочку про 10 лет кропотливого труда (а мошт и не сам сочинил), сделал постановочные селфи (а мошт и кто-то его фоткал), сбегал быстренько в ближайшую редакцию интернет-издания к приятелю с огромным шнобелем – и ву а ля! известность на весь мир!
А гой Малеос за это время выпил бочку водяры….
КрасавчеГ