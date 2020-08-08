Наемники ЧВК Silvercorp получили 20 лет тюрьмы в Венесуэле

Пойманные во время провалившегося переворота в Венесуэле американские наемники ЧВК Silvercorp Люк Денман и Айран Берри получили 20 лет тюрьмы за терроризм, заговор и незаконный оборот оружия.На момент провала переворота, оба пойманных американских террориста, были действующими сотрудниками ЧВК Silvercorp, руководитель которой Джордан Гудро подписал контракт с Гуайдо на оплату своих услуг после "победы демократической революции и свержения Мадуро".Контракт согласовывался на уровне администрации Трампа, но информация по каналам спецслужб дошла до Венесуэлы и та эффектно разгромила американский заговор, сумев поймать в том числе и американских его участников (помимо них отловили еще несколько десятков различных заговорщиков разного уровня, а Гуайдо после этого бежал в посольство Франции в Каракасе).Ждем рассказов про "узников совести" в венесуэльской тюрьме.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6081536.html