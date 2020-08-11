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1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. «Слышен топот лаптей и сапог». Часть 3

10:59. 11 августа 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


01. 8 октября. Палаточный городок на площади Октябрьской революции, организованный голодающими студентами в знак протеста против политики правительства


02. 30 октября. Демонстрация противников Советского Союза во время церемонии закладки Соловецкого камня


03. 6 ноября. Дубоссары. Похороны людей, погибших в результате столкновений спецподразделений милиции с протестующими


04. 7 ноября. Антикоммунистическая демонстрация в Москве


10. 7 ноября. Москва. Борис Ельцин и Гавриил Попов принимают участие в альтернативной демонстрации


11. 7 ноября. Коммунистическая демонстрация на Красной площади


14. 7 ноября. Женщина протестует против правительства на Красной площади


15. 23 ноября. Тернополь. Демонстрация была организована движением «Рух».


16. 1 декабря. Военный на демонстрации за права человека


17. 1 декабря. Толпа протестующих на улице Горького

Источник: https://humus.livejournal.com/7350238.html

Метки: история, Россия, фото

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