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Еврокомиссия создает механизм защиты «Северного потока — 2» от США

18:31. 9 августа 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Иллюстрация: faz.net

До конца года Еврокомиссия планирует разработать механизм финансовой и экономической защиты стран ЕС от экстерриториальных санкций третьих стран. Об этом посол Европейского союза в России Маркус Эдерер рассказал «Интерфаксу».

«Единая позиция ЕС по этому вопросу („Северного потока — 2“. — Ред.) недавно была высказана верховным представителем ЕС Боррелем. Ссылаясь на ситуацию, в том числе вокруг „Северного потока — 2“, он выразил глубокую обеспокоенность тем фактом, что „США все чаще применяют санкции или угрожают их применением в отношении европейских компаний и интересов“. В своем заявлении он также дал четко понять, что ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. И добавил, что европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами», — рассказал европейский дипломат.

Маркус Эдерер заметил, что сейчас Еврокомиссия работает над Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС. 

«Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран», — сказал посол Европейского союза в России.


Напомним, что против «Северного потока — 2» уже действуют американские санкции. Они запрещают судовладельцам предоставлять проекту трубоукладочные суда. Это уже привело к временной остановке проекта. В декабре прошлого года появились первые ограничения США по проекту для трубоукладчиков, и участвовавшие в нем суда компании Allseas покинули Балтийское море. «Газпром», однако, начал подтягивать на достройку российские трубоукладчики. В начале мая из Находки в немецкий порт Мукран пришел «Академик Черский». Он присоединился к уже находящемуся там трубоукладчику «Фортуна». Для США, которые утверждали, что Россия уже не сможет достроить газопровод, это стало неприятной неожиданностью, и Вашингтон заявил о расширении санкций. Сенаторы США добились того, чтобы новые санкции включили в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов, а госсекретарь Майк Помпео заявил о возможном применении уже действующего санкционного закона против России к газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Расширение санкций по «Северному потоку — 2» угрожает судовладельцам всех видов судов, которые участвуют в проекте. Под удар могут попасть страховые компании, порты и фирмы, предоставляющие услуги по испытаниям газопроводов и их сертификации. Принятый еще в 2017 году и действующий закон о санкциях распространяет свое действие и на инвесторов проекта.

Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Президент России Владимир Путин заявлял, что проект завершат собственными силами в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.

источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/53427-evrokomissiya-sozdaet-mehanizm-zaschity-severnogo-potoka-2-ot-ssha.html

Метки: новости / аналитика

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