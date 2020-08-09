1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. «Слышен топот лаптей и сапог». Часть 2



01. 2 июня. Бывший генерал КГБ Олег Калугин выступает с речью на митинге с требованием радикальных реформ и демократизации в Москве



03. 3 июля. Организация реформаторов «Клуб московских избирателей» протестует во время открытия 28-го и последнего съезда Коммунистической партии



04. 3 июля. Организация реформаторов «Клуб московских избирателей» протестует во время открытия 28-го и последнего съезда Коммунистической партии. Демонстранты перелезают через высокий забор, чтобы вывесить плакаты в Парке Горького



05. 4 июля. Бездомные протестуют во время 28-го, последнего съезда Коммунистической партии



06. 11 июля. Бывший генерал КГБ Олег Калугин выступает с речью во время забастовки шахтеров в Новокузнецке



10. 15 июля. Десятки тысяч демонстрантов пересекают Крымский мост и направляются в сторону Красной площади во время демонстрации демократической платформы



15. 15 июля. Сова революции Валерия Ильинична Новодворская на антикоммунистической демонстрации



16. 1 сентября. Огромная толпа демонстрантов в поддержку демократии в дождливой Москве



18. 8 сентября. Ленинград. Люди собрались на Дворцовой площади, чтобы поддержать идею вернуть Ленинграду его историческое название



20. 15 сентября. Москва. Люди идут на митинг демократической оппозиции в поддержку программы 500 дней



23. 23 сентября. Люди протестуют против наделения президента СССР чрезвычайными полномочиями



24. 27 сентября. Алексей Кичихин, лейтенант КГБ. Полковник, протестующий против коррупции в КГБ



25. 29 сентября. Киев. На митинге была принята резолюция о выходе Украины из состава СССР



Источник: https://humus.livejournal.com/7347891.html