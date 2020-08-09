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На всякий случай

19:38. 9 августа 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Минске идет развертывание сил безопасности "на всякий случай", в ожидании вероятных протестов после оглашения результатов выборов на которых победит Лукашенко.
Как уже ранее объявляла оппозиция, этот результат она признавать не собирается.







































В общем, самое интересное будет завтра.
Интернет рубанули еще утром.



Ну и в порядке юмора, белорусский Павленский.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6082945.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко, Минск, фотографии

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