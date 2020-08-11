1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. «Слышен топот лаптей и сапог». Часть 3
01. 8 октября. Палаточный городок на площади Октябрьской революции, организованный голодающими студентами в знак протеста против политики правительства
02. 30 октября. Демонстрация противников Советского Союза во время церемонии закладки Соловецкого камня
03. 6 ноября. Дубоссары. Похороны людей, погибших в результате столкновений спецподразделений милиции с протестующими
04. 7 ноября. Антикоммунистическая демонстрация в Москве
10. 7 ноября. Москва. Борис Ельцин и Гавриил Попов принимают участие в альтернативной демонстрации
11. 7 ноября. Коммунистическая демонстрация на Красной площади
14. 7 ноября. Женщина протестует против правительства на Красной площади
15. 23 ноября. Тернополь. Демонстрация была организована движением «Рух».
16. 1 декабря. Военный на демонстрации за права человека
17. 1 декабря. Толпа протестующих на улице Горького