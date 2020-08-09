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Как Дюма-отец по России путешествовал

17:11. 9 августа 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: histrf.ru

Среди зарубежных писателей в России давно и прочно ведущее место по популярности занимает Александр Дюма-отец. Вряд ли кто-то из наших соотечественников не прочитал ни одного романа известного автора. Даже молодые люди, которые не выпускают из рук гаджеты, наверняка что-то слышали или видели о трех мушкетерах.

Хочу в Россию

Известный романист действительно очень хотел побывать в России, правда, какое-то время он был «невъездным». Это случилось, когда 38-летний Дюма в 1840 году написал роман «Учитель фехтования». Сюжет для России того времени был довольно актуален и рассказывал о француженке Полине Гёбль, вышедшей замуж за декабриста Ивана Анненкова (кстати, ровесника Дюма) и отправившейся за мужем в Сибирь. Книга была написана живо и, что очень важно, правдиво. Это обеспечило успех и во Франции, и в России, но император Николай I усмотрел в романе крамолу и запретил автору появляться в России.

Время шло, императоры в России менялись, и менялось отношение к зарубежным литераторам. В 1858 году у романиста состоялась встреча с русским литератором графом Григорием Александровичем Кушелевым-Безбородко. Граф пригласил Дюма посетить Россию, он с благодарностью воспользовался этим. Уже 15 июня 1858 года он на поезде выехал из Парижа и на следующий день был в Берлине. Дальше он переехал в Штеттин и на корабле прибыл в Кронштадт и Петербург.

Источник: pinterest.com

Ах, Петербург!

Петербург всегда любил знаменитостей, а прибытие Дюма вызвало вообще большой ажиотаж. Почти вся петербургская аристократия хотела угодить гостю, все стремились предугадать и исполнить все его желания. Александр Герцен писал тогда, что стыдно смотреть, как аристократия стелется у ног Дюма. В общей сложности французский классик провел в городе на Неве полтора месяца, узнал для себя много нового, познакомился с интересными людьми, осмотрел столицу Российской империи. Он даже побывал в Петропавловской крепости.

Интересно, что за все время пребывания иностранного гостя в городе за ним велось постоянное наблюдение, а собранная информация поступала прямо на стол Александру II. Среди жандармских наблюдений было и такое, что писатель сам себе готовит кушанья. В городе говорили и том, что он мастер в этом деле. Подмечено было точно: под конец своей творческой карьеры Дюма порадовал своих читателей созданием «Кулинарного словаря».

После Петербурга Дюма побывал в Москве, в Нижнем Новгороде, а потом его маршрут пролег по Волге до Астрахани. Естественно, все путешествие сопровождалось подробными записями, которые в дальнейшем легли в основу книги Дюма о России.

Источник: commons.wikimedia.org

На Кавказ

Всего в России Дюма провел почти девять месяцев и в июле 1858 года отметил здесь свой 56-й день рождения. После Астрахани он через Калмыкию и Кизляр попадает в Дагестан, а дальше – в Баку и Грузию. Надо сразу отметить, что подобная поездка была сопряжена с риском для жизни. На Кавказе продолжалась война, а в Чечне француза и его спутников даже обстреляли. Тем не менее он позднее заявлял, что в его жизни не было столь приятного и легкого путешествия.

Результатом кавказских наблюдений Дюма стала замечательная книга «Путешествие на Кавказ». К сожалению, сегодня она незаслуженно забыта. В ней интересно показана жизнь горцев, их быт и нравы. Пытаясь вникнуть в непростую жизнь кавказских народов, Дюма создает не просто рассказ писателя, а документ о времени 50-х годов XIX столетия на Кавказе. Дюма не был бы всем известным автором захватывающих романов, если бы и на страницах этой книги не показал романтические страницы войны, напряженную обстановку, неожиданные приключения.

Трудно отнять у писателя некоторую рисовку и самолюбование, но то, что он был смелым человеком, у него отнять невозможно. По возвращении домой из России он вновь отправляется в дорогу. На этот раз он едет в Италию, где его друг Джузеппе Гарибальди ведет борьбу против австрийского правительства за независимость Италии. Мало того, что Дюма поддерживает революционера материально, он ещё и участвует в походе «гарибальдийской тысячи» на Сицилию в 1859 году. А русские впечатления навсегда остались в сердце неутомимого французского литератора.

Обложка: pinterest.com

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-djuma-otec-po-rossii-puteshestvoval-117822

Метки: чит.клуб

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