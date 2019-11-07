Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 ноября 2019

Россия заполучила ракету комплекса ПРО “Праща Давида”

Как сообщают ближневосточные источники, летом 2018 года одна из ракет израильского противоракетного комплекса "Праща Давида" упала на территории Сирии практически в целом состоянии – самоликвидация не сработала.Сирийцы нашли ракету и передали ее в Россию для изучения.Ракета данной системы, как и сам комплекс, были лишь недавно поставлены на вооружение ЦАХАЛ и являются совместной американо-израильской разработкой, которая в свою является одной из основных частей израильской противовоздушной и противоракетной обороны."Праща Давида" предназначена для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности.Как это работает. Испытания 2015 года.Разумеется, как показывает пример американских дронов захваченных Ираном и Китаем, получение доступа к актуальным технологиям, может сильно подстегнуть развитие целого вида вооружений. С другой стороны, у РФ и без американо-израильских ракет с точки зрения ПВО/ПРО все весьма неплохо. Но в любом случае, напрямую ознакомиться с тем, что там у конкурентов, никогда лишним не бывает.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

СМИ сообщают о прибытии в Ливию сотен российских бойцов

Американские издания обладают удивительным свойством находить «русский след» в любом регионе планеты, основываясь на каких-то совершенно фантастических данных.

Так, например, The New York Times заявила о том, что за последние полтора месяца на территорию Ливии прибыло около двухсот «российских наемников», среди которых есть снайперы.

Издание ссылается на неких высокопоставленных ливийских чиновников и западных дипломатов, находящихся в Ливии.

В свою очередь, вышеуказанные ссылаются на слова местных врачей, которые заявили, что у некоторых пострадавших в ходе вооруженных столкновений обнаружены раны, похожие на те, что получали бойцы ВСУ на Донбассе.

Не удивительно, что в итоге сообщение американского издания свелось к тому, что это дело рук снайперов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, о которой все слышали, но никто толком не видел.

Странно, но ни «источники», ни редакция не дают пояснения, какое отношение ливийские врачи имеют к конфликту на Донбассе, и чем раны, полученные на востоке Украины, отличаются от ран, полученных в любом другом месте?

Резюмируя, можно сказать, что в данном случае редакцию The New York Times объективность интересовала меньше всего: главной целью публикации было осуществление информационного вброса без оглядки на то, насколько глупо он сделан.

Ранее мы писали о подобном вбросе, осуществленном интернет-изданием Carta de Mocambique, авторы которого сообщили о том, что в Мозамбике якобы были обезглавлены пять наемников ЧВК Вагнера.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Хозяева неба: Русские ударные «Крокодилы» прикрывают военных России и Турции в зоне конфликта на севере Сирии (ФОТО)

Военный патруль России и Турции находится под надежной защитой ударных вертолетов ВКС РФ. Россия и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии в провинциях Эль-Хасака и Алеппо, где сохраняется напряжённая обстановка из-за противостояния брошенных американцами курдов и протурецких вооруженных групп. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. На брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что четвертого ноября российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлы — Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани (Рас-эль-Айн) — Шиух-Фаукани провинции Алеппо. Но мало кто знает, что российско-турецкий патруль надежно прикрыт с воздуха. В небе патруль военной полиции России и военнослужащих турецкой армии прикрывают ударные вертолеты Ми-35М ВКС РФ, которые несут боевое дежурство по всей территории 30-километровой зоны, оговоренной президентами России и Турции, а также согласованной с курдскими формированиями. Военный источник прокомментировал «Русской Весне» оперативную обстановку: «Важным фактом успешного выполнения поставленных задач стала авиационная поддержка военных полицейских российскими Воздушно-космическими силами. Авиация выполняет воздушную разведку, осуществляет сопровождение и прикрытие колонн на марше, занимается транспортными перевозками. Для выполнения этих задач из состава авиационной группировки были выделены вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35. Использование двух типов вертолетов позволило российской группировке войск сочетать ударные возможности Ми-35 и невероятную практическую дальность действия (более 1000 км) Ми-8АМТШ. Технические характеристики винтокрылых машин и огромный опыт российских летчиков не оставляет сомнений в том, кто будет хозяином сирийского неба». Справка Ми-35М является модернизированным вариантом вертолета Ми-24. Основными задачами таких вертолетов являются: уничтожение бронетанковой техники террористов, огневая поддержка своих сухопутных подразделений и эвакуация раненых. Вертолет устойчив на скорости более 200 километров в час, а максимальная скорость достигает 300 км/ч. Из вооружения стоит отметить ракеты «Фаланга-М», имеющие возможность ручной системы управления, также имеется пулеметная установка НУВ-1 с калибром пулемета 12.7 мм и скорострельностью 4500 выстрелов в минуту, а также возможность закрепления свободнопадающих бомб и неуправляемых ракет. Уже сегодня вертолеты видели над трассой М-4, где они сопровождали военный патруль вдоль сирийско-турецкой границы. Там же был замечен и многоцелевой Ми-8. Такая огневая мощь даст возможность беспрепятственного патрулирования буферной зоны с целью соблюдения «сочинских» договоренностей. Читайте также: Армия США передала ВКС России ключи от неба севера Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Тюрьма в Хасаке

Фото из тюрьмы для боевиков ИГИЛ в столице провинции Хасаке.Основная масса заключенных живущих толпой в очень ограниченном пространстве – бывшие или действующие граждане Европейского Союза + выходцы из СНГ.Европа не горит желанием их возвращать в каком-либо виде, ибо эти "прекрасные люди" по вполне понятным причинам к жизни за пределами ИГИЛ мягко говоря не приспособлены, а перевоспитывать их желающих что-то не очень много.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com