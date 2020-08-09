Евгений Сатановский: Час презрения, час подлости и тьмы настал на планете

Джоан Роулинг, автора “Гарри Поттера” обвинили в том, что она не уважает трансгендеров так, как их надлежит уважать: напоказ, с надрывом и истерикой. Да что там, она смеет ШУТИТЬ на такую святую тему, как гендерная! Она за то, чтобы женщин называли женщинами, а не “людьми, которые менструируют”. У нас в автобусе за такую словесную конструкцию могут и в торец закатать, а на дискотеке за ТАКОЕ приглашение на танец девчонки вообще ногами забьют. Причём не только на Урале или на Кубани, но и в повышенно интеллигентном Питере. И правильно сделают. Она, наверное, и за то, чтобы мужчин называли мужчинами! Страшный человек.

Джорджа Мартина, автора “Игры престолов” фаны затроллили за то, что он в неудобопроизносимых фамилиях ничего из себя не представляющих африканских авторов, ставших лауреатами премии “Хьюго” на очередном конвенте, которые ему поручили огласить, путался. Притом, что они никогда никому ни по какому поводу известны не были и не будут, книги их гроша ломаного не стоят, а премии им выдали за цвет кожи и из соображений политкорректности и расового равенства, как всё теперь в западном мире делается.

В симфонических оркестрах слепые прослушивания требуют отменить, потому что негров в них недостаточно, несмотря на то, что эти самые прослушивания ввели именно для того, чтобы искоренить расовую и национальную предвзятость. То есть теперь неважно, как музыкант играет, брать будут по расовой квоте. И на кафедры американских университетов тоже по квоте. Особенно это в физике, химии, биологии и математике позволит уровень их науки поднять. Да и в медицине – в нейрохирургии, онкологии и прочих специальностях такого рода. Стоит ещё у компьютерщиков, астрофизиков и оборонщиков процентную норму ввести. Шикарно ляжет на холодную войну, которую Америка всем, кто ей не нравится, от Китая и Ирана до нас, объявляет.

Великие, без преувеличения писатели, которые создали произведения, вернувшие к книге миллионы и десятки миллионов детей и взрослых, а фильмы, которые по ним сняли, посмотрели и пересматривают сотни миллионов человек, втаптываются в грязь актёрами, которых без их книг и их сценариев никто бы не знал, техническим персоналом, который на этих картинах сделал себе имя, главными редакторами издательств и продюсерами, которые на них заработали миллиарды, в угоду толпе ничтожеств и фанатиков, уродов и извращенцев, только за то, что Роулинг и Мартин посмели остаться нормальными людьми в эпоху новой Культурной революции, теперь западной. Их шельмуют американские и европейские хунвейбины, ничуть не менее мерзкие и подлые, чем те, что громили цивилизацию и культуру в Китае в 1966-1976 гг. Всё повторяется в этом мире.

Во всём этом, как и в нынешнем движении “Жизни чёрных важны”, нет ничего, что касалось бы равенства и справедливости. Жадные, жалкие люди, которые не могут ничего в этой жизни добиться не потому, что им кто-то мешает, а из-за собственной неспособности к чему-то, кроме самой примитивной тупой работы, отсутствия талантов, собственной лени и ненасытной жажды халявы, отъевшись на пособия, которых они не заслуживают, вооружившись и собравшись в агрессивную и достаточно большую стаю, внезапно стали силой.

Их боятся, перед ними заискивают, с ними считаются. Их нельзя высмеивать. Их исковерканные уродские представления о том, что правильно, что нет, превращают в норму и горе тем, кто не хочет и не может из чувства естественной брезгливости встраиваться в их ряды. Их используют сильные мира сего. К ним прибились леваки и квазиреволюционеры всех типов, видов и разновидностей. Они теперь решают, кто и что может и должен говорить, что и как писать. Час презрения, час подлости и тьмы настал на планете. Хорошо хоть не на всей. Мы пока нормально живём. Китайцы. Да и на Западе не всё потеряно, по крайней мере, пока.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/53408-evgeniy-satanovskiy-chas-prezreniya-chas-podlosti-i-tmy-nastal-na-planete.html