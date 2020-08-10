Главная » Невероятное в мире, Творчество

Художник вышивает потрясающие картины с помощью швейной машины

10:17. 10 августа 2020 72 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Житель Индии, Арун Кумар Баджадж, обладает необычным мастерством — он рисует с помощью швейной машины. Технически — это вышивка, а не живопись, но его работы настолько невероятно детализированы, что выглядят как гиперреалистичные картины.

Арун с детства рисовал и мечтал стать известным художником, но 15 лет назад внезапная смерть отца сорвала его планы и заставила парня отказаться от школы, чтобы он мог управлять семейным бизнесом. Его отец был портным, и Арун пошел по его стопам, но не позволил художнику в нем умереть — он начал «рисовать» иглой и ниткой. Кумару потребовалось около 10 лет, чтобы овладеть этой уникальной формой искусства, и на сегодняшний день он признан единственным в мире художником, рисующим с помощью швейной машины.















Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10499549.html

Метки: живопись, индия, искусство

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Узоры Русской вышивки
... ткани, словно по канве, вышивался контур рисунка. Рукодельницы чаще всего...ячейках которой, в шахматном порядке, вышивались крестики. Прием этот, не подчеркивая...полотенца «с петухами»... Однако юным художникам, конечно, недостаточно только любоваться этими...
«Народная вышивка Пудожья», или возможность прикоснуться к сокровищам русской вышивки
... и заинтересуется вышивкой, начнёт вышивать. Все мастера России по ... себя помню, немножко я вышивала. То салфеточку, то воротничок...! Попробуй спроси, почему не вышивают приданое по древнему канону, –...и этнографы, и поэты, и художники, и философы, и краеведы,...
Три женщины. Три судьбы. Одна война
... Барамзиной Так изобразили Татьяну советские художники Снайпером Татьяна успела убить 16... санитарный кружок. Учила жен военных вышивать, а в казармах раскладывала вышитые... вывезти в эвакуацию. Потом стала вышивать и продавать свои работы. Накопила...
Обретение рун
...петроглифов (древних рисунков на камне) художник Владимир Капелько, отзывался о рисунках... гениальность этих рисунков воистину только художник и может доказать. Высокая художественная...ВЕК Небеса держу, как пяльцы – Вышиваю месяц юный. Протянулись ветки-пальцы...
Скатный жемчуг - старинное украшение Северной Руси
... миллиарда в нынешних ценах). И вышивали жемчугом почти все: от кокошников... у славян-вятичей; иногда здесь вышивал! инициалы владельца. Примечателен этот головной...-методический центр культуры, 2002 г.) Художник Константин Егорович Маковский Шейное украшение...
Руская Свастика под запретом с 1922 года
... фашистского движения, то предупреждаю, что художники ни в коем случае не.... 2. В 1980-е издательство «Художник РСФСР» готовило альбом «Руское народное.... прошлого столетия, когда им запретили вышивать крест с загнутыми концами на...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14506 8724
    Maleos 10 августа 2020 в 10:53

    Да-а.. гоям за жыдами не угнаться! Хитрожопый Арон купил недорого машинку с ЧПУ, прицепил её к компьютеру, настрогал десяток картин на еврейские и, чтобы никто не догадался, другие темы, сочинил сказочку про 10 лет кропотливого труда (а мошт и не сам сочинил), сделал постановочные селфи (а мошт и кто-то его фоткал), сбегал быстренько в ближайшую редакцию интернет-издания к приятелю с огромным шнобелем – и ву а ля! известность на весь мир!

    Ответить
    -1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)