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Наемники ЧВК Silvercorp получили 20 лет тюрьмы в Венесуэле

23:03. 8 августа 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Пойманные во время провалившегося переворота в Венесуэле американские наемники ЧВК Silvercorp Люк Денман и Айран Берри получили 20 лет тюрьмы за терроризм, заговор и незаконный оборот оружия.










На момент провала переворота, оба пойманных американских террориста, были действующими сотрудниками ЧВК Silvercorp, руководитель которой Джордан Гудро подписал контракт с Гуайдо на оплату своих услуг после "победы демократической революции и свержения Мадуро".
Контракт согласовывался на уровне администрации Трампа, но информация по каналам спецслужб дошла до Венесуэлы и та эффектно разгромила американский заговор, сумев поймать в том числе и американских его участников (помимо них отловили еще несколько десятков различных заговорщиков разного уровня, а Гуайдо после этого бежал в посольство Франции в Каракасе).

Ждем рассказов про "узников совести" в венесуэльской тюрьме.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6081536.html

Метки: silvercorp, венесуэла, гудро, империализм, мадуро, США, ЧВК, южная америка

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