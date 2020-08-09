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Названы неожиданные признаки начинающегося старческого слабоумия

01:00. 9 августа 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Названы неожиданные признаки начинающегося старческого слабоумия | Русская весна

Учёные из Университета Калифорнии утверждают, что головокружение после подъёма на ноги может быть признаком начинающего слабоумия в пожилом возрасте. Материалы исследования опубликовала британская газета Daily Mail. 

К такому выводу специалисты пришли после проведённого исследования, в котором участвовали две тысячи человек. Учёные более десяти лет пристально наблюдали за участниками эксперимента в возрасте от 12 до 70 лет.

Исследователи определили, что у пациентов с низким систолическим давлением, которое зачастую является причиной головокружения, риск развития деменции почти на сорок процентов выше.

Нехватка притока крови к мозгу провоцирует ухудшение когнитивных функций, заметили американские учёные. 

В материале отмечается, что с возрастом крупные кровеносные сосуды теряют свою гибкость. По этой причине возникают проблемы с давлением. В результате у пожилых людей может развиться ортостатическая гипотензия — чрезмерное снижение артериального давления при принятии вертикального положения.

С ней сталкиваются пять процентов людей в возрасте старше 50 лет и двадцать процентов людей старше 70 лет. Эта болезнь повышает риск развития слабоумия, считают учёные.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596905789

Метки: Новости

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